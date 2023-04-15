https://sputniknews.com.tr/20230415/kirim-parlamentosu-baskani-ukrayna-artik-egemen-bir-devlet-olarak-algilanmamali-1069707942.html
Kırım Parlamentosu Başkanı: Ukrayna artık egemen bir devlet olarak algılanmamalı
Kırım Parlamentosu Başkanı: Ukrayna artık egemen bir devlet olarak algılanmamalı
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, Ukrayna’nın artık egemen bir devlet olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T10:50+0300
2023-04-15T10:50+0300
2023-04-15T10:50+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kırım
rusya
vladimir konstantinov
kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov
ukrayna
ukrayna krizi
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069708049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66770753218cc4d33c468a4bc57079fa.jpg
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın artık bir grup insanın iktidarı ele geçirdiği bir bölge olduğu için bir devlet olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.Konstantinov, “Bizim için egemen bir devlet, sivil bir toplum, sosyo-ekonomik bir yapı olarak Ukrayna çoktan ortadan kalktı. Bugün burası, bir grup insanın iktidarı ele geçirdiği bir bölge” dedi.Ukrayna'nın ‘astronomik miktarda borcu’ olan harap bir ülke haline geldiğini belirten Konstantinov, “Zelenskiy, bu küçük adam, Ukrayna'yı parçalamak, yok etmek, bir zombiye dönüştürmek için her şeyi yaptı. Şu anda Zelenskiy bu ülkenin baş mezar kazıcısı. En kötüsü de bunun Ukrayna’nın kendi seçimi olmasıdır” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230415/pentagonun-ufo-arastirmacisi-gozlemledigimiz-gizemli-objeler-uzayli-araclari-olabilir-1069702113.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069708049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6995c3ded0f5735af674a101d5ef8803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, kırım, rusya, vladimir konstantinov, kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov, ukrayna, ukrayna krizi, ekonomi
vladimir zelenskiy, kırım, rusya, vladimir konstantinov, kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov, ukrayna, ukrayna krizi, ekonomi
Kırım Parlamentosu Başkanı: Ukrayna artık egemen bir devlet olarak algılanmamalı
Abone ol
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, Ukrayna’nın artık egemen bir devlet olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın artık bir grup insanın iktidarı ele geçirdiği bir bölge olduğu için bir devlet olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.
Konstantinov, “Bizim için egemen bir devlet, sivil bir toplum, sosyo-ekonomik bir yapı olarak Ukrayna çoktan ortadan kalktı. Bugün burası, bir grup insanın iktidarı ele geçirdiği bir bölge” dedi.
Ukrayna'nın ‘astronomik miktarda borcu’ olan harap bir ülke haline geldiğini belirten Konstantinov, “Zelenskiy, bu küçük adam, Ukrayna'yı parçalamak, yok etmek, bir zombiye dönüştürmek için her şeyi yaptı. Şu anda Zelenskiy bu ülkenin baş mezar kazıcısı. En kötüsü de bunun Ukrayna’nın kendi seçimi olmasıdır” diye konuştu.