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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/kieve-gidip-zelenskiy-ile-gorusen-iklim-aktivisti-greta-thunberg-profesyonel-yardim-teklif-etti-1073023881.html
Kiev'e gidip Zelenskiy ile görüşen iklim aktivisti Greta Thunberg, 'profesyonel yardım' sağlayacak
Kiev'e gidip Zelenskiy ile görüşen iklim aktivisti Greta Thunberg, 'profesyonel yardım' sağlayacak
ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşıyla kol kola yürütüükleri piar çalışmasının yeni halkası, dünyaca ünlü İsveçli... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:36+0300
2023-06-30T14:39+0300
ukrayna krizi
greta thunberg
vladimir zelenskiy
ukrayna
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zarar
iklim
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Greta Thunberg'e Kiev seferinde Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala, eski İsveç Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Margot Wahlström ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson'dan oluşan bir heyet eşlik etti.Çevrenin aldığı zararla ilgili çalışma grubu önerisiHeyetin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya çatışmasının neden olduğu çevresel zarar konusunda bir çalışma grubu oluşturma önerisi ele alındı.Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin paylaştığı videoda, Batılı aktivistlere, "Profesyonel yardımınıza ihtiyacımız var" diye seslenen Zelenskiy, çok somut adımlar taahhüt etmelerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Thunberg Rusya'ya çattıErgenken başlattığı kampanyalar, yaptığı konuşmalarla dünyaca tanınan iklim değişikliğiyle mücadele aktivizminin 'altın çocuğu' da bu vesileyle Rusya'yı suçladı. Artık 20 yaşında olan Thunberg, "Rusya'yı çevreyi, insanların geçim kaynaklarını ve evlerini kasıtlı olarak hedef alıyor ve dolayısıyla hayatları da mahvediyor. Çünkü bu sonuçta bir insan meselesidir" dedi. 'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' peşindeAssociated Press'in (AP) haberine göre önerilen çalışma grubu, çatışmanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek, Ukrayna'nın ekolojisini eski haline getirmek için çabalar başlatmak ve 'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' formüle etmek istiyor.Kahovka ve Zaporojye de gündemdeGörüşmede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının sonuçları da ele alındı.Bu ayın başında Kiev'den gelen karşı taarruz başlatma açıklamalarına koşut, Ukrayna'nın daha önce ABD'nin verdiği roketlerle vurmaya çalıştığı Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu Rusya'nın kontrolündeki topraklarda on binlerce ev sular altında kalmış, 50'ye yakın kişi ölmüştü. Batılı hükümetlerin Rusya'yı suçlama anlatısına Batı medyası bile mesafeli durmuştu. Barajın yıkılması, hem 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'a su sağlayan hem de Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporojye Nükleer Santrali'nin soğutulmasına yardımcı olan rezervuarı da kuruttu.Karşılıklı suçlamalar neler?Aynı zamanda Zelenskiy, Rusya'nın Mart 2022'den beri kontrolüne aldığı tesisi nükleer bir felaket yaratmak için havaya uçurmayı planladığı iddiasında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Kiev'in Zaporojye Nükleer Santrali soğutma havuzunun patlayıcılarla donatıldığı yönündeki imalarını reddetti.Kiev'in suçlamalarını 'bir başka yalan' diye niteleyen Moskova, Ukrayna liderliğinin Rusya'yı suçlamak ve NATO'nun çatışmaya müdahalesi için bahane yaratmak amacıyla Zaporojye Nükleer Santrali'ne 'sahte bayrak' saldırısı planladığı uyarısı yapıyor. Görüşmede seyreltilmiş uranyum meselesi 'unutuldu'Çevrecilerin 'altın çocuğunun' Zelenskiy ile görüşmesinde, haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği seyreltilmiş uranyum mermileri gündeme gelmedi. ABD ile müttefiklerinin eski Yugoslavya'ya NATO müdahalesi ve Irak işgalinde kullandığı seyreltilmiş uranyumun, hem insanlara hem çevreye kalıcı zarar verdiği, kanser, sakat doğum ve ölümlere yol açtığı belgelenmişti. Seyreltilmiş uranyumlu mermi ve füzelerden müdahalelerde rol alan Batılı askerler de zarar görmüştü. 2018'den beri dünyayı peşinden koşturuyorThunberg, 2018'de iklim değişikliğini protesto etmek için okulu boykot etmeye başlayan 15 yaşında bir çocuk olarak bir gecede dünya çapında ün kazandı. Özellikle Eylül 2019'da BM Genel Kurulu ve Ocak 2020'de Davos'ta yaptığı konuşmalarla ününe ün katan Thunberg, en çok eleştirdiği liderlerden biri olan önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Dönemin kıyamet peygamberi" diye nitelenmişti. Thunberg, bundan 5 yıl önce attığı '2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği ve dünyanın sonunu getireceğine' dair tweetini bu yıl sildi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/rus-buyukelci-abdde-kahovka-barajiyla-ilgili-dezenformasyon-kampanyasi-yurutuluyor-1072200040.html
https://sputniknews.com.tr/20230629/eski-cia-danismani-kiev-zaporojye-santralini-hedef-alarak-cevre-teroru-eylemi-gerceklestirebilir-1073009764.html
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https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlinden-ingiltereye-seyreltilmis-uranyumlu-muhimmat-uyarisi-1070218214.html
https://sputniknews.com.tr/20230313/korktugu-basina-gelmedi-greta-insanligin-sonu-tweetini-sildi-1068183882.html
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greta thunberg, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, çevre, zarar, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, aktivist

Kiev'e gidip Zelenskiy ile görüşen iklim aktivisti Greta Thunberg, 'profesyonel yardım' sağlayacak

