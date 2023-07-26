https://sputniknews.com.tr/20230726/biden-kanseri-bildigimiz-sekliyle-bitirdik-1073997306.html
Biden: Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik
Biden: Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik
ABD tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı Joe Biden, dün yaptığı konuşmada, yönetiminin kanseri tedavi ettiği iddiasında bulunarak Amerikalıları şaşırttığı gibi... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:26+0300
2023-07-26T12:26+0300
2023-07-26T12:44+0300
dünya
akıl sağlığı
joe biden
kanser
kanser tedavisi
beyaz saray
konuşma
abd
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Beyaz Saray'da ABD vatandaşlarının zihin sağlığı hizmetlerine erişiminin genişletilmesi hakkında konuşmak için kürsüye gelen 80 yaşındaki Başkan Joe Biden, şunları söyledi:Biden, kanser faslından sonra, "Kritik derecede önemli olduğunu düşündüğüm ikinci şey, gazilere karşı kutsal yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Üçüncüsü, hala çok sıkı mücadele ettiğimiz opioid salgınını yenmek. Ve dördüncüsü, akıl sağlığı kriziyle mücadele etmek ki, bu yüzden bugün buradayız" diye devam etti. Demokrat Partili Başkan'ın söz ve eylemlerinden sık sık demans hastası olduğu sonucunu çıkaran Cumhuriyetçi Partililer, son iddiasının üzerine gitmekte gecikmedi. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Lauren Boebert, "Biden az önce herkese kanseri iyileştirdiğini söyledi. Bunun en azından bir basın açıklaması hak ettiğini hissediyorum" diye alay etti. Teksaslı aktivist Christian Collins, ABD Başkanı'na atfedilen yalanlar zincirine kanserin tedavisini de eklediği bir tweet attı: Böylece 50 yıllık siyasi kariyeri boyunca anlattığı masallardan bazıları hatırlanan Biden'ın kamuoyu önünde gaf yapma şöhreti de başkanlığı döneminde daha tırmandı. Geçen hafta "Yapay zeka benim" dedi. Önceki hafta Avrupa'dayken Rusya'yı 'Rusya'ya saldırmayı bırakmaya' çağırdı. Bu ayın başlarında Moskova'nın 'Irak'taki savaşı kaybettiğinden' söz etti.Biden, büyük oğlu Beau'nun 2015 yılında agresif bir beyin kanserinden ölmesinden 'yanık çukurlarını' sorumlu tutmuştu. Yanık çukuru, ABD askeri üslerinde atıkların yakılarak bertaraf edildiği alana deniyor. Haberlere göre Beau Biden, Kosova ve Irak'ta görev yaptığı dönemde, bu zehirli çukurlara maruz kaldı. Şubat 2022'de Biden, Obama yönetiminin 2016'daki 'Cancer Moonshot' programının canlandırılması olarak sunduğu kansere çare bulma amaçlı bir hükümet programı duyurdu. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre yeni programın hedefi, '25 yıl içinde kanserden ölüm oranını yarı yarıya azaltmak ve kanser hastaları ile kanserden kurtulanların yaşamlarını iyileştirmek'. Mart 2023'te Beyaz Saray doktoru, Biden'ın göğsünden 'bazal hücreli karsinom' olan 'küçük bir cilt lezyonunun' alınması için ameliyat olduğunu açıkladı. Bazal hücreli karsinom, deride eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üretirken bazal hücrelerde başlayan bir cilt kanseri türü. Doktor, ABD Başkanı'nın göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu, ancak tedavi gerektirmediğini söyledi.
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akıl sağlığı, joe biden, kanser, kanser tedavisi, beyaz saray, konuşma, abd
akıl sağlığı, joe biden, kanser, kanser tedavisi, beyaz saray, konuşma, abd
Biden: Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik
12:26 26.07.2023 (güncellendi: 12:44 26.07.2023) Abone ol
ABD tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı Joe Biden, dün yaptığı konuşmada, yönetiminin kanseri tedavi ettiği iddiasında bulunarak Amerikalıları şaşırttığı gibi Cumhuriyetçilerin de diline düştü.
