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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/suudi-veliahti-ukraynada-baris-icin-arabuluculuga-haziriz-zirveye-esadin-katilimindan-memnunuz-1071308187.html
Suudi Veliahtı: Ukrayna'da barış için arabuluculuğa hazırız, zirveye Esad'ın katılımından memnunuz
Suudi Veliahtı: Ukrayna'da barış için arabuluculuğa hazırız, zirveye Esad'ın katılımından memnunuz
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2010'dan beri ilk kez katılımı ve Ukrayna Devlet... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:46+0300
2023-05-19T16:40+0300
ukrayna krizi
suudi arabistan
arap birliği
suriye
ukrayna
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Zirvenin açılışında Arap Birliği Dönem Başkanlığını Cezayir'den devralan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ve bunun Suriye'deki krizi sona erdirmenin yolunu açmasını umduğunu dile getirdi.Suudi krallığının bölgenin çatışma sahasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğini vurgulayan MbS, Filistin davasının Arapların 'temel davası' olmaya devam ettiğini söyledi. Sudan'ın çatışan taraflar arasında geçen hafta varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken krizi sona erdirmek için diyaloga duyulan ihtiyaca dikkat çeken Veliaht Prens, "Cidde Görüşmelerinin Sudan'da etkili bir ateşkes sağlanmasına yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'onur konuğu' olarak ağırladıklarına dikkat çeken MbS, Suudi krallığının Ukrayna'da çözüm için uluslararası çabaları desteklediğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yineleyerek ekledi:İlk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ve Arap Birliği zirvesinde boy gösteren Zelenskiy ise Arap ülkelerine hitabında, 'Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme amaçlı barış girişimi' diye söz ettiği formülünü desteklemelerini istedi. Zirvedeki her heyete 10 maddelik barış planının metnini ulaştıracağını söyleyen Ukrayna lideri, Arap ülkelerini aracı olmadan doğrudan Kiev ile çalışmaya çağırdı.Bazı Arap liderlerini 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dehşetini görmezden gelmekle' suçlayan Zelenskiy, "Maalesef bu kafeslere, hukuksuz ilhaklara dünyada ve burada, aranızda göz yumanlar var" diyerek Arap liderlerini ihtilafa 'dürüst şekilde bakmaya' çağırdı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Ukrayna'nın 'toprak bütünlüğünü' desteklediği için teşekkür eden Ukrayna lideri, 'insanları Rus hapishanesinin kafeslerinden kurtarmak için' birlik çağrısında bulundu.2014'te referandum kararıyla Rusya'ya bağlanan Kırım'a saldırma ve Ukrayna'ya geri katma planları bulunan Zelenskiy, "Rus işgalinden ilk zarar gören Kırım'dı ve bugüne dek işgal altındaki Kırım'da zulme uğrayanların çoğu Müslüman" iddiasını ortaya attı.Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna özel harekatından beri ilk kez Ortadoğu'ya giden Ukrayna liderinin ağırlanmasıyla ilgili Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Arap Birliği'nin bir yetkilisi, davetin Birlik'ten değil, Suudi Arabistan'dan geldiğini söyledi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye hitabında şu vurguyu yaptı:"Umarım bu, aramızda dayanışma, bölgemizde barış, savaş ve yıkım yerine kalkınma ve refah için Arap eyleminin yeni bir aşamasının başlangıcı olur."
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suudi arabistan, arap birliği, suriye, ukrayna
suudi arabistan, arap birliği, suriye, ukrayna

Suudi Veliahtı: Ukrayna'da barış için arabuluculuğa hazırız, zirveye Esad'ın katılımından memnunuz

15:46 19.05.2023 (güncellendi: 16:40 19.05.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINESuudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesinin 'onur konuğu' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zirveye hitabını takip eden medya mensupları
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesinin 'onur konuğu' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in zirveye hitabını takip eden medya mensupları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2010'dan beri ilk kez katılımı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'onur konuğu' olarak ağırlanmasıyla başladı.
Zirvenin açılışında Arap Birliği Dönem Başkanlığını Cezayir'den devralan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ve bunun Suriye'deki krizi sona erdirmenin yolunu açmasını umduğunu dile getirdi.
Suudi krallığının bölgenin çatışma sahasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğini vurgulayan MbS, Filistin davasının Arapların 'temel davası' olmaya devam ettiğini söyledi.
Sudan'ın çatışan taraflar arasında geçen hafta varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken krizi sona erdirmek için diyaloga duyulan ihtiyaca dikkat çeken Veliaht Prens, "Cidde Görüşmelerinin Sudan'da etkili bir ateşkes sağlanmasına yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'onur konuğu' olarak ağırladıklarına dikkat çeken MbS, Suudi krallığının Ukrayna'da çözüm için uluslararası çabaları desteklediğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu yineleyerek ekledi:
"Ukrayna'daki çatışmanın barışçı şekilde çözülmesi çok önemli."
İlk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ve Arap Birliği zirvesinde boy gösteren Zelenskiy ise Arap ülkelerine hitabında, 'Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme amaçlı barış girişimi' diye söz ettiği formülünü desteklemelerini istedi.
Zirvedeki her heyete 10 maddelik barış planının metnini ulaştıracağını söyleyen Ukrayna lideri, Arap ülkelerini aracı olmadan doğrudan Kiev ile çalışmaya çağırdı.
Bazı Arap liderlerini 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dehşetini görmezden gelmekle' suçlayan Zelenskiy, "Maalesef bu kafeslere, hukuksuz ilhaklara dünyada ve burada, aranızda göz yumanlar var" diyerek Arap liderlerini ihtilafa 'dürüst şekilde bakmaya' çağırdı.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Ukrayna'nın 'toprak bütünlüğünü' desteklediği için teşekkür eden Ukrayna lideri, 'insanları Rus hapishanesinin kafeslerinden kurtarmak için' birlik çağrısında bulundu.
2014'te referandum kararıyla Rusya'ya bağlanan Kırım'a saldırma ve Ukrayna'ya geri katma planları bulunan Zelenskiy, "Rus işgalinden ilk zarar gören Kırım'dı ve bugüne dek işgal altındaki Kırım'da zulme uğrayanların çoğu Müslüman" iddiasını ortaya attı.
Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna özel harekatından beri ilk kez Ortadoğu'ya giden Ukrayna liderinin ağırlanmasıyla ilgili Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Arap Birliği'nin bir yetkilisi, davetin Birlik'ten değil, Suudi Arabistan'dan geldiğini söyledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye hitabında şu vurguyu yaptı:
"Umarım bu, aramızda dayanışma, bölgemizde barış, savaş ve yıkım yerine kalkınma ve refah için Arap eyleminin yeni bir aşamasının başlangıcı olur."
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