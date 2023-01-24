Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı: '48 aylık taksitlerle ödenecek'
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230124/lavrov-fransa-burkina-fasonun-icislerine-mudahale-ediyor-1066117559.html
Lavrov: Fransa, Burkina Faso'nun içişlerine müdahale ediyor
Lavrov: Fransa, Burkina Faso'nun içişlerine müdahale ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın Burkina Faso'nun içişlerine müdahale ettiğini vurguladı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T15:28+0300
2023-01-24T15:44+0300
dünya
burkina faso
rusya
fransa
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066118455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec424b663323cdad971eb3accdc92bbd.jpg
Burkina Faso'nun Fransa'yla 2018 yılında imzaladıkları askeri anlaşmayı feshetmesi ve Fransız ordusuna ülkeyi terk etmesi için bir ay süre vermesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya çıkan durumdan Rusya'yı suçlamasına Lavrov'dan yanıt geldi.Afrika turu kapsamında Esvatini Krallığı'nın başkenti Mbabane'de Dışişleri Bakanı Thuli Dladla'yla bir araya gelen Lavrov, ortak basın toplantısında Macron'un Rusya'ya yönelik suçlamalarını eleştirdi.Lavrov, "Bu, dış politika ilkeleriyle ilgili bir mesele, biz başkalarının içişlerine müdahele etmiyoruz ancak Macron'un açıklaması, Fransa'nın bu tür müdahaleleri kabul edilebilir bulduğunu ve yaptığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.Bir yılı aşkın bir süre önce benzer durumun Mali'de yaşandığını anımsatan Lavrov, o zaman eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın Afrika'daki inisiyatiflerine ısrarlı şekilde ilgi gösterdiğinin altını çizdi.Burkina Faso Devlet Televizyonunun (RTB) Burkina Faso Haber Ajansını (AIB) kaynak gösterdiği haberine göre, Burkina Faso hükümeti, Fransa ile 2018'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 18 Ocak'ta askıya almıştı.Hükümet, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askeri birliklerinin 1 ay içerisinde ülkeden ayrılmasını istemişti.Başkent Vagadugu'da konuşlu Fransız Sabre Görev Gücü'nde, 400 asker görev yapıyor.Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yapılan askeri darbe sonrasında bir süredir var olan Fransız karşıtlığı güç kazanmıştı.Ülkede, 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221204/burkina-faso-fransiz-radyosunun-yayinlarini-askiya-aldi-1064138748.html
burkina faso
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066118455_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_cd19cb04b2e3f3a3f3ef68f60b8a403d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
burkina faso, rusya, fransa, sergey lavrov
burkina faso, rusya, fransa, sergey lavrov

Lavrov: Fransa, Burkina Faso'nun içişlerine müdahale ediyor

15:28 24.01.2023 (güncellendi: 15:44 24.01.2023)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov- Burkina Faso
Sergey Lavrov- Burkina Faso - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın Burkina Faso'nun içişlerine müdahale ettiğini vurguladı.
Burkina Faso'nun Fransa'yla 2018 yılında imzaladıkları askeri anlaşmayı feshetmesi ve Fransız ordusuna ülkeyi terk etmesi için bir ay süre vermesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya çıkan durumdan Rusya'yı suçlamasına Lavrov'dan yanıt geldi.

Afrika turu kapsamında Esvatini Krallığı'nın başkenti Mbabane'de Dışişleri Bakanı Thuli Dladla'yla bir araya gelen Lavrov, ortak basın toplantısında Macron'un Rusya'ya yönelik suçlamalarını eleştirdi.

Lavrov, "Bu, dış politika ilkeleriyle ilgili bir mesele, biz başkalarının içişlerine müdahele etmiyoruz ancak Macron'un açıklaması, Fransa'nın bu tür müdahaleleri kabul edilebilir bulduğunu ve yaptığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Bir yılı aşkın bir süre önce benzer durumun Mali'de yaşandığını anımsatan Lavrov, o zaman eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın Afrika'daki inisiyatiflerine ısrarlı şekilde ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Burkina Faso Devlet Televizyonunun (RTB) Burkina Faso Haber Ajansını (AIB) kaynak gösterdiği haberine göre, Burkina Faso hükümeti, Fransa ile 2018'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını 18 Ocak'ta askıya almıştı.

Hükümet, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askeri birliklerinin 1 ay içerisinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

Başkent Vagadugu'da konuşlu Fransız Sabre Görev Gücü'nde, 400 asker görev yapıyor.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yapılan askeri darbe sonrasında bir süredir var olan Fransız karşıtlığı güç kazanmıştı.

Ülkede, 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.
Burkina Faso'da darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
DÜNYA
Burkina Faso, Fransız radyosunun yayınlarını askıya aldı
4 Aralık 2022, 13:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала