https://sputniknews.com.tr/20230518/esad-zaferini-tescil-edip-muhurleyen-arap-birligi-zirvesi-icin-ciddeye-gitti-1071266852.html

Esad, zaferini tescil edip mühürleyen Arap Birliği zirvesi için Cidde'ye gitti

Esad, zaferini tescil edip mühürleyen Arap Birliği zirvesi için Cidde'ye gitti

Beşar Esad, ABD'nin müttefiki bölge ülkelerinin taşeronluğunu yaptığı Suriye'deki vekalet savaşından hem askeri hem siyasi zaferle çıktığının tescili anlamına... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T16:46+0300

2023-05-18T16:46+0300

2023-05-18T18:00+0300

dünya

beşar esad

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Çin'in arabuluculuğundaki Suudi Arabistan-İran normalleşmesinin ivmesiyle başdöndürücü hıza ulaşan Suriye kreşendosu, yarın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesiyle doruğa ulaşacak. Arap Birliği'nin bu ayın başında Suriye'ye üyeliğinin iade edilmesine karar vermesinin ardından Suudi Arabistan'ın evsahibi olarak zirveye resmen davet ettiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cidde'ye gitti. Bugünden Cidde'ye akın eden Arap devlet ve hükümet başkanları ile krallarının başını Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi çekerken, Esad da bu akşam Arap liderlerle başbaşa görüşmeler yürütecek. Suriye'deki Baas sisteminin başındaki Esad, son olarak Ekim 2010'da Libya'daki zirveye katılmış, Kasım 2011'e gelindiğinde Arap Birliği'nin kurucusu olmasına rağmen Şam'ın üyeliği askıya alınmıştı.Kaddafi'nin yönettiği dönemde Libya zirvesine katılmıştı2010'da henüz Muammer Kaddafi'nin yönettiği Libya'daki zirvenin aile fotoğrafında yer alan liderlerin çoğu, ABD'nin 'Arap Baharı' diye pazarladığı karışık dönemde ortadan kalktı. 13 yılda kimler geçti gittiNATO destekli cihatçılar, 2011'de Kaddafi'yi devirdi ve öldürdü, Libya içsavaşa teslim oldu. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek 2011'de istifa etti, 2020'de öldü, ilk demokratik seçimlerle iktidara gelen Müslüman Kardeşlerin (İhvan) dayatmalarının yeni bir halk ayaklanması tetiklemesi sonucu, Genelkurmay Başkanı Sisi, asker cumhurbaşkanı geleneğinin son halkası oldu.Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali 2011'de Suudi Arabistan'a kaçtı, 2019'da öldü, ama Tunus'un sorunları hala çözülmezken, son olarak İhvancı lider Raşid Gannuşi tutuklandı.Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih 2012'de istifa etti, 2017'de öldü, Yemen'deki karışıklıkta Şii Husilerin üstün gelmesine karşı 2015'te başlayan Suudi Arabistan saldırısı, ancak Çin'in arabuluculuğundaki İran'la normalleşme süreciyle duruldu. Geriye Esad kaldıYardımını istediği İran, Lübnan Hizbullahı ve Rusya'nın imdada koşmasının etkisi ve Suriye topraklarını terk etmeyen halkın direnişi sayesinde ülkeyi kan gölüne çeviren Müslüman Kardeşlerle cihatçıları yenilgiye uğratan Esad ise 13 yıl sonra 22 üyeli Arap Birliği'ne geri döndü. Sadece İhvancı Katar ve Kuveyt itiraz etti, ama onlar da Arap mutabakatına uyacaklarını belirtti.'Zirvenin yıldızı olacak'Rusya'nın Eylül 2015'te müdahil olmasına dek mantar gibi çıkan kanlı cihatçı örgütlerin baş hamisi olan Suudi Arabistan adına Kral Selman'ın davetine 'Arap halklarının özlemlerine ulaşmak için ortak Arap eylemini artırması' temennisiyle icabet eden Suriye liderinin, zirvenin yıldızı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. 'Bütün spot ışıkları üzerinde'ABD yönetiminin Suriye ile normalleşen ülkeleri yaptırımla tehdit etmesi, Arap Birliği'ni frenlemeye yetmezken, Batı medyasında 'bütün spot ışıklarının Esad'ın üzerinde olacağına' dair haberler boy gösterdi. ABD'li profesör: Gerçekten de zafer anıABD'nin Teksas eyaletindeki Trinity Üniversitesi'nin Ortadoğu tarihi profesörü David Lesch, "10 yılı aşkın süredir dışlanıp tecrit edildikten sonra Arap Birliği'ne, Arap dünyasına yeniden kabul edilen Esad için gerçekten de zafer anı" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230518/arap-birligi-suriyenin-donusu-tum-ulkelerin-iliskileri-yeniden-baslatacagi-anlamina-gelmiyor-1071260893.html

https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-turkiye-suriye-iliskilerinin-normallesmesine-iliskin-yol-haritasi-calismalari-basladi-1071255762.html

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beşar esad