https://sputniknews.com.tr/20230606/iran-ilk-hipersonik-balistik-fuzesini-tanitti-1072074399.html
İran ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı
İran ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı
İran, 1400 kilometre menzilli ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı. 'Fettah' adı verilen 1400 kilometre menzilli füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:03+0300
2023-06-06T12:03+0300
2023-06-06T13:27+0300
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hipersonik füze
ortadoğu
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen ve 'Fettah' adı verilen füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilendi.İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürüldü.Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava sistemlerini aşabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 10 Kasım 2022'de hipersonik balistik füze geliştirdiklerini ve yakında tanıtacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230602/suudi-arabistan-ile-iran-ikili-iliskilerde-daha-olumlu-beklentiler-icinde-olduklarini-acikladi-1071956046.html
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iran, füze, hipersonik füze, füze denemesi, deneme, hipersonik, hipersonik füze, ortadoğu
iran, füze, hipersonik füze, füze denemesi, deneme, hipersonik, hipersonik füze, ortadoğu
İran ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı
12:03 06.06.2023 (güncellendi: 13:27 06.06.2023) Abone ol
İran, 1400 kilometre menzilli ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı. 'Fettah' adı verilen 1400 kilometre menzilli füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katıldığı törenle sergilendi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen ve 'Fettah' adı verilen füze, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilendi.
İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürüldü.
Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava sistemlerini aşabiliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 10 Kasım 2022'de hipersonik balistik füze geliştirdiklerini ve yakında tanıtacaklarını açıklamıştı.