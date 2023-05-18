https://sputniknews.com.tr/20230518/rusya-turkiye-suriye-iliskilerinin-normallesmesine-iliskin-yol-haritasi-calismalari-basladi-1071255762.html

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası çalışmaları başladı

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası çalışmaları başladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin yol haritası üzerindeki çalışmaların başladığını... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T12:54+0300

2023-05-18T12:54+0300

2023-05-18T12:54+0300

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ikili ilişki

normalleşme

bogdanov

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da konuşan Mihail Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik çabalar hakkında bilgi verdi.Bogdanov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için temaslarda bulunan Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın bununla ilgili yol haritası üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.'Yeni dörtlü görüşme için tarih belli değil'Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının bu kapsamda yeniden bir araya gelip gelmeyeceğine dair bilgi veren Bogdanov, bunun için henüz bir tarih belirlenmediğini ve Türkiye'deki seçimlerin sonuçlanmasını beklemeleri gerektiğini ifade etti.Bogdanov, "Şimdi Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Bunun ardından Türk meslektaşlarımızla yeniden temasa geçeceğiz ve tüm bu konuları ele alacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230513/esad-turkiyede-secimleri-kimin-kazanacagiyla-ilgilenmiyorum-1071036227.html

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ortadoğu, rusya, türkiye, suriye, ilişki, ikili ilişki, normalleşme, bogdanov