https://sputniknews.com.tr/20230727/komorlar-lideri-rusya-afrika-forumunda-putinle-tahil-anlasmasina-donulmesi-ihtimalini-gorusecegiz-1074046769.html

Komorlar lideri: Rusya-Afrika Forumu'nda Putin'le tahıl anlaşmasına dönülmesi ihtimalini görüşeceğiz

Komorlar lideri: Rusya-Afrika Forumu'nda Putin'le tahıl anlaşmasına dönülmesi ihtimalini görüşeceğiz

Rusya-Afrika Forumu için St. Peterburg’a giden Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tahıl... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T11:35+0300

2023-07-27T11:35+0300

2023-07-27T11:35+0300

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tahıl

tahıl sevkiyatı

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

st. petersburg

komorlar

azali assoumani

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Afrika’daki ada ülkelerinden biri olan Komorlar’ın Devlet Başkanı Assoumani, Sputnik'e verdiği demeçte, “(Tahıl anlaşmasının sona ermesinin) sonuçları dünyanın tamamını, özellikle de Afrika’yı sosyo-ekonomik açıdan etkiliyor. Bu nedenle bu meselenin çözümü önceliğimiz olmalı” dedi.Assoumani, “Silahlarını indirmedikleri sürece tahıl ve gübre sorunu herkesi ilgilendirmeyi sürdürecek. Bundandır ki söz konusu anlaşmayı nasıl yeniden başlayabileceğimizi Putin ile St. Peterburg’da görüşeceğiz” diye ekledi.Rusya-Afrika Ekonomik Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor.Rusya'nın uzatılmamasına onay vermemesiyle tahıl anlaşmasının geçerliliği 18 Temmuz'da sona erdi. Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebiyse, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.Her şeye karşın Rusya yetkilileri, şartlarının her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230727/afrika-liderleri-st-petersburga-gidiyor-rusya-afrika-forumunda-hangi-konular-gorusulecek-1074030858.html

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rusya, afrika, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, st. petersburg, komorlar, azali assoumani