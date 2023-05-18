https://sputniknews.com.tr/20230518/arap-birligi-suriyenin-donusu-tum-ulkelerin-iliskileri-yeniden-baslatacagi-anlamina-gelmiyor-1071260893.html

Arap Birliği: Suriye'nin dönüşü tüm ülkelerin ilişkileri yeniden başlatacağı anlamına gelmiyor

Arap Birliği: Suriye'nin dönüşü tüm ülkelerin ilişkileri yeniden başlatacağı anlamına gelmiyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe dönüşünün tüm üye ülkelerin, Suriye ile yeniden ilişki kuracakları anlamına gelmediğini... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T13:58+0300

2023-05-18T13:58+0300

2023-05-18T14:06+0300

dünya

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suriye

ahmed ebu gayt

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geri dönüş

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Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalının haberine göre, Ebu Gayt, Cidde şehrinde yarın düzenlenecek 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.Ebu Gayt, "Suriye'nin Arap Birliğine dönüş adımı, Arapların Suriye'deki krize çözüm getirme sürecini kolaylaştırma çabasıdır" dedi.Arap Birliği ülkelerinin Suriye ile ilişkisi konusunda da Ebu Gayt, "Suriye'nin Arap Birliğine dönüşü, tüm Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkilerini yeniden başlatacağı anlamına gelmiyor. Her ülke kendi vizyonu doğrultusunda karar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.Ebu Gayt, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin, "Sudan'daki tüm taraflar devlet kurumlarına saygı duymalı" ifadelerini kullandı.Sudan ordusu haricinde 'ülkede silahlı bir ortak olmaması gerektiğini' vurgulayan Ebu Gayt, "Arap Birliği, bir tarafı diğerinin aleyhine desteklememektedir." diye konuştu.Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüArap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.Birliğe üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise dün yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü konusunda Arap fikir birliğinin dışına çıkmak istemiyoruz. Her ülkenin kendi kararı var" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-turkiye-suriye-iliskilerinin-normallesmesine-iliskin-yol-haritasi-calismalari-basladi-1071255762.html

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