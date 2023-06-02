https://sputniknews.com.tr/20230602/suudi-arabistan-ile-iran-ikili-iliskilerde-daha-olumlu-beklentiler-icinde-olduklarini-acikladi-1071956046.html
Suudi Arabistan ile İran, ikili ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını açıkladı
Suudi Arabistan ile İran, ikili ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını açıkladı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha olumlu beklentiler... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T22:37+0300
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen "BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldi.Görüşmede, "istişare toplantılarını yoğunlaştırma ve ikili işbirliği yollarını değerlendirme" isteklerini ifade eden bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını kaydetti.İkili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarını görüşen ikili ayrıca iki ülke arasında Pekin'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımların takip edilmesi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için ikili çalışmanın yoğunlaştırılması meselesini ele aldı. İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreciRiyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.Uzun yıllar sonra İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olarak İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, beraberindeki heyetle 11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan son olarak 13 Mayıs'ta İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230406/iran-ve-suudi-arabistandan-yeni-adim-1069256366.html
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brics, ortadoğu, iran, suudi arabistan
brics, ortadoğu, iran, suudi arabistan
Suudi Arabistan ile İran, ikili ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını açıkladı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını belirtti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen "BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldi.
Görüşmede, "istişare toplantılarını yoğunlaştırma ve ikili işbirliği yollarını değerlendirme" isteklerini ifade eden bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha olumlu beklentiler içinde olduklarını kaydetti.
İkili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarını görüşen ikili ayrıca iki ülke arasında Pekin'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımların takip edilmesi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için ikili çalışmanın yoğunlaştırılması meselesini ele aldı.
İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci
Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.
Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.
Uzun yıllar sonra İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olarak İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, beraberindeki heyetle 11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan son olarak 13 Mayıs'ta İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.