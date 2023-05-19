https://sputniknews.com.tr/20230519/putinden-suudi-arabistandaki-arap-birligi-zirvesine-mesaj-1071311871.html

Putin'den Suudi Arabistan'daki Arap Birliği zirvesine mesaj

Putin'den Suudi Arabistan'daki Arap Birliği zirvesine mesaj

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T17:09+0300

2023-05-19T17:09+0300

2023-05-19T17:09+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ortadoğu

arap

suudi

suudi arabistan

kuzey afrika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde başlayan Arap Birliği Zirvesi katılımcılarına mesajında, Rusya’nın Arap Birliği ile diyalog çerçevesi de dahil olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ifade etti.Putin, “Rusya geleneksel olarak modern insanlığın karşı karşıya olduğu tehdit ve zorluklara etkili bir şekilde karşı koymak için Arap Birliği ile diyalog çerçevesi de dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle dostane ilişkiler ve yapıcı ortaklık etkileşiminin geliştirilmesine büyük önem veriyor” ifadelerini kullandı.Putin, “Sudan, Yemen, Libya ve Suriye'deki krizler de dahil olmak üzere derin bölgesel sorunların barışçıl bir şekilde çözümüne yönelik toplu çabalara, devletlerin egemenliğine ve mevcut uluslararası hukuk normlarına saygı temelinde aktif olarak destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.Moskova'nın ilgili BM kararlarının öngördüğü yaklaşımlar ve mevcut Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’ın öncülüğünde oluşturulan Arap Barış Girişimi temelinde Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam edeceklerine vurgu yapan Rus lider, şöyle devam etti:“Rusya ve Arap ülkeleri arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da genişlemesinin ortak çıkarlarımıza tam olarak uyduğuna inanıyoruz. Bu işbirliği, çok kutupluluk, gerçek eşitlik ve birbirlerinin meşru çıkarlarına saygı ilkelerine dayanan daha adil ve demokratik bir uluslararası ilişkiler sisteminin inşası yolunda ilerliyor.”

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suudi arabistan

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