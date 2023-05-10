https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyedeki-diplomatik-misyonunun-yeniden-faaliyete-basladigini-duyurdu-1070874305.html
Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T04:47+0300
2023-05-10T04:47+0300
2023-05-10T04:47+0300
dünya
suriye
arap birliği
suudi arabistan
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/misir-suriyenin-arap-birligine-donusu-iliskilerde-tam-normallesmeye-gidildigi-anlamina-gelmiyor-1070873945.html
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suriye, arap birliği, suudi arabistan
suriye, arap birliği, suudi arabistan
Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.
Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.