https://sputniknews.com.tr/20230508/suriye-iran-lubnan-arap-birligi-kararini-biyik-altindan-gulerek-karsiladi-katar-normallesmem-dedi-1070792658.html

Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi

Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi

Arap Birliği'nin Suriye'nin geri dönüşü kararına rağmen, Katar, Şam'la ilişkileri normalleştirmeme tutumunu değiştirmediğini duyurdu. Suriye, Arap Birliği'ne... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T18:11+0300

2023-05-08T18:11+0300

2023-05-08T18:41+0300

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ABD ile müttefiklerinin Arap İsyanları dönemini fırsat bilerek 2011'de Suriye'de çıkardığı vekalet savaşındaki yenilgisi, Arap Birliği'nin "Suriye'nin birlik çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı" açıklamasıyla tescillenirken, gözler yeni dönemin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışmış Arap Birliği üyeleri, 12 yıl sonra bükemedikleri eli sıkma yoluna giderken, Katar, bir istisna olarak kalma iddiasında. Katar: Siyasi çözüm olmadan olmazKatar Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döndürülmesi lehine oylamanın Doha'nın Şam'la ilişkileri normalleştirme koşullarını değiştirmediğini duyurdu.Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Ensari, şunları söyledi:'Arap Birliği kararının, öncelikle Suriye rejimini üyeliğinin askıya alınmasına yol açan krizin köklerini ve Suriye halkının sorunlarını çözmeye motive edeceğini umduğundan' söz eden Ensari, Şam'ın 'komşu Arap ülkeleriyle ilişkilerini bölgenin güvenlik ve istikrarını artıracak şekilde geliştirmesini' temenni etti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim el Sani, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin İhvan, cihatçılar ve ABD'nin desteklediği diğer gruplar tarafından parçalanmasına yönelik Washington'ın söylemini yankılamıştı:Şam, kararı 'ilgiyle karşıladı'Şam, kurucusu olduğu Arap Birliği'nden yasadışı şekilde dışlanmasından 12 yıl sonra çark edilmesini temkinli karşıladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Kararı ilgiyle karşılayan Suriye, aynı bağlamda, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve ortak eylemin önemini vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı. Açıklamada "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye, ortak Arap eylemi ve işbirliğini güçlendirme ihtiyacı konusundaki sürekli tutumunu tazeliyor. Bir sonraki aşamanın diyaloğa, karşılıklı saygıya ve Arap ulusunun ortak çıkarlarına dayalı ikili ve kolektif düzeylerde etkili ve yapıcı Arap yaklaşımı gerektirdiğini vurguluyor" denildi. Tahran: Yeni bir zaferİran Dışişleri, Arap Birliği kararını "İran'ın memnuniyetle karşıladığı yeni bir zafer" diye niteledi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İslam ülkelerinin ihtilafları çözmesi ve yakınlaşması olumlu sonuçlar doğurmakta ve bölgesel meselelere dış müdahalenin önlenmesine zemin hazırlamaktadır" diyerek şöyle devam etti:'Reisi'nin ziyareti, ortak zafer kutlamasıydı'Kenani, Arap Birliği'nin kararını açıklamasından önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şam'a yaptığı ziyaretin 'Suriye’de ortak zafer kutlaması anlamı taşıdığını' belirtti. Lübnan: Araplar doğru yola geri döndüLübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Arap Birliği kararının 'birleşik bir Arap duruşuna doğru atılmış doğru bir adım olduğunu' mesajını verdi:Lübnan Dışişleri Bakanı Vekili Abdallah Bouhabib de "Lübnan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için ilk çağrıda bulunanlardan biriydi ve üyeliğinin askıya alınmasına karşıydı" hatırlatmasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/arap-birliginden-aciklama-suriyenin-geri-donusu-konusunda-anlasmaya-varildi-1070746843.html

https://sputniknews.com.tr/20230508/rusyadan-suriyenin-arap-birliginin-calismalarina-yeniden-dahil-olmasina-destek-1070760501.html

https://sputniknews.com.tr/20230508/1070791837.html

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