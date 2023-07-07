https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-basbakani-liden-abd-hazine-bakani-yellena-pekine-ayak-bastiginizda-gokkusagini-gorduk-1073272619.html
Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük
Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük
İki dev arasındaki yüksek gerilimli ilişkiyi 'istikrara kavuşturma ve iletişimi geliştirme' amacıyla Pekin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T12:57+0300
2023-07-07T12:57+0300
2023-07-07T13:20+0300
dünya
çin
abd
janet yellen
ekonomi
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Çin Başbakanı Li Qiang, 'Biden yönetiminin geri kalanına kıyasla güvercin' kabul edilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı ağırlamaktan memnuniyetini ifade ederken şunları söyledi:Yellen da "ABD, 'kazanan hepsini alır' rekabeti peşinde değil" karşılığını verdi:Yellen, Li'ye, 'Washington'ın belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini, ama bunların ilişkileri raydan çıkarmamasının icabet ettiğini' söyledi:Öncesinde Pekin'de Amerikan Ticaret Odası'nın evsahipliğindeki oturumda ABD iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Yellen, 'Washington'ın iki ülke ekonomilerinin toptan ayrışması peşinde olmadığını' dile getirdi:
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çin, abd, janet yellen, ekonomi
çin, abd, janet yellen, ekonomi
Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük
12:57 07.07.2023 (güncellendi: 13:20 07.07.2023) Abone ol
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İki dev arasındaki yüksek gerilimli ilişkiyi 'istikrara kavuşturma ve iletişimi geliştirme' amacıyla Pekin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı kabul eden Çin Başbakanı Li Qiang, "Gökkuşağını gördük" dedi. Yellen da 'dünyanın en büyük iki ekonomisinin ayrışmasının imkansız olduğu' mesajını verdi.
Çin Başbakanı Li Qiang, 'Biden yönetiminin geri kalanına kıyasla güvercin' kabul edilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı ağırlamaktan memnuniyetini ifade ederken şunları söyledi:
"Dün havalimanımıza vardığınız ve uçaktan indiğiniz anda bir gökkuşağı gördük. Bence bu ABD-Çin ilişkisine de uygulanabilir: Rüzgar ve yağmur turu yaşadıktan sonra kesinlikle bir gökkuşağı görebiliriz."
Yellen da "ABD, 'kazanan hepsini alır' rekabeti peşinde değil" karşılığını verdi:
"Kazanan hepsini alır değil, adil kurallarla zaman içinde her iki ülkeye de fayda sağlayabilecek sağlıklı ekonomik rekabet istiyoruz."
Yellen, Li'ye, 'Washington'ın belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini, ama bunların ilişkileri raydan çıkarmamasının icabet ettiğini' söyledi:
"Aynı fikirde olmadığımız durumlar olabilir. Ancak herhangi bir anlaşmazlığın, ikili ekonomik ve mali ilişkilerimizi gereksiz yere kötüleştirecek yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermemeliyiz."
Öncesinde Pekin'de Amerikan Ticaret Odası'nın evsahipliğindeki oturumda ABD iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Yellen, 'Washington'ın iki ülke ekonomilerinin toptan ayrışması peşinde olmadığını' dile getirdi:
"Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ayrışması, küresel ekonomi için istikrarı bozucu olabilir. Ve böyle bir şeye kalkışmak neredeyse imkansız olur."