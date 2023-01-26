https://sputniknews.com.tr/20230126/lavrov-icislerine-mudahale-demisti-fransa-burkina-fasodaki-askerlerini-bir-ay-icinde-cekecek-1066199168.html

Lavrov 'İçişlerine müdahale' demişti: Fransa, Burkina Faso'daki askerlerini bir ay içinde çekecek

Lavrov 'İçişlerine müdahale' demişti: Fransa, Burkina Faso'daki askerlerini bir ay içinde çekecek

Fransa, Afrika ülkesi Burkina Faso'nun talebi üzerine ülkedeki birliklerini bir ay içinde çekeceğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T10:30+0300

2023-01-26T10:30+0300

2023-01-26T10:37+0300

dünya

rusya

fransa

burkina faso

asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066199375_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ffe667b81d65dd67a453ae81d32995d7.jpg

Burkina Faso'nun, topraklarında konuşlu Fransız askeri birliklerinin çekilmesi talebi dün Fransa'ya ulaştı. Buna göre Burkina Faso hükümeti, ülkelerinde konuşlu Fransız güçlerinin statülerine ilişkin 2018'deki anlaşmanın feshedildiğini Fransa'ya resmi olarak bildirdi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Sabre Operasyonu kapsamında görev yapan 400 askerin geri çekileceğini açıkladı, "Bu ülkenin kurallarına ve egemenliğine saygı duyuyoruz" dedi.Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki büyükelçinin 'danışma için' Paris'e geri çağrıldığını duyurdu. Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, Burkina Faso Devlet Televizyonuna (RTB) yaptığı açıklamada, Fransız askeri birliklerinin ülkeden ayrılması için talepte bulunduklarını doğrulamıştı. Ouedraogo, Fransız askerlerinin Burkina Faso topraklarında bulunmasına izin veren anlaşmayı feshettiklerini, buna karşın 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam edeceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230124/lavrov-fransa-burkina-fasonun-icislerine-mudahale-ediyor-1066117559.html

rusya

fransa

burkina faso

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, fransa, burkina faso, asker