https://sputniknews.com.tr/20230725/abd-medyasi-hunter-bidenin-tablolarini-satin-alan-kadina-devlet-gorevi-verildi-1073979720.html

ABD medyası: Hunter Biden’ın tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildi

ABD medyası: Hunter Biden’ın tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildi

Business Insider haber portalı, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kimliği belirsiz bir sanatsevere 875 bin dolar değerinde 11 eserini sattığını... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:21+0300

2023-07-25T22:21+0300

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Haberde, “Bir alıcı, Hunter Biden’ın 11 eserini toplam 875 bin dolara satın aldı” ifadesine yer verildi.Eserler arasında, boyutu 4 metreyi bulan büyük tabloların yanı sıra, NFT’lerin de bulunduğunu belirten portal, alıcının kimliğinin ve işlemin gerçekleştiği tarihin bilinmediğini kaydederek ayrıntıların, resim galerisinin evrakları incelenirken ortaya çıkarıldığını yazdı.Hunter Biden çevresinden kişilerin sadece iki alıcının kimliğini bildiği ifade edilen haberde, aralarından birinin Joe Biden'ın seçim kampanyasına para hibe ettiği, mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris için yardım topladığı ve hatta Amerika’nın yurt dışındaki mirasının korunmasıyla ilgili komisyonda ücretsiz devlet görevi aldığı anlatıldı. Los Angelesli yatırımcı Elizabeth Hirsh Naftali’nin bu görevi Hunter Biden'ın tablolarını aldıktan önce veya sonra aldığı bilinmiyor.Hunter'ın kimliğini bildiği üçüncü alıcının yine Los Angelesli avukat Kevin Morris olduğu ifade edildi.Beyaz Saray daha önce tabloların alımı sürecinde olası yolsuzluğun yaşanabileceği iddialarını reddederken Hunter Biden’a alıcıların kimliklerinin bildirilmeyeceğini ve tüm satış işlemlerinin galeri aracılığıyla yapılacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230723/abd-temsilciler-meclisi-bidenin-oglu-hunter--hakkinda-10-cezai-sevk-basvurusu-yapmaya-hazirlaniyor-1073878459.html

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