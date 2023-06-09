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ABD medyası: Suudi Veliaht Prensi, Biden'ı Amerikan ekonomisine zarar vermekle tehdit etti
ABD medyası: Suudi Veliaht Prensi, Biden'ı Amerikan ekonomisine zarar vermekle tehdit etti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kavganın son perdesinde ilkinin ikincisini ABD ekonomisine zarar... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T15:07+0300
2023-06-09T15:07+0300
dünya
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
joe biden
abd
suudi arabistan
petrol üretimi
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
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Rusya ve Çin'le iyi ilişkilerini İran ve Suriye'yle normalleşmeyle taçlandırmanın üzerine petrol üretimini azaltmaya devam ederek Washington'ın çıkarlarının hilafına ABD'den bağımsız politikalarını tırmandıran Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) ABD Başkanı Joe Biden'a karşı el yükselttiği belirtildi. The Washington Post gazetesi, bir Discord sunucusuna sızan gizli bir belgeye dayanarak, Riyad'ın Washington'ın arzusunun tersine ham petrol üretimini azaltma kararının ardından Biden yönetiminin Suudi kraliyetiyle ilişkileri yeniden değerlendireceğini söylemesine MbS'nin tepkisini aktardı.Buna göre Biden'ın Suudi Arabistan'ı cezalandırması halinde, ABD yönetimiyle artık muhatap olmayacağı uyarısında bulunan Veliaht Prens, ayrıca 'Washington için önemli ekonomik sonuçları olacağı' tehdidinde bulundu.Haberde tehdidin ele geçirilen bir iletişimden mi alındığı yoksa Riyad'dan Washington'a özel olarak gönderilen bir mesaj mı olduğu belirtilmedi.Ancak basına sızanlara göre fiili Suudi Kralı konumunda bulunan 37 yaşındaki MbS, öze sohbetlerinde Biden ile alay ediyor, gafları ve zihinsel bozukluklarıyla dalga geçiyor.Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle Moskova'yı petrol ticaretine yönelik yaptırımlarla cezalandırmaya çalışan Biden yönetimi, Riyad'la ilgili memnuniyetsizliğini ekim ayında Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC+ büyük petrol üreticileri grubunun üretimi günde 2 milyon varil kısmaya karar vermesinin ardından net şekilde dışa vurmuştu.Biden, o dönemde CNN'e verdiği röportajda nasıl bir adım atacağını belirtmeden "Rusya'yla birlikte yaptıklarının bazı sonuçları olacak" demişti. Kavganın çıkışı, Biden'ın 2020 seçimi kampanyasında Cemal Kaşıkçı cinayetinden MbS'yi sorumlu tutup 'parya' muamelesiyle cezalandırmaktan söz etmesine kadar dayanıyor. Ancak ABD Başkanı bu tehdidi hala hayata geçiremedi. Suudi Veliahtı'nın Rusya ve Çin'le ilişkileri geliştirip Çin'e petrol ve gaz ithalatında yuan kullanılması yönünde adımlar atması, Biden'ın petrol üretiminin artırılması için açtığı telefonlara çıkmayıp OPEC+'da petrol üretiminin kısılması kararları aldırarak Biden'ı Riyad'a ayağına ziyarete getirmesi, ama petrol politikalarını değiştirmemesi, bunun üzerine Biden'ın Suudi Arabistan'ı Rusya'nın tarafını tutmakla suçlayıp misilleme tehdidinde bulunması, fakat hiçbir şey yapamaması, Washington'ı aciz duruma düşürdü. Biden ile MbS temmuzdan beri görüşmezken, son dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.
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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), joe biden, abd, suudi arabistan, petrol üretimi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), joe biden, abd, suudi arabistan, petrol üretimi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+

ABD medyası: Suudi Veliaht Prensi, Biden'ı Amerikan ekonomisine zarar vermekle tehdit etti

15:07 09.06.2023
© AAJoe Biden - Muhammed bin Selman
Joe Biden - Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kavganın son perdesinde ilkinin ikincisini ABD ekonomisine zarar vermekle tehdit ettiği basına sızdı.
Rusya ve Çin'le iyi ilişkilerini İran ve Suriye'yle normalleşmeyle taçlandırmanın üzerine petrol üretimini azaltmaya devam ederek Washington'ın çıkarlarının hilafına ABD'den bağımsız politikalarını tırmandıran Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) ABD Başkanı Joe Biden'a karşı el yükselttiği belirtildi.
The Washington Post gazetesi, bir Discord sunucusuna sızan gizli bir belgeye dayanarak, Riyad'ın Washington'ın arzusunun tersine ham petrol üretimini azaltma kararının ardından Biden yönetiminin Suudi kraliyetiyle ilişkileri yeniden değerlendireceğini söylemesine MbS'nin tepkisini aktardı.
Buna göre Biden'ın Suudi Arabistan'ı cezalandırması halinde, ABD yönetimiyle artık muhatap olmayacağı uyarısında bulunan Veliaht Prens, ayrıca 'Washington için önemli ekonomik sonuçları olacağı' tehdidinde bulundu.
Haberde tehdidin ele geçirilen bir iletişimden mi alındığı yoksa Riyad'dan Washington'a özel olarak gönderilen bir mesaj mı olduğu belirtilmedi.
Ancak basına sızanlara göre fiili Suudi Kralı konumunda bulunan 37 yaşındaki MbS, öze sohbetlerinde Biden ile alay ediyor, gafları ve zihinsel bozukluklarıyla dalga geçiyor.
Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle Moskova'yı petrol ticaretine yönelik yaptırımlarla cezalandırmaya çalışan Biden yönetimi, Riyad'la ilgili memnuniyetsizliğini ekim ayında Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC+ büyük petrol üreticileri grubunun üretimi günde 2 milyon varil kısmaya karar vermesinin ardından net şekilde dışa vurmuştu.
Biden, o dönemde CNN'e verdiği röportajda nasıl bir adım atacağını belirtmeden "Rusya'yla birlikte yaptıklarının bazı sonuçları olacak" demişti.
Kavganın çıkışı, Biden'ın 2020 seçimi kampanyasında Cemal Kaşıkçı cinayetinden MbS'yi sorumlu tutup 'parya' muamelesiyle cezalandırmaktan söz etmesine kadar dayanıyor. Ancak ABD Başkanı bu tehdidi hala hayata geçiremedi.
Suudi Veliahtı'nın Rusya ve Çin'le ilişkileri geliştirip Çin'e petrol ve gaz ithalatında yuan kullanılması yönünde adımlar atması, Biden'ın petrol üretiminin artırılması için açtığı telefonlara çıkmayıp OPEC+'da petrol üretiminin kısılması kararları aldırarak Biden'ı Riyad'a ayağına ziyarete getirmesi, ama petrol politikalarını değiştirmemesi, bunun üzerine Biden'ın Suudi Arabistan'ı Rusya'nın tarafını tutmakla suçlayıp misilleme tehdidinde bulunması, fakat hiçbir şey yapamaması, Washington'ı aciz duruma düşürdü.
Biden ile MbS temmuzdan beri görüşmezken, son dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.
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