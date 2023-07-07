Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-basbakani-liden-abd-hazine-bakani-yellena-pekine-ayak-bastiginizda-gokkusagini-gorduk-1073272619.html
Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük
Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük
İki dev arasındaki yüksek gerilimli ilişkiyi 'istikrara kavuşturma ve iletişimi geliştirme' amacıyla Pekin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T12:57+0300
2023-07-07T13:20+0300
dünya
çin
abd
janet yellen
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1073272619.jpg?1688725217
Çin Başbakanı Li Qiang, 'Biden yönetiminin geri kalanına kıyasla güvercin' kabul edilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı ağırlamaktan memnuniyetini ifade ederken şunları söyledi:Yellen da "ABD, 'kazanan hepsini alır' rekabeti peşinde değil" karşılığını verdi:Yellen, Li'ye, 'Washington'ın belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini, ama bunların ilişkileri raydan çıkarmamasının icabet ettiğini' söyledi:Öncesinde Pekin'de Amerikan Ticaret Odası'nın evsahipliğindeki oturumda ABD iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Yellen, 'Washington'ın iki ülke ekonomilerinin toptan ayrışması peşinde olmadığını' dile getirdi:
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, abd, janet yellen, ekonomi
çin, abd, janet yellen, ekonomi

Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük

12:57 07.07.2023 (güncellendi: 13:20 07.07.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İki dev arasındaki yüksek gerilimli ilişkiyi 'istikrara kavuşturma ve iletişimi geliştirme' amacıyla Pekin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı kabul eden Çin Başbakanı Li Qiang, "Gökkuşağını gördük" dedi. Yellen da 'dünyanın en büyük iki ekonomisinin ayrışmasının imkansız olduğu' mesajını verdi.
Çin Başbakanı Li Qiang, 'Biden yönetiminin geri kalanına kıyasla güvercin' kabul edilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı ağırlamaktan memnuniyetini ifade ederken şunları söyledi:
"Dün havalimanımıza vardığınız ve uçaktan indiğiniz anda bir gökkuşağı gördük. Bence bu ABD-Çin ilişkisine de uygulanabilir: Rüzgar ve yağmur turu yaşadıktan sonra kesinlikle bir gökkuşağı görebiliriz."
Yellen da "ABD, 'kazanan hepsini alır' rekabeti peşinde değil" karşılığını verdi:
"Kazanan hepsini alır değil, adil kurallarla zaman içinde her iki ülkeye de fayda sağlayabilecek sağlıklı ekonomik rekabet istiyoruz."
Yellen, Li'ye, 'Washington'ın belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini, ama bunların ilişkileri raydan çıkarmamasının icabet ettiğini' söyledi:
"Aynı fikirde olmadığımız durumlar olabilir. Ancak herhangi bir anlaşmazlığın, ikili ekonomik ve mali ilişkilerimizi gereksiz yere kötüleştirecek yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermemeliyiz."
Öncesinde Pekin'de Amerikan Ticaret Odası'nın evsahipliğindeki oturumda ABD iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Yellen, 'Washington'ın iki ülke ekonomilerinin toptan ayrışması peşinde olmadığını' dile getirdi:
"Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ayrışması, küresel ekonomi için istikrarı bozucu olabilir. Ve böyle bir şeye kalkışmak neredeyse imkansız olur."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала