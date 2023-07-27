https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-bati-afrika-icin-endiselendigini-soyluyor-ancak-buraya-tahil-gondermemizi-engelliyor-1074050542.html
Putin: Batı, Afrika için endişelendiğini söylüyor, ancak buraya tahıl göndermemizi engelliyor
Putin: Batı, Afrika için endişelendiğini söylüyor, ancak buraya tahıl göndermemizi engelliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı’nın bir taraftan Afrika’nın gıda güvenliği için endişelendiklerini söyleyip bir yandan da Rusya’nın Afrika ülkelerine... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:34+0300
2023-07-27T12:34+0300
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rusya, vladimir putin, afrika
rusya, vladimir putin, afrika
Putin: Batı, Afrika için endişelendiğini söylüyor, ancak buraya tahıl göndermemizi engelliyor
12:34 27.07.2023 (güncellendi: 12:55 27.07.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı’nın bir taraftan Afrika’nın gıda güvenliği için endişelendiklerini söyleyip bir yandan da Rusya’nın Afrika ülkelerine karşılıksız olarak tahıl ve gübre göndermesine izin vermemesinin sebebini anlamadığını belirtti.