https://sputniknews.com.tr/20230519/suudi-arabistan-esadin-damga-vurmasi-beklenen-arap-birligi-zirvesinde-zelenskiyi-agirliyor--1071302167.html
Suudi Arabistan, Esad'ın damga vurması beklenen Arap Birliği zirvesinde Zelenskiy'i ağırlıyor
Suudi Arabistan, Esad'ın damga vurması beklenen Arap Birliği zirvesinde Zelenskiy'i ağırlıyor
ABD'nin yaptırım tehdidi altında düzenlenen Arap Birliği zirvesi, Suriye'nin Kasım 2011'de üyeliğinin askıya alınmasından beri ilk kez katılması açısından... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T13:30+0300
2023-05-19T13:30+0300
2023-05-19T13:47+0300
ukrayna krizi
arap birliği
suriye
rusya
ukrayna
suudi arabistan
vladimir zelenskiy
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Al Arabiya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Arap Birliği zirvesine 'onur konuğu' olarak katılmasının 'Suudi Arabistan'ın Rusya-Ukrayna krizini çözme çabalarının bir uzantısı' olduğunu duyurdu. Habere göre Polonya'dan Fransa hükümetinin jetiyle 32. Arap Birliği zirvesine evsahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine varan Zelenskiy, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, ziyaretinin önceliğinin, Arap liderleriyle 'barış formülü görüşmek' olduğunu söyledi. Al Arabiya'nın haberinde "Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya karşı 'özel askeri harekatını' başlatmasından bu yana tarafsız bir duruş sergileyen Suudi Arabistan, art arda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu ve barışçı çözüme ulaşmak için savaşan taraflar arasında arabuluculuk yapma isteğini dile getirdi" denildi. Haberde Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın şubatta Kiev'e yaptığı ziyarette Zelenskiy ile biraraya geldiği, görüşmede Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayan bir anlaşma ve bir mutabakat zaptı imzalandığı, ayrıca geçen yıl Suudi Arabistan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esiri takasının parçası olarak çeşitli milletlerden 10 savaş esirinin serbest bırakılmasına aracılık etmede önemli rol oynadığı hatırlatıldı.
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arap birliği, suriye, rusya, ukrayna, suudi arabistan, vladimir zelenskiy
arap birliği, suriye, rusya, ukrayna, suudi arabistan, vladimir zelenskiy
Suudi Arabistan, Esad'ın damga vurması beklenen Arap Birliği zirvesinde Zelenskiy'i ağırlıyor
13:30 19.05.2023 (güncellendi: 13:47 19.05.2023) Abone ol
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ABD'nin yaptırım tehdidi altında düzenlenen Arap Birliği zirvesi, Suriye'nin Kasım 2011'de üyeliğinin askıya alınmasından beri ilk kez katılması açısından önemli. Ancak evsahibi Suudi Arabistan, Ukrayna Devlet Başkanı'nı 'onur konuğu' olarak davet etti. Zelenskiy, Cidde'de ayağının tozuyla Arap liderleriyle 'barış formülü görüşeceğini' söyledi.
Al Arabiya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Arap Birliği zirvesine 'onur konuğu' olarak katılmasının 'Suudi Arabistan'ın Rusya-Ukrayna krizini çözme çabalarının bir uzantısı' olduğunu duyurdu.
Habere göre Polonya'dan Fransa hükümetinin jetiyle 32. Arap Birliği zirvesine evsahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine varan Zelenskiy, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, ziyaretinin önceliğinin, Arap liderleriyle 'barış formülü görüşmek' olduğunu söyledi.
Al Arabiya'nın haberinde "Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya karşı 'özel askeri harekatını' başlatmasından bu yana tarafsız bir duruş sergileyen Suudi Arabistan, art arda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu ve barışçı çözüme ulaşmak için savaşan taraflar arasında arabuluculuk yapma isteğini dile getirdi" denildi.
Haberde Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın şubatta Kiev'e yaptığı ziyarette Zelenskiy ile biraraya geldiği, görüşmede Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayan bir anlaşma ve bir mutabakat zaptı imzalandığı, ayrıca geçen yıl Suudi Arabistan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esiri takasının parçası olarak çeşitli milletlerden 10 savaş esirinin serbest bırakılmasına aracılık etmede önemli rol oynadığı hatırlatıldı.