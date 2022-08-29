https://sputniknews.com.tr/20220829/fuat-oktay-bize-f-35leri-vermemisler-f-16larla-ilgili-de-sartlar-koyuyorlarmis-umurumuzda-mi--1060537161.html

Fuat Oktay: Bize F-35'leri vermemişler, F-16'larla ilgili de şartlar koyuyorlarmış, umurumuzda mı?

Fuat Oktay: Bize F-35'leri vermemişler, F-16'larla ilgili de şartlar koyuyorlarmış, umurumuzda mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bize F-35'leri vermemişler, F-16'larla ilgili de güya şartlar koyuyorlarmış. Umurumuzda mı? Eğer ne yaptığımızı görmek... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T20:00+0300

2022-08-29T20:00+0300

2022-08-29T20:00+0300

politika

fuat oktay

büyük taarruz

afyonkarahisar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056757951_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c64d4d0dabe177f24837c79af33ae50f.jpg

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kütahya'da da 30 Ağustos kutlamalarına katıldıklarına değinen Oktay, "Cumhurbaşkanımız bir şey ilan etti. Aynen şöyle söyledi, 'Bu asrı, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye asrı yapmaya, Türkiye yüzyılı yapmaya kararlıyız'. Bunu Afyonkarahisar ile birlikte yapacağız, Kütahya ile, Van ile, Edirne ile, Samsun'la, Adana'yla, İstanbul'la, Ankara'yla birlikte yapacağız. Biz sadece konuşmayız. Bir bir şeyi söyledik mi, yaparız. AK Parti söyledi mi, yapar. Cumhur ittifakı söyledi mi, yapar. Sonuna kadar da gider." ifadelerini kullandı.Oktay, Türkiye için dimdik ayakta olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'2023'te tek bir terörist kalmayacak şekilde de terörle mücadele ettik'Güçlü Türkiye için yola devam edeceklerinin ve terörle mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Oktay, Türkiye'yi terörle dize getireceklerini düşünenlerin amacına ulaşamadığını, 2023'te tek bir terörist kalmayacak şekilde de terörle mücadele ettiklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözleri yerine getirdiğini aktaran Oktay, "Peki önceden nasıl yaptırmıyorlardı? Şu silahı alırsın ama şurada kullanamazsın. Niye? O Benim teröristim. Şu tankı sana veririm ama şurada kullanamazsın. Niye? O benim senin üzerine saldığım bilmem ne ülkesi. Şu bilmem neyi veririm ama şurada kullanamazsın. Peki şimdi buna ihtiyacı olan bir Türkiye var mı? Savunma sanayisiyle dimdik ayakta mı? Bize F-35'leri vermemişler, F-16'larla ilgili de güya şartlar koyuyorlarmış. Umurumuzda mı? Eğer ne yaptığımızı görmek istiyorlarsa Samsun'a gitsinler. TeknoFest'te Kızıl Elma'nın nasıl ayağa kalktığını görsünler. Siz de şahit olacaksınız. Bizim insansız savaş uçağımızın 2023'te inşallah göklerde olduğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz." diye konuştu.Oktay, insanlı savaş uçağı yapımını da sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah öyle bir zaman gelecek ki, çok uzun değil bu çok kısa, bugün bize şartlar koymaya çalışanlar kendileri sıraya girecekler; 'Bu teknolojileri nasıl yaptınız' diye. Şu anda İHA'larda SİHA'larda sıraya girmiş durumdalar mı? Yapabildiğimizi gösterdik mi? Daha iyisini yapar mıyız? Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, milletiyle birlikte yapar." dedi.'Teknolojinin her alanında çok daha iyisini yapacağız'Sanayide kalkınan Türkiye'yi oluşturmaya devam ettiklerine dikkati çeken Oktay, "TOGG elektrikli aracımız gün sayıyor. Sadece birkaç ay sonra elektrikli aracımız da inşallah yollarda olacak. Kendi otomobilimizi yapacağımızı size Cumhurbaşkanımız ilan etmiş miydi? 'Babayiğit lazım' dediğinde, Cumhurbaşkanımız çıktığında babayiğitler arkasından geldi mi? Elhamdülillah işte otomobil de geliyor ve daha da iyisini yapacağız. Teknolojinin her alanında çok daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.İki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki seçmen listeleri ve veri madenciliğiyle ilgili konuşmasını izlediğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuat oktay, büyük taarruz, afyonkarahisar