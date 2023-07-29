https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-rusya-afrika-zirvesi-iyi-gecti-ve-iyi-sonuclandi-1074158553.html

Putin: Rusya-Afrika Zirvesi iyi geçti ve iyi sonuçlandı

Putin: Rusya-Afrika Zirvesi iyi geçti ve iyi sonuçlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesinin iyi seviyede geçtiğini ve iyi sonuçlar verdiğini belirtti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T20:42+0300

2023-07-29T20:42+0300

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dünya

vladimir putin

rusya

rusya-afrika zirvesi

kongo

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Rusya lideri Putin, Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşmede, “Rusya-Afrika Zirvesine şahsen katılmak üzere St. Petersburg’a gelmek için zaman bulduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Zirvenin çok iyi seviyede ve iyi sonuçlarla geçtiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Putin ayrınca dün Ukrayna konusunda Afrika ülkeleriyle açık ve yararlı müzakerenin geçtiğini söyledi.

rusya

kongo

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vladimir putin, rusya, rusya-afrika zirvesi, kongo