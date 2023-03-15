https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-iran-ve-cinden-umman-korfezinde-ortak-tatbikat-1068283992.html
Rusya, İran ve Çin'den Umman Körfezi'nde ortak tatbikat
Rusya, İran ve Çin'den Umman Körfezi'nde ortak tatbikat
İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek 'Deniz Güvenliği Kuşağı-2023' adlı ortak tatbikatı başladı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:14+0300
2023-03-15T13:14+0300
2023-03-15T13:20+0300
savunma
rusya
çin
iran
umman denizi
ortak tatbikat
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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 19 Mart'ta sona ereceği duyuruldu. Bugün başlayan tatbikata İran tarafından kara kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının yer aldığı belirtildi. Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ve İran'ın yanı sıra başka ülkelerin de katıldığı tatbikatın planının 2019 ve 2022 yıllarında yapılan üçlü tatbikatlara dayandığını duyurdu. Bakanlık, "Bu tatbikat, katılımcı ülkelerin donanmaları arasındaki pratik işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olacak, denizde güvenliği ortaklaşa sürdürme ve denizde ortak geleceği aktif olarak inşa etme isteğini ve kabiliyetini bir kez daha ortaya koyacak ve ayrıca bölgesel barış ve istikrara pozitif enerji verecektir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın eski Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, tatbikat sırasında uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya ve deniz korsanlarıyla mücadeleye yönelik eylemler üzerinde çalışmalar yapılacağını kaydetti.
rusya
çin
iran
umman denizi
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rusya, çin, iran, umman denizi, ortak tatbikat
rusya, çin, iran, umman denizi, ortak tatbikat
Rusya, İran ve Çin'den Umman Körfezi'nde ortak tatbikat
13:14 15.03.2023 (güncellendi: 13:20 15.03.2023) Abone ol
İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek 'Deniz Güvenliği Kuşağı-2023' adlı ortak tatbikatı başladı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 19 Mart'ta sona ereceği duyuruldu.
Bugün başlayan tatbikata İran tarafından kara kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının yer aldığı belirtildi.
Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ve İran'ın yanı sıra başka ülkelerin de katıldığı tatbikatın planının 2019 ve 2022 yıllarında yapılan üçlü tatbikatlara dayandığını duyurdu.
Bakanlık, "Bu tatbikat, katılımcı ülkelerin donanmaları arasındaki pratik işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olacak, denizde güvenliği ortaklaşa sürdürme ve denizde ortak geleceği aktif olarak inşa etme isteğini ve kabiliyetini bir kez daha ortaya koyacak ve ayrıca bölgesel barış ve istikrara pozitif enerji verecektir" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın eski Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, tatbikat sırasında uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya ve deniz korsanlarıyla mücadeleye yönelik eylemler üzerinde çalışmalar yapılacağını kaydetti.