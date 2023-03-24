https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-nato-askerleri-yugoslavya-ve-irakta-seyreltilmis-uranyum-mermilerinin-kurbani-oldu-1068712356.html
Rusya: NATO askerleri, Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyum mermilerinin kurbanı oldu
Rusya: NATO askerleri, Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyum mermilerinin kurbanı oldu
İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararını eleştiren Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:53+0300
2023-03-24T14:53+0300
2023-03-24T14:54+0300
ukrayna krizi
seyreltilmiş uranyum
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ukrayna
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igor kirillov
nato
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Kirillov, İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararının yankıları sürerken ABD öncülüğündeki NATO'nun farklı ülkelerde kullandığı bu tür mühimmatın geçmişte yarattığı olumsuz etkiler hakkında bir basın toplantısı düzenlendi.İttifak yönetiminin sorumsuz bir politika izleyerek Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullandığını ve silahlı çatışmalarda bu tür mühimmatın sadece NATO ülkeleri tarafından kullanıldığını anımsatan Kirillov, söz konusu bölgelerde görev yapan 4 binden fazla askerde çeşitli kötü huylu tümörler tespit edildiğini bildirdi.İtalya Askeri Tıbbiye Ana Müfettişlik Dairesi'nin 2016 yılında yayınladığı rapora atıfta bulunan Kirillov, bu askerlerin 330'unun, yani yüzde 8'inin seyreltilmiş uranyum etkisiyle yakalandıkları hastalıklar sonucunda hayatını kaybettiğini vurguladı.Kirillov, 1990 yılındaki bombardımanlar sırasında Yugoslavya'da 15 ton seyreltilmiş uranyum taşıyan yaklaşık 40 bin havan mermisi, Irak'ta da 2003-2004 yıllarındaki operasyonlarda en az 30 ton seyreltilmiş uranyum kullanıldığı bilgisini paylaştı.Rus yetkili, NATO'nun Yugoslavya ve Irak'taki bu eylemlerinin sivil halk arasında kanser vakalarının da keskin bir şekilde artmasına yol açtığının altını çizdi.Kirillov, bu veriler ışığında, Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullanılması halinde Ukrayna askerlerinin, halkın, tarım ve hayvancılığın çok ciddi zarar göreceği uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenbergden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmatin-verilmesine-destek-1068684818.html
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seyreltilmiş uranyum, rusya, ukrayna, ingiltere, igor kirillov, nato, rusya savunma bakanlığı
seyreltilmiş uranyum, rusya, ukrayna, ingiltere, igor kirillov, nato, rusya savunma bakanlığı
Rusya: NATO askerleri, Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyum mermilerinin kurbanı oldu
14:53 24.03.2023 (güncellendi: 14:54 24.03.2023) Abone ol
İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararını eleştiren Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, NATO'nun Yugoslavya ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Kirillov, İngiltere'nin Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderme kararının yankıları sürerken ABD öncülüğündeki NATO'nun farklı ülkelerde kullandığı bu tür mühimmatın geçmişte yarattığı olumsuz etkiler hakkında bir basın toplantısı düzenlendi.
İttifak yönetiminin sorumsuz bir politika izleyerek Yugoslavya ve Irak'ta seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullandığını ve silahlı çatışmalarda bu tür mühimmatın sadece NATO ülkeleri tarafından kullanıldığını anımsatan Kirillov, söz konusu bölgelerde görev yapan 4 binden fazla askerde çeşitli kötü huylu tümörler tespit edildiğini bildirdi.
İtalya Askeri Tıbbiye Ana Müfettişlik Dairesi'nin 2016 yılında yayınladığı rapora atıfta bulunan Kirillov, bu askerlerin 330'unun, yani yüzde 8'inin seyreltilmiş uranyum etkisiyle yakalandıkları hastalıklar sonucunda hayatını kaybettiğini vurguladı.
Kirillov, 1990 yılındaki bombardımanlar sırasında Yugoslavya'da 15 ton seyreltilmiş uranyum taşıyan yaklaşık 40 bin havan mermisi, Irak'ta da 2003-2004 yıllarındaki operasyonlarda en az 30 ton seyreltilmiş uranyum kullanıldığı bilgisini paylaştı.
Rus yetkili, NATO'nun Yugoslavya ve Irak'taki bu eylemlerinin sivil halk arasında kanser vakalarının da keskin bir şekilde artmasına yol açtığının altını çizdi.
Kirillov, bu veriler ışığında, Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat kullanılması halinde Ukrayna askerlerinin, halkın, tarım ve hayvancılığın çok ciddi zarar göreceği uyarısında bulundu.