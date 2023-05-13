https://sputniknews.com.tr/20230513/esad-turkiyede-secimleri-kimin-kazanacagiyla-ilgilenmiyorum-1071036227.html
Esad: Türkiye’de seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum
Esad: Türkiye’de seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum
Suriye lideri Beşar Esad, "Ben Türkiye’nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T17:57+0300
2023-05-13T17:57+0300
2023-05-13T17:57+0300
dünya
beşar esad
türkiye
seçimler
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Arap dünyasının en çok tanınan gazetecilerinden Abdulbari Atwan kendisine ait haber sitesinde ve YouTube’da yayınladığı haftalık videoda bu hafta Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile yaptığı özel görüşmeyi anlattı.Marbuta Haber'in aktardığına göre Atwan, söz konusu görüşmenin bir gazeteci mülakatı olmadığını, karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı özel bir sohbet olduğunu belirtti. Uzun süreli bu sohbetin son derece açık ve samimi geçtiğini, ayrıca Esad’ın son derece rahat, sağlıklı ve yüksek moralli göründüğünü vurguladı.Atwan söz konusu görüşmeden kendisinin çıkardığı bazı önemli hususları şöyle belirtti:Etwan'ı görüşmeyle ilgili açıklamaları şu şekilde: "Esad bana şöyle dedi: Suriye’den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye’nin tüm kuvvetlerinin Suriye’den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye’nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir."Bu arada uzun sohbetimizde -tüm yaptıklarına rağmen- Erdoğan hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Aynı şekilde Suriye’nin Arap Birliğine dönüşüne karşı çıkan ülkeler hakkında da tek bir olumsuz söz sarf etmedi.Esad, 'Biz ülkemizde kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz, bir çok komploya ve saldırıya karşı koyuyoruz. Bize elini uzatana da hoş geldin deriz' dedi.Üç Arap ülkesiyle -Suudi Arabistan, BAE ve Umman- ilişkisinin iyi olduğunu anlıyorum. Sanırım bu üç ülke, tabii İran’ın yanı sıra, Suriye’nin yeniden imarında başı çeken ülkeler olacak. Bu kapsamda Suriye’nin önümüzdeki dönemde olağanüstü bir atölye çalışmasına (workshop) sahne olması bekleniyor.”
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beşar esad, türkiye, seçimler
beşar esad, türkiye, seçimler
Esad: Türkiye’de seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum
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Suriye lideri Beşar Esad, "Ben Türkiye’nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir" açıklamasında bulundu.
Arap dünyasının en çok tanınan gazetecilerinden Abdulbari Atwan kendisine ait haber sitesinde ve YouTube’da yayınladığı haftalık videoda bu hafta Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile yaptığı özel görüşmeyi anlattı.
Marbuta Haber'in aktardığına göre Atwan, söz konusu görüşmenin bir gazeteci mülakatı olmadığını, karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı özel bir sohbet olduğunu belirtti. Uzun süreli bu sohbetin son derece açık ve samimi geçtiğini, ayrıca Esad’ın son derece rahat, sağlıklı ve yüksek moralli göründüğünü vurguladı.
Atwan söz konusu görüşmeden kendisinin çıkardığı bazı önemli hususları şöyle belirtti:
Esad, Suriye’de kurumlara dayalı bir düzen inşa edecek ve Suriye insanının gelişimi üzerine özel bir ilgiyle eğilecek.
Bu ay Cidde’de yapılacak Arap Birliği Zirvesine katılacak.
Etwan'ı görüşmeyle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Esad bana şöyle dedi: Suriye’den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye’nin tüm kuvvetlerinin Suriye’den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye’nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir."
Bu arada uzun sohbetimizde -tüm yaptıklarına rağmen- Erdoğan hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Aynı şekilde Suriye’nin Arap Birliğine dönüşüne karşı çıkan ülkeler hakkında da tek bir olumsuz söz sarf etmedi.
Esad, 'Biz ülkemizde kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz, bir çok komploya ve saldırıya karşı koyuyoruz. Bize elini uzatana da hoş geldin deriz' dedi.
Üç Arap ülkesiyle -Suudi Arabistan, BAE ve Umman- ilişkisinin iyi olduğunu anlıyorum. Sanırım bu üç ülke, tabii İran’ın yanı sıra, Suriye’nin yeniden imarında başı çeken ülkeler olacak. Bu kapsamda Suriye’nin önümüzdeki dönemde olağanüstü bir atölye çalışmasına (workshop) sahne olması bekleniyor.”