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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenbergden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmatin-verilmesine-destek-1068684818.html
Stoltenberg’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın verilmesine destek
Stoltenberg’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın verilmesine destek
İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna’ya... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T22:11+0300
2023-03-23T22:11+0300
ukrayna krizi
uranyum
seyreltilmiş uranyum
jens stoltenberg
ukrayna
ukrayna krizi
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AFP’ye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya destek için yaptıkları her konuda uluslararası hukuka ve yasalara uyuyor” diye konuştu.Daha önce, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya Challenger 2 ana muharebe tanklarının yanı sıra, zayıflatılmış uranyumlu zırh delici mermiler sağlayacakları yönünde açıklama yapmıştı.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısının açıklamasını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Batı'nın sözde değil, fiilen Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşmaya karar verdiğini’ ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Londra’nın Kiev’e zayıflatılmış uranyumlu mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım olacağı konusunda uyarmıştı.
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uranyum, seyreltilmiş uranyum, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi
uranyum, seyreltilmiş uranyum, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi

Stoltenberg’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın verilmesine destek

22:11 23.03.2023
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna’ya desteklerinde tamamen uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savundu.
AFP’ye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya destek için yaptıkları her konuda uluslararası hukuka ve yasalara uyuyor” diye konuştu.
Daha önce, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya Challenger 2 ana muharebe tanklarının yanı sıra, zayıflatılmış uranyumlu zırh delici mermiler sağlayacakları yönünde açıklama yapmıştı.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısının açıklamasını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Batı'nın sözde değil, fiilen Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşmaya karar verdiğini’ ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Londra’nın Kiev’e zayıflatılmış uranyumlu mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım olacağı konusunda uyarmıştı.
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