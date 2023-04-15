https://sputniknews.com.tr/20230415/kirim-parlamentosu-baskani-ukrayna-artik-egemen-bir-devlet-olarak-algilanmamali-1069707942.html

Kırım Parlamentosu Başkanı: Ukrayna artık egemen bir devlet olarak algılanmamalı

Kırım Parlamentosu Başkanı: Ukrayna artık egemen bir devlet olarak algılanmamalı

Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov, Ukrayna’nın artık egemen bir devlet olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T10:50+0300

2023-04-15T10:50+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

kırım

rusya

vladimir konstantinov

kırım devlet konseyi başkanı vladimir konstantinov

ukrayna

ukrayna krizi

ekonomi

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın artık bir grup insanın iktidarı ele geçirdiği bir bölge olduğu için bir devlet olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.Konstantinov, “Bizim için egemen bir devlet, sivil bir toplum, sosyo-ekonomik bir yapı olarak Ukrayna çoktan ortadan kalktı. Bugün burası, bir grup insanın iktidarı ele geçirdiği bir bölge” dedi.Ukrayna'nın ‘astronomik miktarda borcu’ olan harap bir ülke haline geldiğini belirten Konstantinov, “Zelenskiy, bu küçük adam, Ukrayna'yı parçalamak, yok etmek, bir zombiye dönüştürmek için her şeyi yaptı. Şu anda Zelenskiy bu ülkenin baş mezar kazıcısı. En kötüsü de bunun Ukrayna’nın kendi seçimi olmasıdır” diye konuştu.

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