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https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyeyi-arap-birligi-zirvesine-davet-etti-1070907482.html
Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti
Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti
Yeniden Arap Birliği üyesi olan Suriye'nin devlet başkanı Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki zirveye katılacak. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T16:29+0300
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suriye
arap birliği
dünya
suudi arabistan
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Arap Birliği’ne üyeliği 2011’de patlak veren çatışmalar sonrası askıya alınan ama geçen hafta 22 üyeden oluşan birliğe yeniden kabul edilen Suriye gelecek hafta Suudi Arabistan’da düzenlenecek zirveye resmen davet edildi. Suriye Devlet Başkanlığı, lider Esad’a 19 Mayıs’ra Cidde’de düzenlenecek 32. Arap Birliği zirvesine katılması için Suudi Arabistan Kralı Selman’dan resmi davet gittiğini açıkladı. Daveti Suudi Arabistan’ın Ürdün Büyükelçisi Nayef bin Bender el Sudeyri iletti. Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade ettiğini belirtti.Esad en son 2010’da Libya’daki Arap Birliği zirvesine katılmıştı.
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https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyedeki-diplomatik-misyonunun-yeniden-faaliyete-basladigini-duyurdu-1070874305.html
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suriye, arap birliği, suudi arabistan

Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti

16:29 10.05.2023 (güncellendi: 16:33 10.05.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIArap Birliği
Arap Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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Yeniden Arap Birliği üyesi olan Suriye'nin devlet başkanı Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki zirveye katılacak.
Arap Birliği’ne üyeliği 2011’de patlak veren çatışmalar sonrası askıya alınan ama geçen hafta 22 üyeden oluşan birliğe yeniden kabul edilen Suriye gelecek hafta Suudi Arabistan’da düzenlenecek zirveye resmen davet edildi.
Arap Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
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Arap Birliği'nden açıklama: Suriye'nin geri dönüşü konusunda anlaşmaya varıldı
7 Mayıs, 16:11
Suriye Devlet Başkanlığı, lider Esad’a 19 Mayıs’ra Cidde’de düzenlenecek 32. Arap Birliği zirvesine katılması için Suudi Arabistan Kralı Selman’dan resmi davet gittiğini açıkladı. Daveti Suudi Arabistan’ın Ürdün Büyükelçisi Nayef bin Bender el Sudeyri iletti.
Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade ettiğini belirtti.
Esad en son 2010’da Libya’daki Arap Birliği zirvesine katılmıştı.
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