https://sputniknews.com.tr/20230731/burkina-faso-lideri-traore-rusya-sevkiyati-duyurmadan-once-ulkemize-tahil-gonderdi-1074206023.html

Burkina Faso lideri Traore: Rusya sevkiyatı duyurmadan önce ülkemize tahıl gönderdi

Burkina Faso lideri Traore: Rusya sevkiyatı duyurmadan önce ülkemize tahıl gönderdi

Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı İbrahim Traore, Rusya’nın sevkiyatı duyurmadan önce Burkina Faso’ya tahıl gönderdiğini belirtti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T15:35+0300

2023-07-31T15:35+0300

2023-07-31T15:35+0300

ukrayna krizi

burkina faso

tahıl

rusya

ukrayna

afrika

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Traore, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya lideri duyurusunu yapmadan çok önce Burkina Faso’ya tahıl gönderildi. Sanırım yolda olmalı” ifadesini kullandı.Rusya liderinin, Burkina Faso’da savaş olduğunu ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğunu bildiği için tahılla temin etmeye çalıştığını söyleyen Traore, “Diğerleri rakamlar yayınlıyor, ama hiçbir şey yapmıyorlarken Putin tedbir alıyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Rusya-Afrika Zirvesi’nde, Burkina Faso, Mali ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahıl tedarik etmeye ve ücretsiz lojistiği sağlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.‘Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatı Afrika için tehlikeli’Burkina Faso lideri ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, askeri teçhizat sevkiyatları sırasında yaşanan yolsuzluk nedeniyle çok sayıda yetkiliyi görevden almasını değerlendirdi.Traore, “Bu, teçhizatın kontrol edilmediği anlamına geliyor. Ardından Afrika kıtasında da boy gösteriyor ve bu tehlike arz ediyor” ifadesini kullandı.Teröristlerin, çatışma bölgelerinde silah satın alması sonucu tehlike ölçeğinin büyüdüğünü kaydeden Traore, “Bu yüzden Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli buluyoruz. Bu silah, halkımızı öldüren düşmanın eline düşüyor” diye ekledi.

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burkina faso, tahıl, rusya, ukrayna, afrika