https://sputniknews.com.tr/20230703/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1073126033.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse... 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T18:35+0300

2023-07-03T18:35+0300

2023-07-03T19:13+0300

kabine toplantısı

politika

recep tayyip erdoğan

son dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlayacağız. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir" açıklamasında bulundu.Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika