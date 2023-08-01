https://sputniknews.com.tr/20230801/nijerli-siyasetci-rusyayla-petrol-ve-uranyum-isleme-alaninda-ortaklik-yapabiliriz-1074257295.html

Nijerli siyasetçi: Rusya'yla petrol ve uranyum işleme alanında ortaklık yapabiliriz

Nijerli siyasetçi: Rusya'yla petrol ve uranyum işleme alanında ortaklık yapabiliriz

Moskova'yı ciddi bir ortak olarak gördüklerini kaydeden Nijer Pan-Afrika Partisi Başkanı Umaru Abdurahmane, Rusya ve Nijer'in ülkedeki petrol ve uranyum... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T19:23+0300

2023-08-01T19:23+0300

2023-08-01T19:23+0300

dünya

nijer

rusya

uranyum

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Sputnik'e demeç veren Abdurahmane, "Ülkemizde uranyum, petrol ve daha birçok şey var, ancak biz nasıl çalışacağımızı ve onları nasıl geliştireceğimizi, paylaşacağımızı görmeliyiz. Zira bazı eski ortaklarımız vardı ve onlarla alışverişimiz çok iyi olmadı. Bundan dolayı Afrika, artık Rusya'yla çalışmalı. Rusya ciddi bir ülke ve birlikte yaptığımız her şeyi paylaşmaya yardım ediyor" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, geçen hafta St.Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nun önemini vurgulayan Abdurahmane, Rusya-Afrika ilişkilerinin güçlenmesinin sadece Afrika halklarına değil, Rusya halkına da katkı sağlayacağını belirtti.Abdurahmane, Nijer'deki Rus şirketlerin sayısının fazla olmadığını ve ülkede daha fazla Rus şirketi görmek istediklerini de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-rusya-afrika-zirvesi-iyi-gecti-ve-iyi-sonuclandi-1074158553.html

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