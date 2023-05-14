https://sputniknews.com.tr/20230514/suriye-bmnin-turkiye-sinirindaki-insani-yardim-kapilarinin-kullanim-iznini-uc-ay-uzatti-1071045522.html

Suriye, BM'nin Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarının kullanım iznini üç ay uzattı

Suriye, BM'nin Türkiye sınırındaki insani yardım kapılarının kullanım iznini üç ay uzattı

Suriye, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye sınırındaki iki insani yardım sınır kapısını kullanmasına üç ay daha izin vereceğini açıkladı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T00:22+0300

2023-05-14T00:22+0300

2023-05-14T00:26+0300

dünya

suriye

bessam sabbagh

sınır kapısı

yardım

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Suriye'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelere açılan iki sınır kapısı üzerinden yapılan insani yardıma erişimi üç aylığına uzattığı bildirildi.Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Bessam Sabbagh, "Suriye Arap Cumhuriyeti, BM ve uzman kuruluşlarına verdiği Bab Al-Salam ve El-Rai sınır kapılarını kullanma iznini 13 Ağustos 2023'te sona ermek üzere üç aylık ek bir süre için uzatmaya karar verdi" açıklamasında bulundu.Sabbagh, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm Suriyelilerin yaşam koşullarını iyileştirme taahhüdünü yineledi.

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suriye, bessam sabbagh, sınır kapısı, yardım