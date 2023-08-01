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Nijerli siyasetçi: Rusya'yla petrol ve uranyum işleme alanında ortaklık yapabiliriz
Nijerli siyasetçi: Rusya'yla petrol ve uranyum işleme alanında ortaklık yapabiliriz
Moskova'yı ciddi bir ortak olarak gördüklerini kaydeden Nijer Pan-Afrika Partisi Başkanı Umaru Abdurahmane, Rusya ve Nijer'in ülkedeki petrol ve uranyum... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:23+0300
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rusya
uranyum
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Sputnik'e demeç veren Abdurahmane, "Ülkemizde uranyum, petrol ve daha birçok şey var, ancak biz nasıl çalışacağımızı ve onları nasıl geliştireceğimizi, paylaşacağımızı görmeliyiz. Zira bazı eski ortaklarımız vardı ve onlarla alışverişimiz çok iyi olmadı. Bundan dolayı Afrika, artık Rusya'yla çalışmalı. Rusya ciddi bir ülke ve birlikte yaptığımız her şeyi paylaşmaya yardım ediyor" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, geçen hafta St.Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nun önemini vurgulayan Abdurahmane, Rusya-Afrika ilişkilerinin güçlenmesinin sadece Afrika halklarına değil, Rusya halkına da katkı sağlayacağını belirtti.Abdurahmane, Nijer'deki Rus şirketlerin sayısının fazla olmadığını ve ülkede daha fazla Rus şirketi görmek istediklerini de ekledi.
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nijer, rusya, uranyum
nijer, rusya, uranyum

Nijerli siyasetçi: Rusya'yla petrol ve uranyum işleme alanında ortaklık yapabiliriz

19:23 01.08.2023
© AA / Balima BoureimaNijer'de protestolar
Nijer'de protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Balima Boureima
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Moskova'yı ciddi bir ortak olarak gördüklerini kaydeden Nijer Pan-Afrika Partisi Başkanı Umaru Abdurahmane, Rusya ve Nijer'in ülkedeki petrol ve uranyum yataklarını birlikte işleyebileceğini ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Abdurahmane, "Ülkemizde uranyum, petrol ve daha birçok şey var, ancak biz nasıl çalışacağımızı ve onları nasıl geliştireceğimizi, paylaşacağımızı görmeliyiz. Zira bazı eski ortaklarımız vardı ve onlarla alışverişimiz çok iyi olmadı. Bundan dolayı Afrika, artık Rusya'yla çalışmalı. Rusya ciddi bir ülke ve birlikte yaptığımız her şeyi paylaşmaya yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, geçen hafta St.Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nun önemini vurgulayan Abdurahmane, Rusya-Afrika ilişkilerinin güçlenmesinin sadece Afrika halklarına değil, Rusya halkına da katkı sağlayacağını belirtti.
Abdurahmane, Nijer'deki Rus şirketlerin sayısının fazla olmadığını ve ülkede daha fazla Rus şirketi görmek istediklerini de ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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