https://sputniknews.com.tr/20230606/iran-suudi-arabistan-ve-baeden-cinin-himayesinde-ortak-deniz-gucu-1072096593.html

İran, Suudi Arabistan ve BAE’den Çin'in himayesinde Körfez'de ortak deniz gücü

İran, Suudi Arabistan ve BAE’den Çin'in himayesinde Körfez'de ortak deniz gücü

Ortadoğu'nun kanlı bıçaklı hasımları arasında Çin arabuluculuğunun sihirli değneğiyle ABD'nin bölgedeki nüfuzunu kaybettiğine işaret eden bir haber daha geldi... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T19:47+0300

2023-06-06T19:47+0300

2023-06-06T20:53+0300

dünya

çin

iran

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

umman

abd

basra körfezi

körfez ülkeleri

körfez işbirliği konseyi (kik)

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Çin'in arabuluculuğunda İran-Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasına varılmasının Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü dahil yarattığı bölge barışı etkileşimine bir yenisi eklendi. Körfez ülkeleri içinden İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman'ın ortak donanma oluşturup deniz koalisyonu kuracağına ve bunun için Çin'le işbirliği yapacağı haberlerine, Pekin'den doğrulama geldi. Gelişmelere dışarıdan seyirci kalan ABD yönetimi ise geçen ay Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ardından bugün de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Suudi Arabistan'a gönderdi. Çin deniz müzakerelerinde de arabulucuİlkin cuma günü Katar'ın El Cedid haber sitesi İran, Suudi Arabistan, BAE ve Umman'ın Basra Körfezi'ndeki deniz güvenliğini artırmak için Çin'le koordinasyon içinde ortak deniz kuvveti oluşturacağını duyurdu. El Cedid, stratejik önemdeki deniz ticareti yolunda seyrüsefer güvenliğini güçlendirmeyi yönelik Tahran, Riyad, Abu Dabi arasındaki müzakerelere Çin'in arabuluculuk yapmaya çoktan başladığını yazdı.'ABD'nin çıkarlarına ters'Ardından Arap ve İran basınında çıkan haberlerde bu ülkelere Irak, Pakistan ve Hindistan da eklenirken, Çin ile Körfez ülkeleri arasındaki bağların ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.BAE, ABD öncülüğündeki koalisyona katılımını askıya aldıÜstüne üstlük BAE, ABD'ye resmi bildirimde bulunmadan, Amerika liderliğinde Körfez'de deniz güvenliğine bakan 38 ülkeli koalisyona katılımını durdurdu. İran tankerlerini esir alıp petrollerini çalan ABD donanmasının İran'ı Hürmüz Boğazı'nda bir takım petrol tankerlerine el koymakla suçladığı dönemde, BAE'nin, Bahreyn'deki ABD donanma üssünde bulunan Birleşik Deniz Kuvvetleri'ne katılımını mart ayında askıya aldığı öğrenildi. 'ABD veya başka bir ülkenin burada işi yok'Bunun yerine Körfez deniz kuvvetleri koalisyonunun kurulması halinde, Tahran'ın uzun yıllardır dile getirdiği ABD'nin Körfez'den ve tüm Ortadoğu'dan çekilmesi çizgisi yönünde bir adım atılacak. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri'nin "Basra Körfezi'nin güvenliği İran ve bölge ülkeleri tarafından sağlanır ve ABD veya başka bir ülkenin burada bulunmasına gerek yoktur" sözü galebe çalacak.'Bölge ülkeleri nihayet anladı'Cuma günü televizyonda yayımlanan açıklamasıyla İran Ordusu Donanma Komutanı Şahram İrani, İran, Suudi Arabistan, BAE, Umman, Katar, Bahreyn, Irak, Pakistan ve Hindistan gibi bazı bölge ülkelerinin yakında yeni bir deniz koalisyonu kurma planını teyit etti:Çin Dışişleri: Destekliyoruzİrani'nin andığı ülkelerden şimdilik açıklama gelmezken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, haberlerle ilgili soruları doğrular şekilde yanıtladı. Wang, 'Çin'in İran, Suudi Arabistan, BAE ve diğer ilgili ülkelerin deniz koalisyonu kurmasına olumlu baktığını, böyle bir koalisyonun bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendireceğini' belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-iran-ve-cinden-umman-korfezinde-ortak-tatbikat-1068283992.html

https://sputniknews.com.tr/20230606/iran-ilk-hipersonik-balistik-fuzesini-tanitti-1072074399.html

çin

iran

suudi arabistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

umman

basra körfezi

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çin, iran, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), umman, abd, basra körfezi, körfez ülkeleri, körfez işbirliği konseyi (kik)