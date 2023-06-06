https://sputniknews.com.tr/20230606/iranin-riyad-buyukelciligi-7-yil-sonra-yeniden-acildi-1072101725.html

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T20:57+0300

2023-06-06T20:57+0300

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büyükelçilik

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İran'ın Riyad Büyükelçiliği yeniden açıldı. İran devlet televizyonunun haberine göre açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli de katıldı.Diplomatik ilişkilerin kopmasıSuudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi terör suçlamasıyla idam edilmişti.İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.Normalleştirme süreciRiyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

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iran, suudi arabistan, büyükelçilik, riyad, ortadoğu