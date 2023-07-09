https://sputniknews.com.tr/20230709/biden-ukrayna-nato-uyeligine-hazir-degil-1073348597.html
Biden: Ukrayna, NATO üyeliğine hazır değil
Biden: Ukrayna, NATO üyeliğine hazır değil
NATO'nun Vilnius zirvesi öncesi CNN'e değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olmadığını, Kiev'i ittifaka kabul etmek için... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T17:46+0300
2023-07-09T17:46+0300
2023-07-09T18:27+0300
ukrayna krizi
abd
nato
ukrayna
joe biden
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Yarın Britanya'yı ziyaretinin ardından salı ve çarşamba günleri Litvanya'nın evsahipliğindeki NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Joe Biden, hareket etmesi öncesi medyaya değerlendirmelerde bulundu:* Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olduğunu düşünmüyorum. * Ukrayna'nın şu anda, bir savaşın ortasında NATO ailesine katılıp katılmaması konusunda ittifak içinde oybirliği olduğunu sanmıyorum.* Bence oylama çağrısı yapmaktan söz etmek için erken. Demokratikleşme ve bu konuların bazıları dahil karşılanması gereken başka nitelikler var. * NATO anlaşmasının 5. Maddesi uyarınca NATO, saldırıya uğrayan herhangi bir üyesini savunmayı taahhüt eder. NATO toprağı olan her karış toprağı savunmayı taahhüt etmeye kararlıyız. Her ne olursa olsun bu hepimizin ettiği bir taahhüt. Eğer savaş devam ediyorsa, o zaman hepimiz savaşın içindeyiz. Eğer durum bu olursa, biliyorsanız Rusya ile savaştayız demektir.* (NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in üyeliğine Türkiye'nin itirazının kalkıp kalkmayacağı meselesi) İsveç'in üyeliği elde edebileceği konusunda iyimserim.* Bence (Çin'le sorunu çözmenin) hem onların hem bizim faydamıza olacak şekilde ABD ile Çin'in işler bir ilişki kurmasının yolu var. * Bence Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in lider güç olarak ABD'nin yerini almasını istiyor. Dünyanın en büyük ekonomisine ve dünyanın en büyük askeri kapasitesine sahip olmak istediğinden eminim. Aynı zamanda uluslararası düzenin belirli kurallarını yeniden yazmak istiyor, ama hepsini de değil. Bana bu yönde işaret verdi ve "O kurallar yazılırken bizim orada değildik" dedi. Ama savaş, çatışma, toprak genişletme peşinde olduğunu, istediğini sanmıyorum.* (Riyad'ın İsrail'i tanması karşılığı ABD'nin Suudi Arabistan'a savunma anlaşması ve sivil nükleer kapasite sağlamaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine) Oradan çok uzaktayız.
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abd, nato, ukrayna, joe biden
abd, nato, ukrayna, joe biden
Biden: Ukrayna, NATO üyeliğine hazır değil
17:46 09.07.2023 (güncellendi: 18:27 09.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NATO'nun Vilnius zirvesi öncesi CNN'e değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olmadığını, Kiev'i ittifaka kabul etmek için oylama çağrısı yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.
Yarın Britanya'yı ziyaretinin ardından salı ve çarşamba günleri Litvanya'nın evsahipliğindeki NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Joe Biden, hareket etmesi öncesi medyaya değerlendirmelerde bulundu:
* Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olduğunu düşünmüyorum.
* Ukrayna'nın şu anda, bir savaşın ortasında NATO ailesine katılıp katılmaması konusunda ittifak içinde oybirliği olduğunu sanmıyorum.
* Bence oylama çağrısı yapmaktan söz etmek için erken. Demokratikleşme ve bu konuların bazıları dahil karşılanması gereken başka nitelikler var.
* NATO anlaşmasının 5. Maddesi uyarınca NATO, saldırıya uğrayan herhangi bir üyesini savunmayı taahhüt eder. NATO toprağı olan her karış toprağı savunmayı taahhüt etmeye kararlıyız. Her ne olursa olsun bu hepimizin ettiği bir taahhüt. Eğer savaş devam ediyorsa, o zaman hepimiz savaşın içindeyiz. Eğer durum bu olursa, biliyorsanız Rusya ile savaştayız demektir.
* (NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in üyeliğine Türkiye'nin itirazının kalkıp kalkmayacağı meselesi) İsveç'in üyeliği elde edebileceği konusunda iyimserim.
* Bence (Çin'le sorunu çözmenin) hem onların hem bizim faydamıza olacak şekilde ABD ile Çin'in işler bir ilişki kurmasının yolu var.
* Bence Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in lider güç olarak ABD'nin yerini almasını istiyor. Dünyanın en büyük ekonomisine ve dünyanın en büyük askeri kapasitesine sahip olmak istediğinden eminim. Aynı zamanda uluslararası düzenin belirli kurallarını yeniden yazmak istiyor, ama hepsini de değil. Bana bu yönde işaret verdi ve "O kurallar yazılırken bizim orada değildik" dedi. Ama savaş, çatışma, toprak genişletme peşinde olduğunu, istediğini sanmıyorum.
* (Riyad'ın İsrail'i tanması karşılığı ABD'nin Suudi Arabistan'a savunma anlaşması ve sivil nükleer kapasite sağlamaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine) Oradan çok uzaktayız.