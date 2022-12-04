https://sputniknews.com.tr/20221204/burkina-faso-fransiz-radyosunun-yayinlarini-askiya-aldi-1064138748.html
Burkina Faso, Fransız radyosunun yayınlarını askıya aldı
Burkina Faso, Fransız radyosunun yayınlarını askıya aldı
Burkina Faso, Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınlarını askıya aldığını duyurdu. 04.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-04T13:36+0300
2022-12-04T13:36+0300
2022-12-04T13:36+0300
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burkina faso
fransa
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Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, radyonun El Kaide ve IŞİD'le ilintili grupların orduya katılan sivilleri tehdit eden mesajını yayınladığı gerekçesiyle radyonun faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldıklarını ifade etti. Açıklamada, radyonun yayımladığı mesajla örgüt mensuplarının binlerce Burkina Fasolu’nun orduya katılmasını önlemek için yaptığı manevraya katkıda bulunduğu belirtildi.Burkina Faso hükümeti, geçen ay başlattığı kampanyayla orduya ulusal ve yerel seviyede 50 bin asker alacağını açıklamıştı. Güvenlik sorunları gerekçesiyle bu yıl 2 darbenin görüldüğü Burkina Faso'da darbe sonrasında Fransa karşıtı eylemler yapılmıştı. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220813/burkina-fasoda-fransa-karsiti-gosteri-rusya-bayraklari-acildi--1059879067.html
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burkina faso, fransa, radyo, yayın, yasak
burkina faso, fransa, radyo, yayın, yasak
Burkina Faso, Fransız radyosunun yayınlarını askıya aldı
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Burkina Faso, Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınlarını askıya aldığını duyurdu.
Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, radyonun El Kaide ve IŞİD'le ilintili grupların orduya katılan sivilleri tehdit eden mesajını yayınladığı gerekçesiyle radyonun faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldıklarını ifade etti. Açıklamada, radyonun yayımladığı mesajla örgüt mensuplarının binlerce Burkina Fasolu’nun orduya katılmasını önlemek için yaptığı manevraya katkıda bulunduğu belirtildi.
Burkina Faso hükümeti, geçen ay başlattığı kampanyayla orduya ulusal ve yerel seviyede 50 bin asker alacağını açıklamıştı. Güvenlik sorunları gerekçesiyle bu yıl 2 darbenin görüldüğü Burkina Faso'da darbe sonrasında Fransa karşıtı eylemler yapılmıştı. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi.