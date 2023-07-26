https://sputniknews.com.tr/20230726/biden-kanseri-bildigimiz-sekliyle-bitirdik-1073997306.html

Biden: Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik

Biden: Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik

ABD tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı Joe Biden, dün yaptığı konuşmada, yönetiminin kanseri tedavi ettiği iddiasında bulunarak Amerikalıları şaşırttığı gibi... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:26+0300

2023-07-26T12:26+0300

2023-07-26T12:44+0300

dünya

akıl sağlığı

joe biden

kanser

kanser tedavisi

beyaz saray

konuşma

abd

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Beyaz Saray'da ABD vatandaşlarının zihin sağlığı hizmetlerine erişiminin genişletilmesi hakkında konuşmak için kürsüye gelen 80 yaşındaki Başkan Joe Biden, şunları söyledi:Biden, kanser faslından sonra, "Kritik derecede önemli olduğunu düşündüğüm ikinci şey, gazilere karşı kutsal yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Üçüncüsü, hala çok sıkı mücadele ettiğimiz opioid salgınını yenmek. Ve dördüncüsü, akıl sağlığı kriziyle mücadele etmek ki, bu yüzden bugün buradayız" diye devam etti. Demokrat Partili Başkan'ın söz ve eylemlerinden sık sık demans hastası olduğu sonucunu çıkaran Cumhuriyetçi Partililer, son iddiasının üzerine gitmekte gecikmedi. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Lauren Boebert, "Biden az önce herkese kanseri iyileştirdiğini söyledi. Bunun en azından bir basın açıklaması hak ettiğini hissediyorum" diye alay etti. Teksaslı aktivist Christian Collins, ABD Başkanı'na atfedilen yalanlar zincirine kanserin tedavisini de eklediği bir tweet attı: Böylece 50 yıllık siyasi kariyeri boyunca anlattığı masallardan bazıları hatırlanan Biden'ın kamuoyu önünde gaf yapma şöhreti de başkanlığı döneminde daha tırmandı. Geçen hafta "Yapay zeka benim" dedi. Önceki hafta Avrupa'dayken Rusya'yı 'Rusya'ya saldırmayı bırakmaya' çağırdı. Bu ayın başlarında Moskova'nın 'Irak'taki savaşı kaybettiğinden' söz etti.Biden, büyük oğlu Beau'nun 2015 yılında agresif bir beyin kanserinden ölmesinden 'yanık çukurlarını' sorumlu tutmuştu. Yanık çukuru, ABD askeri üslerinde atıkların yakılarak bertaraf edildiği alana deniyor. Haberlere göre Beau Biden, Kosova ve Irak'ta görev yaptığı dönemde, bu zehirli çukurlara maruz kaldı. Şubat 2022'de Biden, Obama yönetiminin 2016'daki 'Cancer Moonshot' programının canlandırılması olarak sunduğu kansere çare bulma amaçlı bir hükümet programı duyurdu. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre yeni programın hedefi, '25 yıl içinde kanserden ölüm oranını yarı yarıya azaltmak ve kanser hastaları ile kanserden kurtulanların yaşamlarını iyileştirmek'. Mart 2023'te Beyaz Saray doktoru, Biden'ın göğsünden 'bazal hücreli karsinom' olan 'küçük bir cilt lezyonunun' alınması için ameliyat olduğunu açıkladı. Bazal hücreli karsinom, deride eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üretirken bazal hücrelerde başlayan bir cilt kanseri türü. Doktor, ABD Başkanı'nın göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu, ancak tedavi gerektirmediğini söyledi.

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akıl sağlığı, joe biden, kanser, kanser tedavisi, beyaz saray, konuşma, abd