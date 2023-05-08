Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
08:16
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Elon Musk Twitter ile baş edemedi
10:16
2 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
Canlı
10:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
13:04
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
14:42
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
14:58
6 dk
ÖZEL HABER
AB, Ukrayna tahılının 5 ülke tarafından yasaklanması ile ilgili açıklama
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Dönmez: Nietzsche'nin modern insanın 'Her şeyi ben yönetirim' düşüncesine itirazı var
17:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
18:36
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:14
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
19:44
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
20:13
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:44
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
21:13
4 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak mı bilmiyoruz
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:07
53 dk
ANLAT BANA
İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Erzurum'da ortada bir kışkırtma olduğu çok net
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum olayının yankıları
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230508/suriye-iran-lubnan-arap-birligi-kararini-biyik-altindan-gulerek-karsiladi-katar-normallesmem-dedi-1070792658.html
Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi
Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi
Arap Birliği'nin Suriye'nin geri dönüşü kararına rağmen, Katar, Şam'la ilişkileri normalleştirmeme tutumunu değiştirmediğini duyurdu. Suriye, Arap Birliği'ne... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T18:11+0300
2023-05-08T18:41+0300
dünya
suriye
iran
lübnan
katar
arap birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070581898_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_1711c98243611c1f3722451a57c79fd0.jpg
ABD ile müttefiklerinin Arap İsyanları dönemini fırsat bilerek 2011'de Suriye'de çıkardığı vekalet savaşındaki yenilgisi, Arap Birliği'nin "Suriye'nin birlik çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı" açıklamasıyla tescillenirken, gözler yeni dönemin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışmış Arap Birliği üyeleri, 12 yıl sonra bükemedikleri eli sıkma yoluna giderken, Katar, bir istisna olarak kalma iddiasında. Katar: Siyasi çözüm olmadan olmazKatar Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döndürülmesi lehine oylamanın Doha'nın Şam'la ilişkileri normalleştirme koşullarını değiştirmediğini duyurdu.Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Ensari, şunları söyledi:'Arap Birliği kararının, öncelikle Suriye rejimini üyeliğinin askıya alınmasına yol açan krizin köklerini ve Suriye halkının sorunlarını çözmeye motive edeceğini umduğundan' söz eden Ensari, Şam'ın 'komşu Arap ülkeleriyle ilişkilerini bölgenin güvenlik ve istikrarını artıracak şekilde geliştirmesini' temenni etti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim el Sani, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin İhvan, cihatçılar ve ABD'nin desteklediği diğer gruplar tarafından parçalanmasına yönelik Washington'ın söylemini yankılamıştı:Şam, kararı 'ilgiyle karşıladı'Şam, kurucusu olduğu Arap Birliği'nden yasadışı şekilde dışlanmasından 12 yıl sonra çark edilmesini temkinli karşıladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Kararı ilgiyle karşılayan Suriye, aynı bağlamda, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve ortak eylemin önemini vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı. Açıklamada "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye, ortak Arap eylemi ve işbirliğini güçlendirme ihtiyacı konusundaki sürekli tutumunu tazeliyor. Bir sonraki aşamanın diyaloğa, karşılıklı saygıya ve Arap ulusunun ortak çıkarlarına dayalı ikili ve kolektif düzeylerde etkili ve yapıcı Arap yaklaşımı gerektirdiğini vurguluyor" denildi. Tahran: Yeni bir zaferİran Dışişleri, Arap Birliği kararını "İran'ın memnuniyetle karşıladığı yeni bir zafer" diye niteledi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İslam ülkelerinin ihtilafları çözmesi ve yakınlaşması olumlu sonuçlar doğurmakta ve bölgesel meselelere dış müdahalenin önlenmesine zemin hazırlamaktadır" diyerek şöyle devam etti:'Reisi'nin ziyareti, ortak zafer kutlamasıydı'Kenani, Arap Birliği'nin kararını açıklamasından önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şam'a yaptığı ziyaretin 'Suriye’de ortak zafer kutlaması anlamı taşıdığını' belirtti. Lübnan: Araplar doğru yola geri döndüLübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Arap Birliği kararının 'birleşik bir Arap duruşuna doğru atılmış doğru bir adım olduğunu' mesajını verdi:Lübnan Dışişleri Bakanı Vekili Abdallah Bouhabib de "Lübnan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için ilk çağrıda bulunanlardan biriydi ve üyeliğinin askıya alınmasına karşıydı" hatırlatmasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/arap-birliginden-aciklama-suriyenin-geri-donusu-konusunda-anlasmaya-varildi-1070746843.html
https://sputniknews.com.tr/20230508/rusyadan-suriyenin-arap-birliginin-calismalarina-yeniden-dahil-olmasina-destek-1070760501.html
https://sputniknews.com.tr/20230508/1070791837.html
suriye
iran
lübnan
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070581898_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_ee90c6726bf5c037351652c7c265b1b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, iran, lübnan, katar, arap birliği
suriye, iran, lübnan, katar, arap birliği

Suriye-İran-Lübnan Arap Birliği kararını bıyık altından gülerek karşıladı: Katar 'Normalleşmem' dedi

