Lavrov: Fransa, Burkina Faso'nun içişlerine müdahale ediyor

Burkina Faso'nun Fransa'yla 2018 yılında imzaladıkları askeri anlaşmayı feshetmesi ve Fransız ordusuna ülkeyi terk etmesi için bir ay süre vermesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya çıkan durumdan Rusya'yı suçlamasına Lavrov'dan yanıt geldi.



Afrika turu kapsamında Esvatini Krallığı'nın başkenti Mbabane'de Dışişleri Bakanı Thuli Dladla'yla bir araya gelen Lavrov, ortak basın toplantısında Macron'un Rusya'ya yönelik suçlamalarını eleştirdi.



Lavrov, "Bu, dış politika ilkeleriyle ilgili bir mesele, biz başkalarının içişlerine müdahele etmiyoruz ancak Macron'un açıklaması, Fransa'nın bu tür müdahaleleri kabul edilebilir bulduğunu ve yaptığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.



Bir yılı aşkın bir süre önce benzer durumun Mali'de yaşandığını anımsatan Lavrov, o zaman eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın Afrika'daki inisiyatiflerine ısrarlı şekilde ilgi gösterdiğinin altını çizdi.



Burkina Faso Devlet Televizyonunun (RTB) Burkina Faso Haber Ajansını (AIB) kaynak gösterdiği haberine göre, Burkina Faso hükümeti, Fransa ile 2018'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 18 Ocak'ta askıya almıştı.



Hükümet, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askeri birliklerinin 1 ay içerisinde ülkeden ayrılmasını istemişti.



Başkent Vagadugu'da konuşlu Fransız Sabre Görev Gücü'nde, 400 asker görev yapıyor.



Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yapılan askeri darbe sonrasında bir süredir var olan Fransız karşıtlığı güç kazanmıştı.



Ülkede, 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.