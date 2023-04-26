Zelenskiy'in danışmanı: Ukrayna, Kırım ve Donbass'ta yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip

Ukrayna yönetiminin üst düzey isimlerinden biri olan Mihail Podolyak, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'dan kopan bölgelerin sakinlerini tehdit etti.



Podolyak, Ukrayna'nın Şubat 2022'de Rusya tarafından Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekatın yıldönümünde başkent Moskova'ya geniş kapsamlı saldırı düzenlemeyi planladığına dair haberlerin sorulması üzerine, silah konusunda partnerleriyle işbirliğine tamamen bağımlı olan Ukrayna için Moskova'ya bir saldırı düzenlemenin öncelik olmadığını belirtti.



Podolyak, "Bizim başka öncelikli amaçlarımız var. Uluslararası hukukun bize garanti ettiği üzere, yani yasal olarak Kırım, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın özel askeri harekatın yıldönümünde başkent Moskova'ya geniş kapsamlı saldırı düzenlemeyi planladığı, ancak ABD'nin talebi üzerine bundan vazgeçtiği belirtilmişti.



Saldırıların özellikle Moskova ve yeni bölgelerdeki adı belirtilmeyen tesisleri hedef almasının planlandığını yazan Washington Post, "Özel askeri harekatın yıldönümünden iki gün önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), GUR'un Washington'ın talebi üzerine Rusya şehirlerine yönelik saldırılarını iptal ettiğini gösteren gizli belgeye yayınladı" bilgisini paylaşmıştı.