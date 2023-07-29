https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-rusya-afrika-zirvesi-iyi-gecti-ve-iyi-sonuclandi-1074158553.html
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi iyi geçti ve iyi sonuçlandı
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi iyi geçti ve iyi sonuçlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesinin iyi seviyede geçtiğini ve iyi sonuçlar verdiğini belirtti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T20:42+0300
2023-07-29T20:42+0300
2023-07-29T20:42+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya-afrika zirvesi
kongo
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Rusya lideri Putin, Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşmede, “Rusya-Afrika Zirvesine şahsen katılmak üzere St. Petersburg’a gelmek için zaman bulduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Zirvenin çok iyi seviyede ve iyi sonuçlarla geçtiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Putin ayrınca dün Ukrayna konusunda Afrika ülkeleriyle açık ve yararlı müzakerenin geçtiğini söyledi.
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vladimir putin, rusya, rusya-afrika zirvesi, kongo
vladimir putin, rusya, rusya-afrika zirvesi, kongo
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi iyi geçti ve iyi sonuçlandı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesinin iyi seviyede geçtiğini ve iyi sonuçlar verdiğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşmede, “Rusya-Afrika Zirvesine şahsen katılmak üzere St. Petersburg’a gelmek için zaman bulduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Zirvenin çok iyi seviyede ve iyi sonuçlarla geçtiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Putin ayrınca dün Ukrayna konusunda Afrika ülkeleriyle açık ve yararlı müzakerenin geçtiğini söyledi.