Beyaz Saray'da ABD vatandaşlarının zihin sağlığı hizmetlerine erişiminin genişletilmesi hakkında konuşmak için kürsüye gelen 80 yaşındaki Başkan Joe Biden, şunları söyledi:
"Son iki Birliğin Durumu konuşmamda ortaya koyduğum Birlik Gündemi, ulus olarak birlikte yapacağımız dört büyük şeyden oluşuyor. Bana hep sorulan şeylerden biri de şu: Neden Amerikalılar bir süredir büyük şeyler yapabilmek konusundaki inançlarını yitirdi. Elinden bir şey gelseydi, Joe, ne yapardın?"
"'Kanseri iyileştirirdim' dedim. Bana 'Neden kanser' der gibi baktılar. Çünkü kimse yapabileceğimizi düşünmüyor. Bu yüzden. Ve biz yapabiliriz. Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik."
Biden, kanser faslından sonra, "Kritik derecede önemli olduğunu düşündüğüm ikinci şey, gazilere karşı kutsal yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Üçüncüsü, hala çok sıkı mücadele ettiğimiz opioid salgınını yenmek. Ve dördüncüsü, akıl sağlığı kriziyle mücadele etmek ki, bu yüzden bugün buradayız" diye devam etti.
Demokrat Partili Başkan'ın söz ve eylemlerinden sık sık demans hastası olduğu sonucunu çıkaran Cumhuriyetçi Partililer, son iddiasının üzerine gitmekte gecikmedi.
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Lauren Boebert, "Biden az önce herkese kanseri iyileştirdiğini söyledi. Bunun en azından bir basın açıklaması hak ettiğini hissediyorum" diye alay etti.
Teksaslı aktivist Christian Collins, ABD Başkanı'na atfedilen yalanlar zincirine kanserin tedavisini de eklediği bir tweet attı:
"Biden, sivil haklar için yürüdüğü, Nelson Mandela'yı görmeye çalışırken tutuklandığı, siyahların kilisesinde büyüdüğü, Porto Riko topluluğunda yetiştiği, Pensilvanya Üniversitesi'nde profesör olduğu, dünyanın en büyük ekonomisini inşa ettiği ve oğluyla asla iş hakkında konuşmadığı gibi kanseri de tedavi etti."
Böylece 50 yıllık siyasi kariyeri boyunca anlattığı masallardan bazıları hatırlanan Biden'ın kamuoyu önünde gaf yapma şöhreti de başkanlığı döneminde daha tırmandı. Geçen hafta "Yapay zeka benim" dedi. Önceki hafta Avrupa'dayken Rusya'yı 'Rusya'ya saldırmayı bırakmaya' çağırdı. Bu ayın başlarında Moskova'nın 'Irak'taki savaşı kaybettiğinden' söz etti.
Biden, büyük oğlu Beau'nun 2015 yılında agresif bir beyin kanserinden ölmesinden 'yanık çukurlarını' sorumlu tutmuştu. Yanık çukuru, ABD askeri üslerinde atıkların yakılarak bertaraf edildiği alana deniyor. Haberlere göre Beau Biden, Kosova ve Irak'ta görev yaptığı dönemde, bu zehirli çukurlara maruz kaldı.
Şubat 2022'de Biden, Obama yönetiminin 2016'daki 'Cancer Moonshot' programının canlandırılması olarak sunduğu kansere çare bulma amaçlı bir hükümet programı duyurdu.
Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre yeni programın hedefi, '25 yıl içinde kanserden ölüm oranını yarı yarıya azaltmak ve kanser hastaları ile kanserden kurtulanların yaşamlarını iyileştirmek'.
Mart 2023'te Beyaz Saray doktoru, Biden'ın göğsünden 'bazal hücreli karsinom' olan 'küçük bir cilt lezyonunun' alınması için ameliyat olduğunu açıkladı. Bazal hücreli karsinom, deride eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üretirken bazal hücrelerde başlayan bir cilt kanseri türü. Doktor, ABD Başkanı'nın göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu, ancak tedavi gerektirmediğini söyledi.