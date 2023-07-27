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https://sputniknews.com.tr/20230727/komorlar-lideri-rusya-afrika-forumunda-putinle-tahil-anlasmasina-donulmesi-ihtimalini-gorusecegiz-1074046769.html
Komorlar lideri: Rusya-Afrika Forumu'nda Putin'le tahıl anlaşmasına dönülmesi ihtimalini görüşeceğiz
Komorlar lideri: Rusya-Afrika Forumu'nda Putin'le tahıl anlaşmasına dönülmesi ihtimalini görüşeceğiz
Rusya-Afrika Forumu için St. Peterburg’a giden Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tahıl... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T11:35+0300
2023-07-27T11:35+0300
dünya
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afrika
tahıl
tahıl sevkiyatı
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
st. petersburg
komorlar
azali assoumani
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Afrika’daki ada ülkelerinden biri olan Komorlar’ın Devlet Başkanı Assoumani, Sputnik'e verdiği demeçte, “(Tahıl anlaşmasının sona ermesinin) sonuçları dünyanın tamamını, özellikle de Afrika’yı sosyo-ekonomik açıdan etkiliyor. Bu nedenle bu meselenin çözümü önceliğimiz olmalı” dedi.Assoumani, “Silahlarını indirmedikleri sürece tahıl ve gübre sorunu herkesi ilgilendirmeyi sürdürecek. Bundandır ki söz konusu anlaşmayı nasıl yeniden başlayabileceğimizi Putin ile St. Peterburg’da görüşeceğiz” diye ekledi.Rusya-Afrika Ekonomik Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor.Rusya'nın uzatılmamasına onay vermemesiyle tahıl anlaşmasının geçerliliği 18 Temmuz'da sona erdi. Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebiyse, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.Her şeye karşın Rusya yetkilileri, şartlarının her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini söylüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/afrika-liderleri-st-petersburga-gidiyor-rusya-afrika-forumunda-hangi-konular-gorusulecek-1074030858.html
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rusya, afrika, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, st. petersburg, komorlar, azali assoumani
rusya, afrika, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, st. petersburg, komorlar, azali assoumani

Komorlar lideri: Rusya-Afrika Forumu'nda Putin'le tahıl anlaşmasına dönülmesi ihtimalini görüşeceğiz

11:35 27.07.2023
© İHA / MUSTAFA USLUKomorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani
Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA / MUSTAFA USLU
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Rusya-Afrika Forumu için St. Peterburg’a giden Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tahıl anlaşmasına geri dönülmesi olasılığını görüşmek istediklerini belirtti.
Afrika’daki ada ülkelerinden biri olan Komorlar’ın Devlet Başkanı Assoumani, Sputnik'e verdiği demeçte, “(Tahıl anlaşmasının sona ermesinin) sonuçları dünyanın tamamını, özellikle de Afrika’yı sosyo-ekonomik açıdan etkiliyor. Bu nedenle bu meselenin çözümü önceliğimiz olmalı” dedi.
Assoumani, “Silahlarını indirmedikleri sürece tahıl ve gübre sorunu herkesi ilgilendirmeyi sürdürecek. Bundandır ki söz konusu anlaşmayı nasıl yeniden başlayabileceğimizi Putin ile St. Peterburg’da görüşeceğiz” diye ekledi.
Rusya-Afrika Ekonomik Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor.
Rusya'nın uzatılmamasına onay vermemesiyle tahıl anlaşmasının geçerliliği 18 Temmuz'da sona erdi. Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebiyse, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.
İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.
Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.
Her şeye karşın Rusya yetkilileri, şartlarının her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini söylüyor.
Soçi'de Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
DÜNYA
Afrika liderleri St. Petersburg’a gidiyor: Rusya-Afrika Forumu’nda hangi konular görüşülecek?
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