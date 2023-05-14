https://sputniknews.com.tr/20230514/cezayir-disisleri-bakani-attaf-suriyeli-mevkidasi-mikdad-ile-arap-birligi-zirvesini-gorustu-1071049981.html
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile Arap Birliği Zirvesi'ni görüştü
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile Arap Birliği Zirvesi'ni görüştü
Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü ele aldı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T05:22+0300
2023-05-14T05:22+0300
2023-05-14T05:22+0300
dünya
faysal mikdad
ahmed attaf
suriye
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ortadoğu
afrika
arap birliği
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf'ın, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Attaf ile Mikdad'ın Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü ele aldıkları ifade edildi.Açıklamada, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap Birliği'nin 32. olağan zirvesinin gündemine değinilerek, bakanların söz konusu gündemin içeriğini görüştükleri kaydedildi.Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
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faysal mikdad, ahmed attaf, suriye, cezayir, ortadoğu, afrika, arap birliği
faysal mikdad, ahmed attaf, suriye, cezayir, ortadoğu, afrika, arap birliği
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile Arap Birliği Zirvesi'ni görüştü
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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü ele aldı.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf'ın, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Attaf ile Mikdad'ın Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü ele aldıkları ifade edildi.
Açıklamada, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap Birliği'nin 32. olağan zirvesinin gündemine değinilerek, bakanların söz konusu gündemin içeriğini görüştükleri kaydedildi.
Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.
Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.