ABD Kongresi'ne Suriye ile normalleşen ülkelere yaptırım öngören yasa tasarısı sunuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: İnce, baskılara dayanamadı, CHP memnun
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alemdar Sönmez: Türkiye otomotiv sektöründe dünya ile rekabet edebilecek düzeye geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Avrupa'daki 'sosyal demokrasi' krizini anlattı
09:11
106 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
ChatGPT ile üretilebilecek siber tehditler nelerdir?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İlk turda biter mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amerikan elitlerinin Trump sıkıntısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Yüksek gerilim
17:04
78 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Ekonominin ufkunda ne var?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-kongresine-suriye-ile-normallesen-ulkelere-yaptirim-ongoren-yasa-tasarisi-sunuldu-1071009040.html
ABD Kongresi'ne Suriye ile normalleşen ülkelere yaptırım öngören yasa tasarısı sunuldu
ABD Kongresi'ne Suriye ile normalleşen ülkelere yaptırım öngören yasa tasarısı sunuldu
Bir koldan Arap Birliği'ne Suriye'nin geri dönmesi yönünde karar verilir, diğer koldan Moskova'da Suriye, Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanlarının... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T19:26+0300
2023-05-12T19:38+0300
dünya
abd
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
suriye
yasa tasarısı
arap birliği
türkiye
beşar esad
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070885989_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_5a8278efd562f5e4bff65880acd8501a.jpg
Biden yönetiminin BM gözetiminde Suriye'de siyasi çözüm süreci işlemeden Şam'la normalleşmeye karşı olduğu ve buna karşı yürürlükteki Suriye yaptırımlarını kullanacağına dair açıklamaları, Arap Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin ayrı ayrı adımlarını önlemeye yetmezken, devreye ABD Kongresi girdi. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde hem Demokrat Parti hem Cumhuriyetçi Parti'den milletvekillerinin oluşturduğu bir grup, Esad yönetimiyle ilişki kuranları tehdit eden bir yasa tasarısı sundu.Tasarının ana hatları şöyle:* ABD hükümetinin Beşar Esad'ı Suriye'nin Devlet Başkanı olarak tanımasını engellemeyi ve Washington'ın yaptırım uygulama yeteneğini artırmayı hedefliyor.* Washington'ın ABD yaptırımları altında bulunan Esad'ın liderliğindeki herhangi bir Suriye hükümetiyle ilişkileri tanıması veya normalleştirmesini yasaklıyor. * 2020'de Suriye'ye ağır yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nı genişletiyor. * ABD Dışişleri Bakanı'nın 5 yıl boyunca her yıl Kongre'ye Esad hükümetiyle normalleşmeye karşı koymak için bir strateji sunması şartı getiriyor. Buna Suriye hükümeti ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve diğerleri arasındaki diplomatik toplantıların bir listesinin sunulması da dahil. * Suriye Arap Havayolları ile diğer havayolu Cham Wings'in iniş yapmasına izin veren havalimanlarına yaptırım uygulanmasının önünü açıyor. * Türkiye, BAE, Mısır ve diğer ülkelerdeki kişilerin Suriye'nin Esad hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerinde 50 bin doların üzerindeki bağışları da dahil olmak üzere her türlü mali işleminin gözden geçirilmesini istiyor. 2000'lerin başından beri ABD yaptırımlarının kıskacında ABD'nin Suriye'ye sırasıyla 1979, 2003, 2004, 2005', 2012-2013'te getirdiği ağır yaptırımların çıtası, halihazırdaki Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın Haziran 2020'de çıkardığı Sezar Yasası'yla daha da yükseldi. Sezar yaptırımlarının öncekilerden farkı, Esad yönetimiyle ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ülkeleri ve şirketleri hedef alması.Tasarının mimarına göre normalleşenler yanlış yoldaTemsilciler Meclisi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komisyonu Başkanı Joe Wilson, "Pişmanlık duymayan katliamcı ve uyuşturucu kaçakçısı Beşar Esad ile normalleşmeyi seçen ülkeler yanlış yolu tutuyor" dedi. Tasarıyı sunan milletvekilleri arasında Cumhuriyetçi Parti'den Joe Wilson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael McCaul, French Hill, Demokrat Parti'den Özgür, Demokratik ve İstikrarlı Suriye Grubu Eşbaşkanı Brendan Boyle var.'Türkiye ve Arap ülkelerine uyarı'Batı medyasında tasarının 'Türkiye ve Arap ülkelerine, Esad hükümetiyle muhatap olmaları halinde ağır sonuçlarla karşılaşabileceklerine dair uyarı' olduğu değerlendirmelerine yer verildi.Değerlendirmelerde "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri kabulü (Kongre) üyelerini gerçekten çileden çıkardı ve bir sinyal göndermek için hızla harekete geçme ihtiyacını açıkça ortaya koydu" denildi. ABD Dışişleri: Washington'ın tavrı çok netABD Dışişleri'nin günlük basın toplantısında sorular üzerine tasarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'ın 'Esad hükümetiyle ilişkileri normalleştirmek istemediği ve müttefikleriyle ortaklarının bunu yapmasını desteklemeyeceği konusunda çok net' olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230508/suriye-iran-lubnan-arap-birligi-kararini-biyik-altindan-gulerek-karsiladi-katar-normallesmem-dedi-1070792658.html
https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyeyi-arap-birligi-zirvesine-davet-etti-1070907482.html
https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyedeki-diplomatik-misyonunun-yeniden-faaliyete-basladigini-duyurdu-1070874305.html
https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-dort-bakan-suriyelilerin-donusu-icin-sama-uluslararasi-yardimin-genisletilmesini-destekledi-1070903008.html
https://sputniknews.com.tr/20230510/moskovada-dortlu-zirve-suriyelilerin-gonullu-guvenli-donuslerinin-saglanmasi-kolaylastirilacak-1070911974.html
abd
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070885989_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_372fad71a0b816933f723502a39b53be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, suriye, yasa tasarısı, arap birliği, türkiye, beşar esad, yaptırım, abd dışişleri bakanlığı
abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, suriye, yasa tasarısı, arap birliği, türkiye, beşar esad, yaptırım, abd dışişleri bakanlığı

