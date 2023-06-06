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İran ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı
İran ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı
İran, 1400 kilometre menzilli ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı. 'Fettah' adı verilen 1400 kilometre menzilli füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen ve 'Fettah' adı verilen füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilendi.İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürüldü.Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava sistemlerini aşabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 10 Kasım 2022'de hipersonik balistik füze geliştirdiklerini ve yakında tanıtacaklarını açıklamıştı.
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iran, füze, hipersonik füze, füze denemesi, deneme, hipersonik, hipersonik füze, ortadoğu
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İran ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı

12:03 06.06.2023 (güncellendi: 13:27 06.06.2023)
© İHAİran- Balistik füze- Fettah
İran- Balistik füze- Fettah - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA
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İran, 1400 kilometre menzilli ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı. 'Fettah' adı verilen 1400 kilometre menzilli füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle sergilendi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen ve 'Fettah' adı verilen füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilendi.
İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürüldü.
Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava sistemlerini aşabiliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 10 Kasım 2022'de hipersonik balistik füze geliştirdiklerini ve yakında tanıtacaklarını açıklamıştı.
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