https://sputniknews.com.tr/20230514/suriye-bmnin-turkiye-sinirindaki-insani-yardim-kapilarinin-kullanim-iznini-uc-ay-uzatti-1071045522.html
Suriye, BM'nin Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarının kullanım iznini üç ay uzattı
Suriye, BM'nin Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarının kullanım iznini üç ay uzattı
Suriye, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye sınırındaki iki insani yardım sınır kapısını kullanmasına üç ay daha izin vereceğini açıkladı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T00:22+0300
2023-05-14T00:22+0300
2023-05-14T00:26+0300
dünya
suriye
bessam sabbagh
sınır kapısı
yardım
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Suriye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelere açılan iki sınır kapısı üzerinden yapılan insani yardıma erişimi üç aylığına uzattığı bildirildi.Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Bessam Sabbagh, "Suriye Arap Cumhuriyeti, BM ve uzman kuruluşlarına verdiği Bab Al-Salam ve El-Rai sınır kapılarını kullanma iznini 13 Ağustos 2023'te sona ermek üzere üç aylık ek bir süre için uzatmaya karar verdi" açıklamasında bulundu.Sabbagh, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirme taahhüdünü yineledi.
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suriye, bessam sabbagh, sınır kapısı, yardım
suriye, bessam sabbagh, sınır kapısı, yardım
Suriye, BM'nin Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarının kullanım iznini üç ay uzattı
00:22 14.05.2023 (güncellendi: 00:26 14.05.2023) Abone ol
Suriye, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye sınırındaki iki insani yardım sınır kapısını kullanmasına üç ay daha izin vereceğini açıkladı.
Suriye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelere açılan iki sınır kapısı üzerinden yapılan insani yardıma erişimi üç aylığına uzattığı bildirildi.
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Bessam Sabbagh, "Suriye Arap Cumhuriyeti, BM ve uzman kuruluşlarına verdiği Bab Al-Salam ve El-Rai sınır kapılarını kullanma iznini 13 Ağustos 2023'te sona ermek üzere üç aylık ek bir süre için uzatmaya karar verdi" açıklamasında bulundu.
Sabbagh, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirme taahhüdünü yineledi.