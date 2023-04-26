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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/zelenskiyin-danismani-ukrayna-kirim-ve-donbassta-yasayan-herkesi-imha-etme-hakkina-sahip-1070218524.html
Zelenskiy'in danışmanı: Ukrayna, Kırım ve Donbass'ta yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip
Zelenskiy'in danışmanı: Ukrayna, Kırım ve Donbass'ta yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kiev'in Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan ederek Rusya Federasyonu'na bağlanan Kırım, Donetsk... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T15:52+0300
2023-04-26T15:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
mihail podolyak
saldırı
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Ukrayna yönetiminin üst düzey isimlerinden biri olan Mihail Podolyak, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'dan kopan bölgelerin sakinlerini tehdit etti.Podolyak, Ukrayna'nın Şubat 2022'de Rusya tarafından Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekatın yıldönümünde başkent Moskova'ya geniş kapsamlı saldırı düzenlemeyi planladığına dair haberlerin sorulması üzerine, silah konusunda partnerleriyle işbirliğine tamamen bağımlı olan Ukrayna için Moskova'ya bir saldırı düzenlemenin öncelik olmadığını belirtti.Podolyak, "Bizim başka öncelikli amaçlarımız var. Uluslararası hukukun bize garanti ettiği üzere, yani yasal olarak Kırım, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın özel askeri harekatın yıldönümünde başkent Moskova'ya geniş kapsamlı saldırı düzenlemeyi planladığı, ancak ABD'nin talebi üzerine bundan vazgeçtiği belirtilmişti.Saldırıların özellikle Moskova ve yeni bölgelerdeki adı belirtilmeyen tesisleri hedef almasının planlandığını yazan Washington Post, "Özel askeri harekatın yıldönümünden iki gün önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), GUR'un Washington'ın talebi üzerine Rusya şehirlerine yönelik saldırılarını iptal ettiğini gösteren gizli belgeye yayınladı" bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlinden-ingiltereye-seyreltilmis-uranyumlu-muhimmat-uyarisi-1070218214.html
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ukrayna, rusya, mihail podolyak, saldırı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna, rusya, mihail podolyak, saldırı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

Zelenskiy'in danışmanı: Ukrayna, Kırım ve Donbass'ta yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip

15:52 26.04.2023
© AAUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Kiev'in Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan ederek Rusya Federasyonu'na bağlanan Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip olduğunu savundu.
Ukrayna yönetiminin üst düzey isimlerinden biri olan Mihail Podolyak, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'dan kopan bölgelerin sakinlerini tehdit etti.

Podolyak, Ukrayna'nın Şubat 2022'de Rusya tarafından Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekatın yıldönümünde başkent Moskova'ya geniş kapsamlı saldırı düzenlemeyi planladığına dair haberlerin sorulması üzerine, silah konusunda partnerleriyle işbirliğine tamamen bağımlı olan Ukrayna için Moskova'ya bir saldırı düzenlemenin öncelik olmadığını belirtti.

Podolyak, "Bizim başka öncelikli amaçlarımız var. Uluslararası hukukun bize garanti ettiği üzere, yani yasal olarak Kırım, DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan herkesi imha etme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın özel askeri harekatın yıldönümünde başkent Moskova'ya geniş kapsamlı saldırı düzenlemeyi planladığı, ancak ABD'nin talebi üzerine bundan vazgeçtiği belirtilmişti.

Saldırıların özellikle Moskova ve yeni bölgelerdeki adı belirtilmeyen tesisleri hedef almasının planlandığını yazan Washington Post, "Özel askeri harekatın yıldönümünden iki gün önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), GUR'un Washington'ın talebi üzerine Rusya şehirlerine yönelik saldırılarını iptal ettiğini gösteren gizli belgeye yayınladı" bilgisini paylaşmıştı.
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