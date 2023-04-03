https://sputniknews.com.tr/20230403/ingiliz-astrofizik-profesorune-gore-onumuzdeki-20-yil-icerisinde-dunya-disi-yasam-kesfedilecek-1069107266.html
İngiliz astrofizik profesörüne göre önümüzdeki 20 yılda Dünya dışı yaşam keşfedilecek
İngiliz astrofizik profesörüne göre önümüzdeki 20 yılda Dünya dışı yaşam keşfedilecek
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde görev yapan astrofizik profesörü Sasha Hinkley, kısa bir süre içerisinde Dünya dışı varlıklara ilişkin ilk işaretlerin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:35+0300
2023-04-03T14:35+0300
2023-04-03T14:38+0300
yaşam
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dünya dışı varlık
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Spectator dergisi için kaleme aldığı yazıda astrofizik profesörü Hinkley, Dünya dışı varlıkları önümüzdeki 20 yıl içerisinde keşfetmiş olma ihtimalimizin gittikçe arttığını dile getirdi.Bu durumun uzaylıları Dünya'da ağırlayacağımız anlamına gelmediğini belirten Hinkley, şu ifadeleri kullandı:Dünya dışı varlıkların nasıl saptanacağına ilişkin ise bilim insanı, öngörülerini şöyle kaleme aldı:Hinkley'e göre galaksimiz Samanyolu'nda yaşam bulunma ihtimali en yüksek olan gezegen sistemlerinden biri, TRAPPIST-1. Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta olan ve aşağı yukarı Dünya büyüklüğündeki 7 gezegenden oluşan sistem, Jüpiter'den çok fazla büyük olmayan bir sönük yıldızın etrafında şekilleniyor. Bilim insanı, TRAPPIST-1 sistemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
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uzay, uzaylılar, uzaylı, dünya dışı yaşam, dünya dışı varlık
uzay, uzaylılar, uzaylı, dünya dışı yaşam, dünya dışı varlık
İngiliz astrofizik profesörüne göre önümüzdeki 20 yılda Dünya dışı yaşam keşfedilecek
14:35 03.04.2023 (güncellendi: 14:38 03.04.2023) Abone ol
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde görev yapan astrofizik profesörü Sasha Hinkley, kısa bir süre içerisinde Dünya dışı varlıklara ilişkin ilk işaretlerin ortaya çıkacağını ileri sürdü. Ancak bilim insanına göre bu, uzaylılarla hemen tanışacağımız anlamına gelmiyor.
Spectator dergisi için kaleme aldığı yazıda astrofizik profesörü Hinkley, Dünya dışı varlıkları önümüzdeki 20 yıl içerisinde keşfetmiş olma ihtimalimizin gittikçe arttığını dile getirdi.
Bu durumun uzaylıları Dünya'da ağırlayacağımız anlamına gelmediğini belirten Hinkley, şu ifadeleri kullandı:
"Evrende herhangi bir biçimde yaşam olma olasılığı oldukça yüksek. Aslında, bir ötegezegende yaşam tespit edilmesinin benim yaşadığım süre içinde gerçekleşmesinin giderek daha olası göründüğünü düşünüyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse, başka bir gezegende yaşam keşfedilmesi, başka bir gezegende bir uzaylı medeniyetinin var olduğu veya bu tür yaşam formlarıyla bir şekilde iletişim kuracağımız anlamına gelmez."
Dünya dışı varlıkların nasıl saptanacağına ilişkin ise bilim insanı, öngörülerini şöyle kaleme aldı:
"Uzayda yaşam keşfinin kanıtı muhtemelen, bir tür biyolojik aktivite olmaksızın bulundukları yerde doğal olarak var olması mümkün olmayan (ozon ve karbondioksit gibi) kimyasalların oranlarında bir takım dengesizlikler gözlemlenmesiyle gerçekleşecek."
Hinkley'e göre galaksimiz Samanyolu'nda yaşam bulunma ihtimali en yüksek olan gezegen sistemlerinden biri, TRAPPIST-1. Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta olan ve aşağı yukarı Dünya büyüklüğündeki 7 gezegenden oluşan sistem, Jüpiter'den çok fazla büyük olmayan bir sönük yıldızın etrafında şekilleniyor.
Bilim insanı, TRAPPIST-1 sistemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"TRAPPIST-1'deki gezegenlerden 3'ü etrafında döndükleri yıldızın yaşama elverişli bölgesinde yer alıyor. James Webb teleskobuyla bu 3 gezegende 'biyosinyal' elde edilebilmesi için çalışmalar devam ediyor."