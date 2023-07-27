https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-yaptirimlara-karsin-afrika-ulkeleriyle-ticari-iliskilerimizi-genislettik-1074048125.html

Putin: Yaptırımlara karşın Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerimizi genişlettik

Putin: Yaptırımlara karşın Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerimizi genişlettik

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerinin pandemi ve yaptırımlara karşın arttığını belirtti. Rusya’nın Afrika ülkeleriyle... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T11:54+0300

2023-07-27T11:54+0300

2023-07-27T12:04+0300

dünya

vladimir putin

yaptırım

afrika

forum

rusya- afrika forumu

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Rusya-Afrika Forumu için St. Petersburg’a giden Afrika Birliği Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faqi Mahamat ile görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Koronavirüs pandemisi ve Rusya’ya karşı getirilen yasadışı yaptırımlarla ilişkili güçlüklere karşın ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artmasını sağladık” dedi.Putin, “2022 yılında karşılıklı ticaretimiz 189 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu senenin ilk yarısındaysa ticaret hacmimiz yüzde 35’e yakın büyüdü” diye ekledi.Bunun yanında Putin, Afrika Birliği’nin G-20 üyeliği girişimini desteklediklerini belirtti ve eylül ayında Yeni Delhi’de gerçekleşecek G-20 zirvesinde buna ilişkin karar alınacağını umduklarını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı ayrıca, “Rusya eskiden beri olduğu gibi Afrika ülkelerinin egemenliklerinin güçlenmesi için ve Afrika’nın çok kutuplu dünyanın kilit ortaklarından biri haline gelmesi için her şeyi yapmaya hazır” vurgusunu yaptı.Rusya-Afrika Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da düzenlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230727/komorlar-lideri-rusya-afrika-forumunda-putinle-tahil-anlasmasina-donulmesi-ihtimalini-gorusecegiz-1074046769.html

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vladimir putin, yaptırım, afrika, forum, rusya- afrika forumu