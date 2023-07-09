https://sputniknews.com.tr/20230709/kieve-misket-bombasi-kararinin-ardindan-plaja-giden-biden-baskanliginin-yuzde-40inda-tatil-yapti-1073345294.html

Kiev'e misket bombası kararının ardından plaja giden Biden, başkanlığının yüzde 40'ında tatil yaptı

Kiev'e misket bombası kararının ardından plaja giden Biden, başkanlığının yüzde 40'ında tatil yaptı

Yarım asrı aşkın siyasi hayatında gaflarıyla birlikte anılmasının üstüne yaşlılığından kaynaklı zihinsel melekelerine dair soru işaretleri eklenen ABD Başkanı... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T22:04+0300

2023-07-09T22:04+0300

2023-07-09T22:14+0300

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joe biden

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'ABD tarihinin görevdeki en yaşlı başkanı' olmasına ve zihinsel melekelerini hızla kaybeder görünmesine rağmen Kasım 2024 seçimlerinde yarışacak 80 yaşındaki Joe Biden'ın seleflerine kıyasla rekor süre tatil yapması gündem oldu. Pazartesi Britanya ziyareti, ardından iki günlük NATO zirvesi öncesi haftasonunu Delaware eyaletindeki evinde geçiren başkomutanın eşi First Lady Jill Biden ve torunlarından biriyle evinin yakınındaki Rehoboth halk plajında tişörtü fora etmiş, sadece şortlu halde dolaşırken görüntüleri internette yayıldı. Sosyal medyada alaylı yorumlar sökün etti. Ekonomi programının (Bidenomics) başarısız lansmanı, Beyaz Saray'da kokain bulunması skandalı ve Ukrayna krizini körüklemek için uzun yıllar boyunca sivilleri öldüreceğini bile bile misket bombalarının tedarikine onayın ardından plajda güneşin tadını çıkaran Biden'ın 'tüm bunlardan sonra kesinlikle biraz dinlenmeyi hak ettiğine' dair istihzalar Twitter'ı kapladı. Daha fazla gaf yapmaması için eline tutuşturulan senaryonun dışına çıkması ve yeni memlere ilham vermesiyle tanınan başkomutan, 'zorlu bir çalışma haftasının' ardından nargile taşırken fotoşoplandı.Pek çok kişi, Demokrat Partili Biden'ın başkanlığının yüzde 39.2'sine tekabül eden 353 günü tatilde geçirdiğine dikkat çekti.Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'ın taktığı lakapla 'Uykucu Joe'ya muhalefet eden Cumhuriyetçi Parti de 80'lik Başkan'ın tatilde geçirdiği gün sayısının rekor kırdığına dair tweet atmayı ihmal etmedi.Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Ağustos 2022'de Biden'ın ABD Başkanı görevinde olduğu süre boyunca 228 gün tatil yaptığını ve bunun, seleflerinden çok daha fazla olduğunu hesaplamıştı. Aynı görev süresi diliminde o zamanlar uzun tatil süresi nedeniyle eleştirilen Donald Trump bile sadece 132 gün izin almıştı. Trump'ın selefi Barack Obama 38 gün, Obama'nın selefi George W. Bush 100 gün dinlenmişti.Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Mayıs 2023'te de Biden'ın sık sık haftasonu yolculukları gerekçesiyle görevden kaytardığına ışık tutup bunun başkanlığının yüzde 40'ını oluşturduğunu duyurdu.

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