18:11 08.05.2023 (güncellendi: 18:41 08.05.2023)
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
Abone olTelegram
Arap Birliği'nin Suriye'nin geri dönüşü kararına rağmen, Katar, Şam'la ilişkileri normalleştirmeme tutumunu değiştirmediğini duyurdu. Suriye, Arap Birliği'ne "İlgiyle takipteyiz" yanıtını gönderdi. İran "Suriye'yle ortak zaferlerimize bir yenisi eklendi" dedi. Lübnan Meclis Başkanı "Arapların aklı selime geri dönüşü" yorumunu yaptı.
ABD ile müttefiklerinin Arap İsyanları dönemini fırsat bilerek 2011'de Suriye'de çıkardığı vekalet savaşındaki yenilgisi, Arap Birliği'nin "Suriye'nin birlik çalışmalarına katılımı 7 Mayıs'tan itibaren yeniden başladı" açıklamasıyla tescillenirken, gözler yeni dönemin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışmış Arap Birliği üyeleri, 12 yıl sonra bükemedikleri eli sıkma yoluna giderken, Katar, bir istisna olarak kalma iddiasında.

Katar: Siyasi çözüm olmadan olmaz

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri döndürülmesi lehine oylamanın Doha'nın Şam'la ilişkileri normalleştirme koşullarını değiştirmediğini duyurdu.
Arap Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
DÜNYA
Arap Birliği'nden açıklama: Suriye'nin geri dönüşü konusunda anlaşmaya varıldı
Dün, 16:11
Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Ensari, şunları söyledi:
"Katar her zaman Arapların mutabakata vardığı her şeyi desteklemeye çalışır ve buna da engel olmayacaktır. Ancak Katar'ın Suriye rejimiyle normalleşme konusundaki resmi duruşu, öncelikle kardeş Suriye halkının özlemlerini gerçekleştiren siyasi bir çözüme ulaşma konusundaki ilerlemeyle bağlantılı bir karardır."
'Arap Birliği kararının, öncelikle Suriye rejimini üyeliğinin askıya alınmasına yol açan krizin köklerini ve Suriye halkının sorunlarını çözmeye motive edeceğini umduğundan' söz eden Ensari, Şam'ın 'komşu Arap ülkeleriyle ilişkilerini bölgenin güvenlik ve istikrarını artıracak şekilde geliştirmesini' temenni etti.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim el Sani, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin İhvan, cihatçılar ve ABD'nin desteklediği diğer gruplar tarafından parçalanmasına yönelik Washington'ın söylemini yankılamıştı:
"Katar'ın tavrı net: Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasının sebepleri var ve bu sebepler hala geçerli. Suriye'de siyasi çözüm olmalı... Siyasi çözümsüz adım atmıyoruz. (Arap Birliği'nde) Her ülkenin kendi kararı ve egemenlik hakkı var."

Şam, kararı 'ilgiyle karşıladı'

Şam, kurucusu olduğu Arap Birliği'nden yasadışı şekilde dışlanmasından 12 yıl sonra çark edilmesini temkinli karşıladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Kararı ilgiyle karşılayan Suriye, aynı bağlamda, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve ortak eylemin önemini vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
DÜNYA
Rusya’dan Suriye'nin Arap Birliği’nin çalışmalarına yeniden dahil olmasına destek
05:23
Açıklamada "Arap Birliği’nin kurucu üyesi Suriye, ortak Arap eylemi ve işbirliğini güçlendirme ihtiyacı konusundaki sürekli tutumunu tazeliyor. Bir sonraki aşamanın diyaloğa, karşılıklı saygıya ve Arap ulusunun ortak çıkarlarına dayalı ikili ve kolektif düzeylerde etkili ve yapıcı Arap yaklaşımı gerektirdiğini vurguluyor" denildi.

Tahran: Yeni bir zafer

İran Dışişleri, Arap Birliği kararını "İran'ın memnuniyetle karşıladığı yeni bir zafer" diye niteledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İslam ülkelerinin ihtilafları çözmesi ve yakınlaşması olumlu sonuçlar doğurmakta ve bölgesel meselelere dış müdahalenin önlenmesine zemin hazırlamaktadır" diyerek şöyle devam etti:
"Arap hükümetlerinin Suriye'nin Arap Birliği toplantılarına katılmasını mümkün kılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve bölge ülkelerinin bölgede yeni bir yol izleyebileceğini umuyoruz."

'Reisi'nin ziyareti, ortak zafer kutlamasıydı'

Kenani, Arap Birliği'nin kararını açıklamasından önce İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şam'a yaptığı ziyaretin 'Suriye’de ortak zafer kutlaması anlamı taşıdığını' belirtti.

Lübnan: Araplar doğru yola geri döndü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Arap Birliği kararının 'birleşik bir Arap duruşuna doğru atılmış doğru bir adım olduğunu' mesajını verdi:

"Yıllarca ertelemeden sonra gelen bu karar, Arap sağduyusuna ve doğru davranışına dönüş yolunda doğru yönde atılmış bir adımdır. Suriye'nin Araplara dönüşü ve Arapların Suriye'ye dönüşüyle birlikte, ortak Arap eyleminin yeniden dirilişi için bir umut ışığı var."

Lübnan Dışişleri Bakanı Vekili Abdallah Bouhabib de "Lübnan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için ilk çağrıda bulunanlardan biriydi ve üyeliğinin askıya alınmasına karşıydı" hatırlatmasını yaptı.
Suriye Arap Birliğine geri döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала