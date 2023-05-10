https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyedeki-diplomatik-misyonunun-yeniden-faaliyete-basladigini-duyurdu-1070874305.html

Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T04:47+0300

2023-05-10T04:47+0300

2023-05-10T04:47+0300

dünya

suriye

arap birliği

suudi arabistan

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/misir-suriyenin-arap-birligine-donusu-iliskilerde-tam-normallesmeye-gidildigi-anlamina-gelmiyor-1070873945.html

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