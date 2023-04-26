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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlinden-ingiltereye-seyreltilmis-uranyumlu-muhimmat-uyarisi-1070218214.html
Kremlin'den İngiltere'ye 'seyreltilmiş uranyumlu mühimmat' uyarısı
Kremlin'den İngiltere'ye 'seyreltilmiş uranyumlu mühimmat' uyarısı
İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat tedarik etmesini eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra'nın bunun... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T15:42+0300
2023-04-26T15:42+0300
ukrayna krizi
kremlin
kiev
uyarı
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Kiev'in İngiltere'den seyreltilmiş uranyumlu mermiler almasına ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "İngilizler, bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarını anlamalı" dedi.Bu tür mühimmatı doğrudan kullanacak tarafların sadece kendilerine değil, vatandaşlarına da zarar vereceğini anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, söz konusu tarafların bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarının da altını çizdi.Rusya'nın, Yugoslavya'daki bombardıman sırasında bu tür mühimmatın kullanılmasının sonuçlarıyla ilgili resmi verileri, artan onkolojik vakalar ve diğer hastalıklara ilişkin verileri Batı toplumunun dikkatine sunduğunu anımsatan Peskov, elde edilen verilerin son derece üzücü olduğunu vurguladı.İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararını duyurması sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, NATO'nun Yugoslavya ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini anımsatmıştı.İttifak yönetiminin sorumsuz bir politika izleyerek Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullandığını ve silahlı çatışmalarda bu tür mühimmatın sadece NATO ülkeleri tarafından kullanıldığını anımsatan Kirillov, söz konusu bölgelerde görev yapan 4 binden fazla askerde çeşitli kötü huylu tümörler tespit edildiğini bildirmişti.İtalya Askeri Tıbbiye Ana Müfettişlik Dairesi'nin 2016 yılında yayınladığı rapora atıfta bulunan Kirillov, bu askerlerin 330'unun, yani yüzde 8'inin seyreltilmiş uranyum etkisiyle yakalandıkları hastalıklar sonucunda hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-nato-askerleri-yugoslavya-ve-irakta-seyreltilmis-uranyum-mermilerinin-kurbani-oldu-1068712356.html
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kremlin, kiev, uyarı, ingiltere, uranyum, mermi, silah

Kremlin'den İngiltere'ye 'seyreltilmiş uranyumlu mühimmat' uyarısı

15:42 26.04.2023
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat tedarik etmesini eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra'nın bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Kiev'in İngiltere'den seyreltilmiş uranyumlu mermiler almasına ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "İngilizler, bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarını anlamalı" dedi.

Bu tür mühimmatı doğrudan kullanacak tarafların sadece kendilerine değil, vatandaşlarına da zarar vereceğini anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, söz konusu tarafların bunun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklarının da altını çizdi.

Rusya'nın, Yugoslavya'daki bombardıman sırasında bu tür mühimmatın kullanılmasının sonuçlarıyla ilgili resmi verileri, artan onkolojik vakalar ve diğer hastalıklara ilişkin verileri Batı toplumunun dikkatine sunduğunu anımsatan Peskov, elde edilen verilerin son derece üzücü olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararını duyurması sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, NATO'nun Yugoslavya ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini anımsatmıştı.

İttifak yönetiminin sorumsuz bir politika izleyerek Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullandığını ve silahlı çatışmalarda bu tür mühimmatın sadece NATO ülkeleri tarafından kullanıldığını anımsatan Kirillov, söz konusu bölgelerde görev yapan 4 binden fazla askerde çeşitli kötü huylu tümörler tespit edildiğini bildirmişti.

İtalya Askeri Tıbbiye Ana Müfettişlik Dairesi'nin 2016 yılında yayınladığı rapora atıfta bulunan Kirillov, bu askerlerin 330'unun, yani yüzde 8'inin seyreltilmiş uranyum etkisiyle yakalandıkları hastalıklar sonucunda hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.
İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: NATO askerleri, Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyum mermilerinin kurbanı oldu
24 Mart, 14:53
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