https://sputniknews.com.tr/20230628/biden-putin-iraktaki-savasi-net-sekilde-kaybediyor-1072965979.html
Biden: Putin, Irak'taki savaşı net şekilde kaybediyor
Biden: Putin, Irak'taki savaşı net şekilde kaybediyor
Beyaz Saray'dan dışarı elinde 'Wagner' hakkında "Rusya'nın iç meselesi...Ne olup bittiğini bilebilmek için henüz çok erken" diye konuşması gerektiğini... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T18:59+0300
2023-06-28T18:59+0300
2023-06-28T19:03+0300
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Yarım asrı aşkın siyasi hayatında gaflarıyla birlikte anılmasının üstüne yaşlılığından kaynaklı zihinsel melekelerine dair soru işaretleri eklenen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeye çalışırken Rusya'nın Ukrayna özel harekatıyla ABD'nin fiyaskoyla sonuçlanan Irak işgalini birbirine karıştırdı. Beyaz Saray'dan ayrılırken bahçede ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan 80 yaşındaki Biden, CNN'in Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in liderliğindeki Wagner Grubu'nun 24 saatlik silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili "Putin'i zayıflattı mı" sorusunu "Kesinlikle" diye yanıtladı.Freudyen bir dil sürçmesiyle Ukrayna yerine ABD için utanç kaynağına dönüşen Irak'ı anan Biden, oksimoron bir ifadeyle "Anlatması zor ama (Putin) kesinlikle Irak savaşını kaybediyor" dedi. Gelmiş geçmiş görevdeki en yaşlı ABD Başkanı, şöyle devam etti:Çin, Hindistan gibi Asya devleri, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin Rusya ile iyi ilişkiler politikasına ise değinmeyen Biden, 'Putin'in bugün geçen haftaya göre daha zayıf olup olmadığı' sorusuna da "Öyle olduğunu biliyorum" yanıtını verdi.Bloomberg haber sitesi, salı gecesi Maryland'in Chevy Chase banliyösünde kapalı kapılar ardında düzenlenen bağış toplama etkinliğinde de Biden'ın Ukrayna'daki çatışamalardan bahsederken 'Irak' dediğini aktardı.Bugün Beyaz Saray'daki fotomuhabirleri, Chicago'ya konuşma yapmaya giden Biden'ın dışarı çıkarken elinde ne konuşması gerektiğiyle ilgili notların yazıldığı bir kart tuttuğunu görüntüledi. Liste başında 'Wagner-Rusya' maddesi yer alırken, altında "Rusya'nın iç meselesi...Ne olup bittiğini bilebilmek için henüz çok erken" demesi gerektiği belirtiliyordu. ABD yönetimi yetkilileri, cuma akşamından beri bu notta yazıldığı şekilde konuştu, ama Biden, gazetecilerle ayaküstü laflarken elindeki notta ne yazdığını unutup ilk kez doğrudan yorum yapınca sonucu alay konusu oldu.
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abd, abd, rusya, ukrayna, irak, irak işgali, joe biden, vladimir putin, gaf
abd, abd, rusya, ukrayna, irak, irak işgali, joe biden, vladimir putin, gaf
Biden: Putin, Irak'taki savaşı net şekilde kaybediyor
18:59 28.06.2023 (güncellendi: 19:03 28.06.2023) Abone ol
Beyaz Saray'dan dışarı elinde 'Wagner' hakkında "Rusya'nın iç meselesi...Ne olup bittiğini bilebilmek için henüz çok erken" diye konuşması gerektiğini hatırlatan notla çıkan Biden, gazetecilerle laflarken uyarının dışına çıkıp Ukrayna yerine ABD'nin hezimet ve rezaletine sahne olan Irak'ı andı.
Yarım asrı aşkın siyasi hayatında gaflarıyla birlikte anılmasının üstüne yaşlılığından kaynaklı zihinsel melekelerine dair soru işaretleri eklenen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeye çalışırken Rusya'nın Ukrayna özel harekatıyla ABD'nin fiyaskoyla sonuçlanan Irak işgalini birbirine karıştırdı.
Beyaz Saray'dan ayrılırken bahçede ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan 80 yaşındaki Biden, CNN'in Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in liderliğindeki Wagner Grubu'nun 24 saatlik silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili "Putin'i zayıflattı mı" sorusunu "Kesinlikle" diye yanıtladı.
Freudyen bir dil sürçmesiyle Ukrayna yerine ABD için utanç kaynağına dönüşen Irak'ı anan Biden, oksimoron bir ifadeyle "Anlatması zor ama (Putin) kesinlikle Irak savaşını kaybediyor" dedi.
Gelmiş geçmiş görevdeki en yaşlı ABD Başkanı, şöyle devam etti:
"Evindeki savaşı kaybediyor. O, dünya çapında bir miktar parya haline geldi. (Böyle davranan) sadece NATO değil, sadece Avrupa Birliği değil, Japonya da."
Çin, Hindistan gibi Asya devleri, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin Rusya ile iyi ilişkiler politikasına ise değinmeyen Biden, 'Putin'in bugün geçen haftaya göre daha zayıf olup olmadığı' sorusuna da "Öyle olduğunu biliyorum" yanıtını verdi.
Bloomberg haber sitesi, salı gecesi Maryland'in Chevy Chase banliyösünde kapalı kapılar ardında düzenlenen bağış toplama etkinliğinde de Biden'ın Ukrayna'daki çatışamalardan bahsederken 'Irak' dediğini aktardı.
Bugün Beyaz Saray'daki fotomuhabirleri, Chicago'ya konuşma yapmaya giden Biden'ın dışarı çıkarken elinde ne konuşması gerektiğiyle ilgili notların yazıldığı bir kart tuttuğunu görüntüledi.
Liste başında 'Wagner-Rusya' maddesi yer alırken, altında "Rusya'nın iç meselesi...Ne olup bittiğini bilebilmek için henüz çok erken" demesi gerektiği belirtiliyordu.
ABD yönetimi yetkilileri, cuma akşamından beri bu notta yazıldığı şekilde konuştu, ama Biden, gazetecilerle ayaküstü laflarken elindeki notta ne yazdığını unutup ilk kez doğrudan yorum yapınca sonucu alay konusu oldu.