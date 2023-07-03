https://sputniknews.com.tr/20230703/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1073126033.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T18:35+0300
2023-07-03T18:35+0300
2023-07-03T19:13+0300
kabine toplantısı
politika
recep tayyip erdoğan
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlayacağız. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir" açıklamasında bulundu.Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz
18:35 03.07.2023 (güncellendi: 19:13 03.07.2023) Abone ol
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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlayacağız. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir" açıklamasında bulundu.
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz.
Sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan, kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır.
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırının hiçbir insani temelle bağdaşması mümkün değil. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi çok vahim.