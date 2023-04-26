Kremlin'den İngiltere'ye 'seyreltilmiş uranyumlu mühimmat' uyarısı

Kiev'in İngiltere'den seyreltilmiş uranyumlu mermiler almasına ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.



Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "İngilizler, bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarını anlamalı" dedi.



Bu tür mühimmatı doğrudan kullanacak tarafların sadece kendilerine değil, vatandaşlarına da zarar vereceğini anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, söz konusu tarafların bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarının da altını çizdi.



Rusya'nın, Yugoslavya'daki bombardıman sırasında bu tür mühimmatın kullanılmasının sonuçlarıyla ilgili resmi verileri, artan onkolojik vakalar ve diğer hastalıklara ilişkin verileri Batı toplumunun dikkatine sunduğunu anımsatan Peskov, elde edilen verilerin son derece üzücü olduğunu vurguladı.



İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararını duyurması sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, NATO'nun Yugoslavya ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini anımsatmıştı.



İttifak yönetiminin sorumsuz bir politika izleyerek Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullandığını ve silahlı çatışmalarda bu tür mühimmatın sadece NATO ülkeleri tarafından kullanıldığını anımsatan Kirillov, söz konusu bölgelerde görev yapan 4 binden fazla askerde çeşitli kötü huylu tümörler tespit edildiğini bildirmişti.



İtalya Askeri Tıbbiye Ana Müfettişlik Dairesi'nin 2016 yılında yayınladığı rapora atıfta bulunan Kirillov, bu askerlerin 330'unun, yani yüzde 8'inin seyreltilmiş uranyum etkisiyle yakalandıkları hastalıklar sonucunda hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.