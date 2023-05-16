https://sputniknews.com.tr/20230516/cin-suriyenin-arap-birligine-geri-donmesi-abd-haric-herkes-icin-olumlu-gelisme-1071184056.html

Çin: Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi, ABD hariç, herkes için olumlu gelişme

Çin: Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi, ABD hariç, herkes için olumlu gelişme

Bugün Suriye Kasım 2011'de üyeliğinin askıya alınmasından bu yana ilk kez bir Arap Birliği toplantısına katıldı. Birliğin Suriye'yi yeniden kucaklama kararı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T18:34+0300

2023-05-16T18:34+0300

2023-05-16T18:39+0300

dünya

arap birliği

suriye

şam

normalleşme

washington

abd

çin

çin dışişleri bakanlığı

suudi arabistan

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Suudi Arabistan-İran normalleşmesinin arabuluculuğunu yaparak, Suriye'deki vekalet savaşının taşeronluğundan çark eden Arap ülkelerinin Şam'la normalleşme sürecine ivme kazandıran Çin, Suriye-Arap Birliği yeniden birleşmesini, "ABD dışındaki her ülke tarafından olumlu görülmeli" diye değerlendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, bunun 'Washington'un bölgedeki gücünün zayıflaması' anlamına geldiğine dikkat çekti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında, "Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi, belli bir ülke dışında herkes için sevinilecek bir şeydir" dedi. ABD'li yetkililerin bu hareketi 'küstahça' eleştirdiği ve müttefiklere Suriye ile ilişkileri normalleştirmemeleri için baskı yaptığına dikkat çeken Wang, şu vurguyu yaptı:'Kurallara dayalı düzen' ve 'Arap Baharı' denildiğinde kast edilenÇin Dışişleri Sözcüsü "Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasının kaldırılması, Ortadoğu'ya daha fazla barış ve istikrar getirecek ve Arap devletlerinin uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek" diyerek şöyle devam etti:Suriye, Kasım 2011'den beri ilk kez Arap Birliği toplantısındaSuriye'nin Arap Birliği'nden 10 yılı geçen sürgünlüğü de resmen sona erdi. Bu ayın başında Arap Birliği'nin Suriye'ye üyeliğinin iade edilmesine karar vermesinin ardından cuma günü Suudi Arabistan'da yapılacak Arap Birliği zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad resmen davet edildi. Dün Cidde'de zirve hazırlığı niteliğinde Ekonomik Sosyal Konsey toplantısı düzenlendi. Bu vesileyle Suriyeli yetkililer, örgütün Kasım 2011'de Şam'ı askıya almasından bu yana ilk kez bir Arap Birliği toplantısına katıldı.Suudi bakandan Suriye heyetine: Arap Birliği'ne hoşgeldinizSuudi devlet televizyonu tarafından canlı yayımlanan toplantıda, evsahibi Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el Cedan, Suriye heyetine, "Ben bunu fırsat bilip Suriye Arap Cumhuriyeti'ne, Arap Devletleri Birliği'ne hoşgeldiniz diyorum" diye hitap etti. Kamera Suriye heyetine dönerken, Cedan, "İstediğimiz şeyleri başarmak için herkesle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.'Geçmişin üstesinden gelmek ve geleceğe umutla bakmak için'Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, toplantının bitiminde, ‘’Cidde Zirvesi’nin, Arap ülkelerimize yansıyan tüm etkileriyle geçmişin üstesinden gelmek ve geleceğe umutla bakmak için ortak Arap eyleminde yeni bir aşamayı başlatması gerektiği konusunda bir farkındalık var" değerlendirmesini yaptı. Susan, pek çok kişinin Suriye’nin katılımının ortak Arap eylemine büyük bir katkı sağlayacağını ifade ettiği bu toplantılarda Suriye delegasyonunun büyük memnuniyetle karşılandığını belirtti.

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