https://sputniknews.com.tr/20230126/lavrov-icislerine-mudahale-demisti-fransa-burkina-fasodaki-askerlerini-bir-ay-icinde-cekecek-1066199168.html
Lavrov 'İçişlerine müdahale' demişti: Fransa, Burkina Faso'daki askerlerini bir ay içinde çekecek
Lavrov 'İçişlerine müdahale' demişti: Fransa, Burkina Faso'daki askerlerini bir ay içinde çekecek
Fransa, Afrika ülkesi Burkina Faso'nun talebi üzerine ülkedeki birliklerini bir ay içinde çekeceğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T10:30+0300
2023-01-26T10:30+0300
2023-01-26T10:37+0300
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Burkina Faso'nun, topraklarında konuşlu Fransız askeri birliklerinin çekilmesi talebi dün Fransa'ya ulaştı. Buna göre Burkina Faso hükümeti, ülkelerinde konuşlu Fransız güçlerinin statülerine ilişkin 2018'deki anlaşmanın feshedildiğini Fransa'ya resmi olarak bildirdi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Sabre Operasyonu kapsamında görev yapan 400 askerin geri çekileceğini açıkladı, "Bu ülkenin kurallarına ve egemenliğine saygı duyuyoruz" dedi.Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki büyükelçinin 'danışma için' Paris'e geri çağrıldığını duyurdu. Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, Burkina Faso Devlet Televizyonuna (RTB) yaptığı açıklamada, Fransız askeri birliklerinin ülkeden ayrılması için talepte bulunduklarını doğrulamıştı. Ouedraogo, Fransız askerlerinin Burkina Faso topraklarında bulunmasına izin veren anlaşmayı feshettiklerini, buna karşın 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam edeceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/lavrov-fransa-burkina-fasonun-icislerine-mudahale-ediyor-1066117559.html
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rusya, fransa, burkina faso, asker
Lavrov 'İçişlerine müdahale' demişti: Fransa, Burkina Faso'daki askerlerini bir ay içinde çekecek
10:30 26.01.2023 (güncellendi: 10:37 26.01.2023) Abone ol
Fransa, Afrika ülkesi Burkina Faso'nun talebi üzerine ülkedeki birliklerini bir ay içinde çekeceğini duyurdu.
Burkina Faso'nun, topraklarında konuşlu Fransız askeri birliklerinin çekilmesi talebi dün Fransa'ya ulaştı. Buna göre Burkina Faso hükümeti, ülkelerinde konuşlu Fransız güçlerinin statülerine ilişkin 2018'deki anlaşmanın feshedildiğini Fransa'ya resmi olarak bildirdi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Sabre Operasyonu kapsamında görev yapan 400 askerin geri çekileceğini açıkladı, "Bu ülkenin kurallarına ve egemenliğine saygı duyuyoruz" dedi.
Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki büyükelçinin 'danışma için' Paris'e geri çağrıldığını duyurdu.
Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, Burkina Faso Devlet Televizyonuna (RTB) yaptığı açıklamada, Fransız askeri birliklerinin ülkeden ayrılması için talepte bulunduklarını doğrulamıştı. Ouedraogo, Fransız askerlerinin Burkina Faso topraklarında bulunmasına izin veren anlaşmayı feshettiklerini, buna karşın 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam edeceğini belirtmişti.