https://sputniknews.com.tr/20230403/ingiliz-astrofizik-profesorune-gore-onumuzdeki-20-yil-icerisinde-dunya-disi-yasam-kesfedilecek-1069107266.html

İngiliz astrofizik profesörüne göre önümüzdeki 20 yılda Dünya dışı yaşam keşfedilecek

İngiliz astrofizik profesörüne göre önümüzdeki 20 yılda Dünya dışı yaşam keşfedilecek

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde görev yapan astrofizik profesörü Sasha Hinkley, kısa bir süre içerisinde Dünya dışı varlıklara ilişkin ilk işaretlerin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T14:35+0300

2023-04-03T14:35+0300

2023-04-03T14:38+0300

yaşam

uzay

uzaylılar

uzaylı

dünya dışı yaşam

dünya dışı varlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/16/1054955519_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_4018bef9e6289530eafb0e30c8053a45.jpg

Spectator dergisi için kaleme aldığı yazıda astrofizik profesörü Hinkley, Dünya dışı varlıkları önümüzdeki 20 yıl içerisinde keşfetmiş olma ihtimalimizin gittikçe arttığını dile getirdi.Bu durumun uzaylıları Dünya'da ağırlayacağımız anlamına gelmediğini belirten Hinkley, şu ifadeleri kullandı:Dünya dışı varlıkların nasıl saptanacağına ilişkin ise bilim insanı, öngörülerini şöyle kaleme aldı:Hinkley'e göre galaksimiz Samanyolu'nda yaşam bulunma ihtimali en yüksek olan gezegen sistemlerinden biri, TRAPPIST-1. Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta olan ve aşağı yukarı Dünya büyüklüğündeki 7 gezegenden oluşan sistem, Jüpiter'den çok fazla büyük olmayan bir sönük yıldızın etrafında şekilleniyor. Bilim insanı, TRAPPIST-1 sistemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230306/unlu-yonetmen-spielberg-bence-uzaylilar-var-abd-hukumeti-bilgileri-halktan-sakliyor-1067881827.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, uzaylılar, uzaylı, dünya dışı yaşam, dünya dışı varlık