https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-dort-bakan-suriyelilerin-donusu-icin-sama-uluslararasi-yardimin-genisletilmesini-destekledi-1070903008.html
Rusya: Dört bakan, Suriyelilerin dönüşü için Şam'a uluslararası yardımın genişletilmesini destekledi
Rusya: Dört bakan, Suriyelilerin dönüşü için Şam'a uluslararası yardımın genişletilmesini destekledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da görüşen Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için Şam'a uluslararası... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:36+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Moskova'da yaptığı dörtlü görüşme hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yazılı açıklama geldi.Rus Dışişleri, bakanların Suriye-Türkiye ilişkilerinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili konuları çeşitli boyutlarda ele aldığını kaydetti.Toplantının taraflarının BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına ve Asta formatı kapsamındaki resmi açıklamalara uygun olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, terörün tüm tezahürleriyle mücadeleye bağlılığını teyit ettiğini belirten bakanlık, "Suriyelilerin vatanlarına gönüllü, güvenli bir şekilde ve hakkıyla dönmesi için de olmak üzere Suriye'ye uluslararası yardımın genişletilmesi gerektiğinin altı çizildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, tarafların, yardımcılarına dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin teşvikiyle ilgili bir yol haritası hazırlanması için talimat verdiğini bildirdi.Rusya Dışişleri, dört bakanın görüş alışverişinin pozitif ve yapıcı bir ortamda geçtiğini söylediğini de aktararak tarafların üst düzeydeki temasların ve teknik müzakerelerin dörtlü formatta sürdürülmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ekledi.
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rusya, türkiye, iran, suriye
Rusya: Dört bakan, Suriyelilerin dönüşü için Şam'a uluslararası yardımın genişletilmesini destekledi
15:36 10.05.2023 (güncellendi: 15:54 10.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da görüşen Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için Şam'a uluslararası yardımın genişletilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Moskova'da yaptığı dörtlü görüşme hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yazılı açıklama geldi.
Rus Dışişleri, bakanların Suriye-Türkiye ilişkilerinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili konuları çeşitli boyutlarda ele aldığını kaydetti.
Toplantının taraflarının BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına ve Asta formatı kapsamındaki resmi açıklamalara uygun olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, terörün tüm tezahürleriyle mücadeleye bağlılığını teyit ettiğini belirten bakanlık, "Suriyelilerin vatanlarına gönüllü, güvenli bir şekilde ve hakkıyla dönmesi için de olmak üzere Suriye'ye uluslararası yardımın genişletilmesi gerektiğinin altı çizildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, tarafların, yardımcılarına dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin teşvikiyle ilgili bir yol haritası hazırlanması için talimat verdiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri, dört bakanın görüş alışverişinin pozitif ve yapıcı bir ortamda geçtiğini söylediğini de aktararak tarafların üst düzeydeki temasların ve teknik müzakerelerin dörtlü formatta sürdürülmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ekledi.