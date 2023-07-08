https://sputniknews.com.tr/20230708/rusya-disisleri-abdnin-ukraynaya-misket-bombasi-tedarik-etme-karari-krizi-uzatmayi-hedefliyor-1073314713.html
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararı krizi uzatmayı hedefliyor
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararı krizi uzatmayı hedefliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının krizi uzatmayı hedeflediğini belirtti. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T18:14+0300
2023-07-08T18:14+0300
2023-07-08T18:15+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
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Bakanlığın sitesinde metni yayınlanan açıklamada Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının krizi uzatmayı hedeflediğini ifade etti.Buna göre Sözcü, “Joe Biden yönetiminin Kiev'deki rejime misket bombası tedarik etme kararı, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı ve ‘son Ukraynalıya’ kadar savaşı azami ölçüde uzatmayı amaçlayan Rusya karşıtı saldırgan tavrının bir başka bariz tezahürüdür” ifadelerini kullandı.‘Sivil kayıpları dikkate almaksızın mevcut Ukrayna makamlarının can çekişmelerini uzatmaya yönelik kinik bir girişimin söz konusu olduğuna’ dikkat çeken Zaharova, ABD yönetiminin planına göre çatışmadaki ‘bahisleri olabildiğince artırmak’ için tasarlanan askeri teslimatların sürekli genişletilmesinin, ABD ve uydularının çatışmalara giderek daha derin bir şekilde dahil olması anlamına geldiğini vurguladı.Rus diplomat, “Uluslararası toplum, bu bariz gerçekleri görmezden gelme hakkına sahip değildir ve bu adımlara uygun yanıt vermelidir” ifadelerini kullandı.Misket bombalarının teslimini ‘Ukrayna'nın kamuoyuna duyurulan ‘karşı taarruzunun’ başarısızlığı bağlamında ‘bir çaresizlik jesti ve güçsüzlük kanıtı’ olarak nitelendiren Zaharova, “Washington ve Kiev'in ciddi sonuçları düşünmeden bel bağladıkları sıradaki ‘mucize silah’, hedeflerine tam olarak ulaşacak olan özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyecek” vurgusunu yaptı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararı krizi uzatmayı hedefliyor
18:14 08.07.2023 (güncellendi: 18:15 08.07.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının krizi uzatmayı hedeflediğini belirtti.
Bakanlığın sitesinde metni yayınlanan açıklamada Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının krizi uzatmayı hedeflediğini ifade etti.
Buna göre Sözcü, “Joe Biden yönetiminin Kiev'deki rejime misket bombası tedarik etme kararı, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı ve ‘son Ukraynalıya’ kadar savaşı azami ölçüde uzatmayı amaçlayan Rusya karşıtı saldırgan tavrının bir başka bariz tezahürüdür” ifadelerini kullandı.
‘Sivil kayıpları dikkate almaksızın mevcut Ukrayna makamlarının can çekişmelerini uzatmaya yönelik kinik bir girişimin söz konusu olduğuna’ dikkat çeken Zaharova, ABD yönetiminin planına göre çatışmadaki ‘bahisleri olabildiğince artırmak’ için tasarlanan askeri teslimatların sürekli genişletilmesinin, ABD ve uydularının çatışmalara giderek daha derin bir şekilde dahil olması anlamına geldiğini vurguladı.
Rus diplomat, “Uluslararası toplum, bu bariz gerçekleri görmezden gelme hakkına sahip değildir ve bu adımlara uygun yanıt vermelidir” ifadelerini kullandı.
Misket bombalarının teslimini ‘Ukrayna'nın kamuoyuna duyurulan ‘karşı taarruzunun’ başarısızlığı bağlamında ‘bir çaresizlik jesti ve güçsüzlük kanıtı’ olarak nitelendiren Zaharova, “Washington ve Kiev'in ciddi sonuçları düşünmeden bel bağladıkları sıradaki ‘mucize silah’, hedeflerine tam olarak ulaşacak olan özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyecek” vurgusunu yaptı.