ABD Kongresi'ne Suriye ile normalleşen ülkelere yaptırım öngören yasa tasarısı sunuldu

19:26 12.05.2023 (güncellendi: 19:38 12.05.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinTürkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Bir koldan Arap Birliği'ne Suriye'nin geri dönmesi yönünde karar verilir, diğer koldan Moskova'da Suriye, Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanlarının toplantısıyla Ankara-Şam normalleşme süreci başlarken, Çin ve Rusya'nın başını çektiği bu inisiyatifleri eli kolu bağlı izleyen Washington'dan hamle geldi.
Biden yönetiminin BM gözetiminde Suriye'de siyasi çözüm süreci işlemeden Şam'la normalleşmeye karşı olduğu ve buna karşı yürürlükteki Suriye yaptırımlarını kullanacağına dair açıklamaları, Arap Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin ayrı ayrı adımlarını önlemeye yetmezken, devreye ABD Kongresi girdi.
Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde hem Demokrat Parti hem Cumhuriyetçi Parti'den milletvekillerinin oluşturduğu bir grup, Esad yönetimiyle ilişki kuranları tehdit eden bir yasa tasarısı sundu.
Tasarının ana hatları şöyle:
* ABD hükümetinin Beşar Esad'ı Suriye'nin Devlet Başkanı olarak tanımasını engellemeyi ve Washington'ın yaptırım uygulama yeteneğini artırmayı hedefliyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
DÜNYA
Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi
8 Mayıs, 18:11
* Washington'ın ABD yaptırımları altında bulunan Esad'ın liderliğindeki herhangi bir Suriye hükümetiyle ilişkileri tanıması veya normalleştirmesini yasaklıyor.
* 2020'de Suriye'ye ağır yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nı genişletiyor.
* ABD Dışişleri Bakanı'nın 5 yıl boyunca her yıl Kongre'ye Esad hükümetiyle normalleşmeye karşı koymak için bir strateji sunması şartı getiriyor. Buna Suriye hükümeti ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve diğerleri arasındaki diplomatik toplantıların bir listesinin sunulması da dahil.
Arap Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti
10 Mayıs, 16:29
* Suriye Arap Havayolları ile diğer havayolu Cham Wings'in iniş yapmasına izin veren havalimanlarına yaptırım uygulanmasının önünü açıyor.
* Türkiye, BAE, Mısır ve diğer ülkelerdeki kişilerin Suriye'nin Esad hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerinde 50 bin doların üzerindeki bağışları da dahil olmak üzere her türlü mali işleminin gözden geçirilmesini istiyor.

2000'lerin başından beri ABD yaptırımlarının kıskacında

ABD'nin Suriye'ye sırasıyla 1979, 2003, 2004, 2005', 2012-2013'te getirdiği ağır yaptırımların çıtası, halihazırdaki Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın Haziran 2020'de çıkardığı Sezar Yasası'yla daha da yükseldi. Sezar yaptırımlarının öncekilerden farkı, Esad yönetimiyle ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ülkeleri ve şirketleri hedef alması.
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
10 Mayıs, 04:47

Tasarının mimarına göre normalleşenler yanlış yolda

Temsilciler Meclisi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komisyonu Başkanı Joe Wilson, "Pişmanlık duymayan katliamcı ve uyuşturucu kaçakçısı Beşar Esad ile normalleşmeyi seçen ülkeler yanlış yolu tutuyor" dedi.
Tasarıyı sunan milletvekilleri arasında Cumhuriyetçi Parti'den Joe Wilson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael McCaul, French Hill, Demokrat Parti'den Özgür, Demokratik ve İstikrarlı Suriye Grubu Eşbaşkanı Brendan Boyle var.

'Türkiye ve Arap ülkelerine uyarı'

Batı medyasında tasarının 'Türkiye ve Arap ülkelerine, Esad hükümetiyle muhatap olmaları halinde ağır sonuçlarla karşılaşabileceklerine dair uyarı' olduğu değerlendirmelerine yer verildi.
Moskova'da dörtlü görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
Rusya: Dört bakan, Suriyelilerin dönüşü için Şam'a uluslararası yardımın genişletilmesini destekledi
10 Mayıs, 15:36
Değerlendirmelerde "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri kabulü (Kongre) üyelerini gerçekten çileden çıkardı ve bir sinyal göndermek için hızla harekete geçme ihtiyacını açıkça ortaya koydu" denildi.

ABD Dışişleri: Washington'ın tavrı çok net

ABD Dışişleri'nin günlük basın toplantısında sorular üzerine tasarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'ın 'Esad hükümetiyle ilişkileri normalleştirmek istemediği ve müttefikleriyle ortaklarının bunu yapmasını desteklemeyeceği konusunda çok net' olduğunu söyledi.
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
POLİTİKA
Moskova'da dörtlü zirve: Suriyelilerin gönüllü, güvenli dönüşlerinin sağlanması kolaylaştırılacak
10 Mayıs, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала