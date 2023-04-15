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Pentagon'un UFO araştırmacısı: Gözlemlediğimiz gizemli objeler uzaylı araçları olabilir
Pentagon'un UFO araştırmacısı: Gözlemlediğimiz gizemli objeler uzaylı araçları olabilir
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) önde gelen UFO araştırmacılarından Sean Kirkpatrick'in imzasının olduğu yeni bir makalede, son zamanlarda uzayda... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T01:58+0300
2023-04-15T02:09+0300
yaşam
oumuamua asteroidi
dünya dışı yaşam
uzaylı
ufo
abd
pentagon
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Pentagon'un açıklanamayan hava olaylarını araştıran birimden sorumlu yetkili, dünya dışı yaşama dair yeni teoriler sunan akademik bir makalenin ortak yazarlığını yaptı.Makalede, uzayda gözlemlenen cisimlerin aslında Dünya'yı incelemek üzere gönderilen bir ana gemiye ait uzaylı sondaları olabileceği teorisi ortaya atıldı.Pentagon'un Tüm Alanlardaki Anomalileri Çözümleme Ofisi Başkanı Sean Kirkpatrick ve Harvard profesörü Avi Loeb, 7 Mart tarihli bir taslak makalede, tüm fizik kurallarına meydan okuyan bu cisimlerin dünya dışı bir 'ana gemiden' gelen 'sondalar' olabileceğini yazdı.Makale Military Times portalında yer verilmesinin ardından ün kazandı ve bilim odaklı haber kaynakları arasında da dolaşıma girdi.Politico'nun aktardığına göre beş sayfalık makalenin yarısından fazlası, söz konusu senaryonun gerçek olup olmama ihtimalini ele alıyor.Uzmanlar Kirkpatrick'in akademik makalede yer almasının Pentagon'un UFO'ların kökenleri konusunda bilimsel tartışmalara açık olduğunu gösterdiğini ve bunun akademik dünyaya gönderilecek önemli bir sinyal olduğunu belirtiyor.'Oumuamua küçük sondalar bırakan ana gemi olabilir'Makalede, bilim insanlarının 2017 yılında galakside uçarken tespit ettikleri puro şeklindeki 'Oumuamua' gibi yıldızlararası yolculuk yapan cisimlerin 'Dünya'ya yakın geçişi sırasında birçok küçük sonda bırakan bir ana gemi olabileceği' kaydediliyor.Makale, sondaları güneşin çekim gücüyle ana araçtan ayrılabilecek 'karahindiba tohumlarına' benzetiyor.Ayrıca makale, 'sondaların güç kaynaklarını şarj etmek' için yıldızların ışığını veya Dünya'nın suyunu kullanabileceklerini öne sürüyor. Bunun yanında uzaylıların Dünya'ya keşif sondaları gönderme nedenleri üzerine de spekülasyonlar yapılıyor.'Gezegenin yüzeyindeki hammaddeleri kaynak olarak kullanıyor olabilirler'Yazarlar, "Yolculuğun genel amacı ne olabilir? Gerçek karahindiba tohumlarına benzer şekilde, sondalar göndericilerinin planını uygulayabilir. Biyolojik tohumlarda olduğu gibi, gezegenin yüzeyindeki hammaddeler de onlar tarafından kendi kendilerini çoğaltmak ya da sadece bilimsel keşif için kaynak olarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.Yazarlar, Dünya'nın yakınlarında seyreden herhangi bir dünya dışı araç olup olmadığını kesin olarak bilmediklerini söylüyor. Ancak Loeb'in UFO'ları aramak için özel olarak finanse edilen Galileo Projesi'nin bu olasılığı araştırmayı amaçladığını yazıyorlar.Neredeyse on yıl boyunca üniversitenin astronomi bölümü başkanlığını yürüten Harvard profesörü Loeb, son yıllarda Oumuamua'nın aslında uzaylılara ait bir gemi olduğunu öne sürüyordu.Loeb, 2020 yılına kadar bölüm başkanlığı yaptı ve şu anda Galileo Projesi de dahil olmak üzere bir dizi girişimi yönetiyor ve Beyaz Saray'daki Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi başta olmak üzere çeşitli kurul ve konseylerde görev yapıyor.'Her ikisi de alanlarında saygın kişiler'Öte yandan ABD'li Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ortak yazarların her ikisinin de kendi alanlarında son derece saygın kişiler olduğunu belirterek çalışmayı destekledi.Kirkpatrick'in 'bilimsel ve teknik istihbarat konusunda uzman olduğunu' kaydeden Gillibrand, Loeb'in de astrofizik ve kozmoloji konularında yüzlerce bilimsel makaleye imza atmış bir isim olduğuna işaret ederek 'çalışmalarının bilimsel titizliğine güvendiğini' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/ingiliz-astrofizik-profesorune-gore-onumuzdeki-20-yil-icerisinde-dunya-disi-yasam-kesfedilecek-1069107266.html
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oumuamua asteroidi, dünya dışı yaşam, uzaylı, ufo, abd, pentagon
oumuamua asteroidi, dünya dışı yaşam, uzaylı, ufo, abd, pentagon

Pentagon'un UFO araştırmacısı: Gözlemlediğimiz gizemli objeler uzaylı araçları olabilir

01:58 15.04.2023 (güncellendi: 02:09 15.04.2023)
© Fotoğraf : NASA / Oumuamua asteroidi
Oumuamua asteroidi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© Fotoğraf : NASA /
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) önde gelen UFO araştırmacılarından Sean Kirkpatrick'in imzasının olduğu yeni bir makalede, son zamanlarda uzayda gözlemlenen cisimlerin aslında Dünya'yı incelemek üzere gönderilen bir ana gemiye ait uzaylı sondaları olabileceği teorisi ortaya atıldı.
Pentagon'un açıklanamayan hava olaylarını araştıran birimden sorumlu yetkili, dünya dışı yaşama dair yeni teoriler sunan akademik bir makalenin ortak yazarlığını yaptı.
Makalede, uzayda gözlemlenen cisimlerin aslında Dünya'yı incelemek üzere gönderilen bir ana gemiye ait uzaylı sondaları olabileceği teorisi ortaya atıldı.
Pentagon'un Tüm Alanlardaki Anomalileri Çözümleme Ofisi Başkanı Sean Kirkpatrick ve Harvard profesörü Avi Loeb, 7 Mart tarihli bir taslak makalede, tüm fizik kurallarına meydan okuyan bu cisimlerin dünya dışı bir 'ana gemiden' gelen 'sondalar' olabileceğini yazdı.
Makale Military Times portalında yer verilmesinin ardından ün kazandı ve bilim odaklı haber kaynakları arasında da dolaşıma girdi.
Politico'nun aktardığına göre beş sayfalık makalenin yarısından fazlası, söz konusu senaryonun gerçek olup olmama ihtimalini ele alıyor.
Uzmanlar Kirkpatrick'in akademik makalede yer almasının Pentagon'un UFO'ların kökenleri konusunda bilimsel tartışmalara açık olduğunu gösterdiğini ve bunun akademik dünyaya gönderilecek önemli bir sinyal olduğunu belirtiyor.

'Oumuamua küçük sondalar bırakan ana gemi olabilir'

Makalede, bilim insanlarının 2017 yılında galakside uçarken tespit ettikleri puro şeklindeki 'Oumuamua' gibi yıldızlararası yolculuk yapan cisimlerin 'Dünya'ya yakın geçişi sırasında birçok küçük sonda bırakan bir ana gemi olabileceği' kaydediliyor.
Makale, sondaları güneşin çekim gücüyle ana araçtan ayrılabilecek 'karahindiba tohumlarına' benzetiyor.
Ayrıca makale, 'sondaların güç kaynaklarını şarj etmek' için yıldızların ışığını veya Dünya'nın suyunu kullanabileceklerini öne sürüyor. Bunun yanında uzaylıların Dünya'ya keşif sondaları gönderme nedenleri üzerine de spekülasyonlar yapılıyor.

'Gezegenin yüzeyindeki hammaddeleri kaynak olarak kullanıyor olabilirler'

Yazarlar, "Yolculuğun genel amacı ne olabilir? Gerçek karahindiba tohumlarına benzer şekilde, sondalar göndericilerinin planını uygulayabilir. Biyolojik tohumlarda olduğu gibi, gezegenin yüzeyindeki hammaddeler de onlar tarafından kendi kendilerini çoğaltmak ya da sadece bilimsel keşif için kaynak olarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.
Yazarlar, Dünya'nın yakınlarında seyreden herhangi bir dünya dışı araç olup olmadığını kesin olarak bilmediklerini söylüyor. Ancak Loeb'in UFO'ları aramak için özel olarak finanse edilen Galileo Projesi'nin bu olasılığı araştırmayı amaçladığını yazıyorlar.
Neredeyse on yıl boyunca üniversitenin astronomi bölümü başkanlığını yürüten Harvard profesörü Loeb, son yıllarda Oumuamua'nın aslında uzaylılara ait bir gemi olduğunu öne sürüyordu.
Loeb, 2020 yılına kadar bölüm başkanlığı yaptı ve şu anda Galileo Projesi de dahil olmak üzere bir dizi girişimi yönetiyor ve Beyaz Saray'daki Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi başta olmak üzere çeşitli kurul ve konseylerde görev yapıyor.

'Her ikisi de alanlarında saygın kişiler'

Öte yandan ABD'li Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ortak yazarların her ikisinin de kendi alanlarında son derece saygın kişiler olduğunu belirterek çalışmayı destekledi.
Kirkpatrick'in 'bilimsel ve teknik istihbarat konusunda uzman olduğunu' kaydeden Gillibrand, Loeb'in de astrofizik ve kozmoloji konularında yüzlerce bilimsel makaleye imza atmış bir isim olduğuna işaret ederek 'çalışmalarının bilimsel titizliğine güvendiğini' söyledi.
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