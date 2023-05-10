https://sputniknews.com.tr/20230510/suudi-arabistan-suriyeyi-arap-birligi-zirvesine-davet-etti-1070907482.html
Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti
Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti
Yeniden Arap Birliği üyesi olan Suriye'nin devlet başkanı Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki zirveye katılacak. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T16:29+0300
2023-05-10T16:29+0300
2023-05-10T16:33+0300
suriye
arap birliği
dünya
suudi arabistan
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Arap Birliği’ne üyeliği 2011’de patlak veren çatışmalar sonrası askıya alınan ama geçen hafta 22 üyeden oluşan birliğe yeniden kabul edilen Suriye gelecek hafta Suudi Arabistan’da düzenlenecek zirveye resmen davet edildi. Suriye Devlet Başkanlığı, lider Esad’a 19 Mayıs’ra Cidde’de düzenlenecek 32. Arap Birliği zirvesine katılması için Suudi Arabistan Kralı Selman’dan resmi davet gittiğini açıkladı. Daveti Suudi Arabistan’ın Ürdün Büyükelçisi Nayef bin Bender el Sudeyri iletti. Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade ettiğini belirtti.Esad en son 2010’da Libya’daki Arap Birliği zirvesine katılmıştı.
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suriye, arap birliği, suudi arabistan
suriye, arap birliği, suudi arabistan
Suudi Arabistan, Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet etti
16:29 10.05.2023 (güncellendi: 16:33 10.05.2023) Abone ol
Yeniden Arap Birliği üyesi olan Suriye'nin devlet başkanı Esad, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki zirveye katılacak.
Arap Birliği’ne üyeliği 2011’de patlak veren çatışmalar sonrası askıya alınan ama geçen hafta 22 üyeden oluşan birliğe yeniden kabul edilen Suriye gelecek hafta Suudi Arabistan’da düzenlenecek zirveye resmen davet edildi.
Suriye Devlet Başkanlığı, lider Esad’a 19 Mayıs’ra Cidde’de düzenlenecek 32. Arap Birliği zirvesine katılması için Suudi Arabistan Kralı Selman’dan resmi davet gittiğini açıkladı. Daveti Suudi Arabistan’ın Ürdün Büyükelçisi Nayef bin Bender el Sudeyri iletti.
Suriye medyası, Esad’ın Kral Selman’a daveti için minnetlerini sunduğunu ve yapılacak zirvenin Araplar arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade ettiğini belirtti.
Esad en son 2010’da Libya’daki Arap Birliği zirvesine katılmıştı.