13:36 30.06.2023 (güncellendi: 14:39 30.06.2023)
© AP PhotoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy (soldan üçüncü), Kiev'de ağırladığı dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg (sağdan üçüncü), Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala (ortada), eski İsveç Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Margot Wallström (soldan ikinci), eski İrlanda Devlet Başkanı Mary Robinson (soldan dördüncü) ile poz verirken
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy (soldan üçüncü), Kiev'de ağırladığı dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg (sağdan üçüncü), Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala (ortada), eski İsveç Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Margot Wallström (soldan ikinci), eski İrlanda Devlet Başkanı Mary Robinson (soldan dördüncü) ile poz verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo
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ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşıyla kol kola yürütüükleri piar çalışmasının yeni halkası, dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg'in Kiev'e gidip Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi oldu.
Greta Thunberg'e Kiev seferinde Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala, eski İsveç Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Margot Wahlström ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson'dan oluşan bir heyet eşlik etti.

Çevrenin aldığı zararla ilgili çalışma grubu önerisi

Heyetin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya çatışmasının neden olduğu çevresel zarar konusunda bir çalışma grubu oluşturma önerisi ele alındı.
Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin paylaştığı videoda, Batılı aktivistlere, "Profesyonel yardımınıza ihtiyacımız var" diye seslenen Zelenskiy, çok somut adımlar taahhüt etmelerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Thunberg Rusya'ya çattı

Ergenken başlattığı kampanyalar, yaptığı konuşmalarla dünyaca tanınan iklim değişikliğiyle mücadele aktivizminin 'altın çocuğu' da bu vesileyle Rusya'yı suçladı.
Artık 20 yaşında olan Thunberg, "Rusya'yı çevreyi, insanların geçim kaynaklarını ve evlerini kasıtlı olarak hedef alıyor ve dolayısıyla hayatları da mahvediyor. Çünkü bu sonuçta bir insan meselesidir" dedi.

'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' peşinde

Associated Press'in (AP) haberine göre önerilen çalışma grubu, çatışmanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek, Ukrayna'nın ekolojisini eski haline getirmek için çabalar başlatmak ve 'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' formüle etmek istiyor.

Kahovka ve Zaporojye de gündemde

Görüşmede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının sonuçları da ele alındı.
Bu ayın başında Kiev'den gelen karşı taarruz başlatma açıklamalarına koşut, Ukrayna'nın daha önce ABD'nin verdiği roketlerle vurmaya çalıştığı Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu Rusya'nın kontrolündeki topraklarda on binlerce ev sular altında kalmış, 50'ye yakın kişi ölmüştü. Batılı hükümetlerin Rusya'yı suçlama anlatısına Batı medyası bile mesafeli durmuştu.
Kahovka Barajı - Patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
Ukrayna krizi
Rus Büyükelçi: ABD'de Kahovka barajıyla ilgili dezenformasyon kampanyası yürütülüyor
8 Haziran , 21:47
Barajın yıkılması, hem 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'a su sağlayan hem de Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporojye Nükleer Santrali'nin soğutulmasına yardımcı olan rezervuarı da kuruttu.

Karşılıklı suçlamalar neler?

Aynı zamanda Zelenskiy, Rusya'nın Mart 2022'den beri kontrolüne aldığı tesisi nükleer bir felaket yaratmak için havaya uçurmayı planladığı iddiasında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Kiev'in Zaporojye Nükleer Santrali soğutma havuzunun patlayıcılarla donatıldığı yönündeki imalarını reddetti.
Kiev'in suçlamalarını 'bir başka yalan' diye niteleyen Moskova, Ukrayna liderliğinin Rusya'yı suçlamak ve NATO'nun çatışmaya müdahalesi için bahane yaratmak amacıyla Zaporojye Nükleer Santrali'ne 'sahte bayrak' saldırısı planladığı uyarısı yapıyor.
Ukrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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Eski CIA danışmanı: Kiev, Zaporojye santralini hedef alarak çevre terörü eylemi gerçekleştirebilir
Dün, 22:11

Görüşmede seyreltilmiş uranyum meselesi 'unutuldu'

Çevrecilerin 'altın çocuğunun' Zelenskiy ile görüşmesinde, haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği seyreltilmiş uranyum mermileri gündeme gelmedi. ABD ile müttefiklerinin eski Yugoslavya'ya NATO müdahalesi ve Irak işgalinde kullandığı seyreltilmiş uranyumun, hem insanlara hem çevreye kalıcı zarar verdiği, kanser, sakat doğum ve ölümlere yol açtığı belgelenmişti. Seyreltilmiş uranyumlu mermi ve füzelerden müdahalelerde rol alan Batılı askerler de zarar görmüştü.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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İngiltere: Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat sağladık
26 Nisan, 01:37

2018'den beri dünyayı peşinden koşturuyor

Thunberg, 2018'de iklim değişikliğini protesto etmek için okulu boykot etmeye başlayan 15 yaşında bir çocuk olarak bir gecede dünya çapında ün kazandı. Özellikle Eylül 2019'da BM Genel Kurulu ve Ocak 2020'de Davos'ta yaptığı konuşmalarla ününe ün katan Thunberg, en çok eleştirdiği liderlerden biri olan önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Dönemin kıyamet peygamberi" diye nitelenmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
Ukrayna krizi
Kremlin'den İngiltere'ye 'seyreltilmiş uranyumlu mühimmat' uyarısı
26 Nisan, 15:42
Thunberg, bundan 5 yıl önce attığı '2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği ve dünyanın sonunu getireceğine' dair tweetini bu yıl sildi.
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
YAŞAM
Korktuğu başına gelmedi: Greta 'insanlığın sonu' tweetini sildi
13 Mart, 13:44
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