https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenbergden-ukraynaya-zayiflatilmis-uranyumlu-muhimmatin-verilmesine-destek-1068684818.html

Stoltenberg’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın verilmesine destek

Stoltenberg’den Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın verilmesine destek

İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna’ya... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T22:11+0300

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ukrayna krizi

uranyum

seyreltilmiş uranyum

jens stoltenberg

ukrayna

ukrayna krizi

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AFP’ye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “NATO üyeleri, Ukrayna’ya destek için yaptıkları her konuda uluslararası hukuka ve yasalara uyuyor” diye konuştu.Daha önce, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya Challenger 2 ana muharebe tanklarının yanı sıra, zayıflatılmış uranyumlu zırh delici mermiler sağlayacakları yönünde açıklama yapmıştı.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısının açıklamasını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Batı'nın sözde değil, fiilen Rusya ile son Ukraynalıya kadar savaşmaya karar verdiğini’ ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Londra’nın Kiev’e zayıflatılmış uranyumlu mermileri tedarik etmesinin gerginliğin tırmanmasına atılan bir adım olacağı konusunda uyarmıştı.

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