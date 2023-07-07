https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-basbakani-liden-abd-hazine-bakani-yellena-pekine-ayak-bastiginizda-gokkusagini-gorduk-1073272619.html

Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük

Çin Başbakanı Li'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a: Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük

İki dev arasındaki yüksek gerilimli ilişkiyi 'istikrara kavuşturma ve iletişimi geliştirme' amacıyla Pekin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T12:57+0300

2023-07-07T12:57+0300

2023-07-07T13:20+0300

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Çin Başbakanı Li Qiang, 'Biden yönetiminin geri kalanına kıyasla güvercin' kabul edilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ı ağırlamaktan memnuniyetini ifade ederken şunları söyledi:Yellen da "ABD, 'kazanan hepsini alır' rekabeti peşinde değil" karşılığını verdi:Yellen, Li'ye, 'Washington'ın belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini, ama bunların ilişkileri raydan çıkarmamasının icabet ettiğini' söyledi:Öncesinde Pekin'de Amerikan Ticaret Odası'nın evsahipliğindeki oturumda ABD iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Yellen, 'Washington'ın iki ülke ekonomilerinin toptan ayrışması peşinde olmadığını' dile getirdi:

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2023

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çin, abd, janet yellen, ekonomi