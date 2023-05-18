https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-turkiye-suriye-iliskilerinin-normallesmesine-iliskin-yol-haritasi-calismalari-basladi-1071255762.html
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası çalışmaları başladı
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası çalışmaları başladı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası üzerindeki çalışmaların başladığını... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:54+0300
2023-05-18T12:54+0300
2023-05-18T12:54+0300
dünya
ortadoğu
rusya
türkiye
suriye
ilişki
ikili ilişki
normalleşme
bogdanov
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da konuşan Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik çabalar hakkında bilgi verdi.Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için temaslarda bulunan Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın bununla ilgili yol haritası üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.'Yeni dörtlü görüşme için tarih belli değil'Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının bu kapsamda yeniden bir araya gelip gelmeyeceğine dair bilgi veren Bogdanov, bunun için henüz bir tarih belirlenmediğini ve Türkiye'deki seçimlerin sonuçlanmasını beklemeleri gerektiğini ifade etti.Bogdanov, "Şimdi Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Bunun ardından Türk meslektaşlarımızla yeniden temasa geçeceğiz ve tüm bu konuları ele alacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/esad-turkiyede-secimleri-kimin-kazanacagiyla-ilgilenmiyorum-1071036227.html
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ortadoğu, rusya, türkiye, suriye, ilişki, ikili ilişki, normalleşme, bogdanov
ortadoğu, rusya, türkiye, suriye, ilişki, ikili ilişki, normalleşme, bogdanov
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası çalışmaları başladı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası üzerindeki çalışmaların başladığını söyledi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da konuşan Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik çabalar hakkında bilgi verdi.
Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için temaslarda bulunan Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın bununla ilgili yol haritası üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.
'Yeni dörtlü görüşme için tarih belli değil'
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının bu kapsamda yeniden bir araya gelip gelmeyeceğine dair bilgi veren Bogdanov, bunun için henüz bir tarih belirlenmediğini ve Türkiye'deki seçimlerin sonuçlanmasını beklemeleri gerektiğini ifade etti.
Bogdanov, "Şimdi Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Bunun ardından Türk meslektaşlarımızla yeniden temasa geçeceğiz ve tüm bu konuları ele alacağız" dedi.