https://sputniknews.com.tr/20230519/suudi-arabistan-esadin-damga-vurmasi-beklenen-arap-birligi-zirvesinde-zelenskiyi-agirliyor--1071302167.html

Suudi Arabistan, Esad'ın damga vurması beklenen Arap Birliği zirvesinde Zelenskiy'i ağırlıyor

Suudi Arabistan, Esad'ın damga vurması beklenen Arap Birliği zirvesinde Zelenskiy'i ağırlıyor

ABD'nin yaptırım tehdidi altında düzenlenen Arap Birliği zirvesi, Suriye'nin Kasım 2011'de üyeliğinin askıya alınmasından beri ilk kez katılması açısından... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T13:30+0300

2023-05-19T13:30+0300

2023-05-19T13:47+0300

ukrayna krizi

arap birliği

suriye

rusya

ukrayna

suudi arabistan

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063553882_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_c73196ff25c15f1b0cb136de6f245f4a.jpg

Al Arabiya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Arap Birliği zirvesine 'onur konuğu' olarak katılmasının 'Suudi Arabistan'ın Rusya-Ukrayna krizini çözme çabalarının bir uzantısı' olduğunu duyurdu. Habere göre Polonya'dan Fransa hükümetinin jetiyle 32. Arap Birliği zirvesine evsahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine varan Zelenskiy, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, ziyaretinin önceliğinin, Arap liderleriyle 'barış formülü görüşmek' olduğunu söyledi. Al Arabiya'nın haberinde "Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya karşı 'özel askeri harekatını' başlatmasından bu yana tarafsız bir duruş sergileyen Suudi Arabistan, art arda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu ve barışçı çözüme ulaşmak için savaşan taraflar arasında arabuluculuk yapma isteğini dile getirdi" denildi. Haberde Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın şubatta Kiev'e yaptığı ziyarette Zelenskiy ile biraraya geldiği, görüşmede Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayan bir anlaşma ve bir mutabakat zaptı imzalandığı, ayrıca geçen yıl Suudi Arabistan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esiri takasının parçası olarak çeşitli milletlerden 10 savaş esirinin serbest bırakılmasına aracılık etmede önemli rol oynadığı hatırlatıldı.

suriye

rusya

ukrayna

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arap birliği, suriye, rusya, ukrayna, suudi arabistan, vladimir zelenskiy