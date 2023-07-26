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https://sputniknews.com.tr/20230726/bidenin-kopeginin-bircok-kez-gizli-servis-personelini-isirdigi-ortaya-cikti-1073992415.html
Biden'ın köpeğinin birçok kez Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı
Biden'ın köpeğinin birçok kez Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Alman çoban köpeğinin, Gizli Servis görevlilerini en az 10 kez ısırdığı ve bir memuru hastanelik ettiği bildirildi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:57+0300
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köpek
abd gizli servis
gizli servis
personel
ısırma
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Judicial Watch adlı kuruluşun bilgi edinme yasası çerçevesinde İç Güvenlik Bakanlığı'ndan edindiği ve kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, Biden'ın 'Komutan' isimli Alman çoban köpeğinin, Beyaz Saray'da ve Başkan'ın evinin bulunduğu Delaware'de farklı Gizli Servis personeline saldırdığı ortaya çıktı.Beyaz Saray'a 2021'de gelen 22 aylık Komutan, Ekim 2022'den Ocak 2023'e kadar en az 10 kez Gizli Servis ajanlarına saldırdı.Biden'ın köpeğinin ısırma vakalarından birkaçının tıbbi müdahale gerektirdiği, Kasım 2022'de görevdeyken biri sağ üst kolu diğeri uyluğundan olmak üzere iki kez ısırdığı memurun ise hastanelik olduğu bilgisi paylaşıldı.Beyaz Saray, ısırma hadiselerinin ardından Biden ailesinin, köpek için yeni bir eğitim üzerinde çalıştıklarını bildirdi.Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Beyaz Saray kompleksinin 'evcil hayvanlar için stresli bir ortam' olduğuna dikkati çekerek Biden ailesinin, durumu herkes için daha iyi bir hale getirmenin yollarını aradığını ifade etti.Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi de çalışanların güvenliğini son derece ciddiye aldıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/abd-medyasi-hunter-bidenin-tablolarini-satin-alan-kadina-devlet-gorevi-verildi-1073979720.html
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abd, joe biden, köpek, abd gizli servis, gizli servis, personel, ısırma
abd, joe biden, köpek, abd gizli servis, gizli servis, personel, ısırma

Biden'ın köpeğinin birçok kez Gizli Servis personelini ısırdığı ortaya çıktı

09:57 26.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Başkanı Joe Biden'ın Alman çoban köpeğinin, Gizli Servis görevlilerini en az 10 kez ısırdığı ve bir memuru hastanelik ettiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Alman çoban köpeğinin, Gizli Servis görevlilerini en az 10 kez ısırdığı ve bir memuru hastanelik ettiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Alman çoban köpeğinin, Gizli Servis görevlilerini en az 10 kez ısırdığı ve bir memuru hastanelik ettiği bildirildi.
Judicial Watch adlı kuruluşun bilgi edinme yasası çerçevesinde İç Güvenlik Bakanlığı'ndan edindiği ve kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, Biden'ın 'Komutan' isimli Alman çoban köpeğinin, Beyaz Saray'da ve Başkan'ın evinin bulunduğu Delaware'de farklı Gizli Servis personeline saldırdığı ortaya çıktı.
Beyaz Saray'a 2021'de gelen 22 aylık Komutan, Ekim 2022'den Ocak 2023'e kadar en az 10 kez Gizli Servis ajanlarına saldırdı.
Biden'ın köpeğinin ısırma vakalarından birkaçının tıbbi müdahale gerektirdiği, Kasım 2022'de görevdeyken biri sağ üst kolu diğeri uyluğundan olmak üzere iki kez ısırdığı memurun ise hastanelik olduğu bilgisi paylaşıldı.
Beyaz Saray, ısırma hadiselerinin ardından Biden ailesinin, köpek için yeni bir eğitim üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Beyaz Saray kompleksinin 'evcil hayvanlar için stresli bir ortam' olduğuna dikkati çekerek Biden ailesinin, durumu herkes için daha iyi bir hale getirmenin yollarını aradığını ifade etti.
Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi de çalışanların güvenliğini son derece ciddiye aldıklarını belirtti.
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