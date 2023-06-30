https://sputniknews.com.tr/20230630/kieve-gidip-zelenskiy-ile-gorusen-iklim-aktivisti-greta-thunberg-profesyonel-yardim-teklif-etti-1073023881.html
Kiev'e gidip Zelenskiy ile görüşen iklim aktivisti Greta Thunberg, 'profesyonel yardım' sağlayacak
Kiev'e gidip Zelenskiy ile görüşen iklim aktivisti Greta Thunberg, 'profesyonel yardım' sağlayacak
ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşıyla kol kola yürütüükleri piar çalışmasının yeni halkası, dünyaca ünlü İsveçli... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:36+0300
2023-06-30T13:36+0300
2023-06-30T14:39+0300
ukrayna krizi
greta thunberg
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
çevre
zarar
iklim
iklim değişikliği
iklim kriziyle mücadele
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Greta Thunberg'e Kiev seferinde Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala, eski İsveç Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Margot Wahlström ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson'dan oluşan bir heyet eşlik etti.Çevrenin aldığı zararla ilgili çalışma grubu önerisiHeyetin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya çatışmasının neden olduğu çevresel zarar konusunda bir çalışma grubu oluşturma önerisi ele alındı.Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin paylaştığı videoda, Batılı aktivistlere, "Profesyonel yardımınıza ihtiyacımız var" diye seslenen Zelenskiy, çok somut adımlar taahhüt etmelerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Thunberg Rusya'ya çattıErgenken başlattığı kampanyalar, yaptığı konuşmalarla dünyaca tanınan iklim değişikliğiyle mücadele aktivizminin 'altın çocuğu' da bu vesileyle Rusya'yı suçladı. Artık 20 yaşında olan Thunberg, "Rusya'yı çevreyi, insanların geçim kaynaklarını ve evlerini kasıtlı olarak hedef alıyor ve dolayısıyla hayatları da mahvediyor. Çünkü bu sonuçta bir insan meselesidir" dedi. 'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' peşindeAssociated Press'in (AP) haberine göre önerilen çalışma grubu, çatışmanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek, Ukrayna'nın ekolojisini eski haline getirmek için çabalar başlatmak ve 'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' formüle etmek istiyor.Kahovka ve Zaporojye de gündemdeGörüşmede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının sonuçları da ele alındı.Bu ayın başında Kiev'den gelen karşı taarruz başlatma açıklamalarına koşut, Ukrayna'nın daha önce ABD'nin verdiği roketlerle vurmaya çalıştığı Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu Rusya'nın kontrolündeki topraklarda on binlerce ev sular altında kalmış, 50'ye yakın kişi ölmüştü. Batılı hükümetlerin Rusya'yı suçlama anlatısına Batı medyası bile mesafeli durmuştu. Barajın yıkılması, hem 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'a su sağlayan hem de Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporojye Nükleer Santrali'nin soğutulmasına yardımcı olan rezervuarı da kuruttu.Karşılıklı suçlamalar neler?Aynı zamanda Zelenskiy, Rusya'nın Mart 2022'den beri kontrolüne aldığı tesisi nükleer bir felaket yaratmak için havaya uçurmayı planladığı iddiasında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Kiev'in Zaporojye Nükleer Santrali soğutma havuzunun patlayıcılarla donatıldığı yönündeki imalarını reddetti.Kiev'in suçlamalarını 'bir başka yalan' diye niteleyen Moskova, Ukrayna liderliğinin Rusya'yı suçlamak ve NATO'nun çatışmaya müdahalesi için bahane yaratmak amacıyla Zaporojye Nükleer Santrali'ne 'sahte bayrak' saldırısı planladığı uyarısı yapıyor. Görüşmede seyreltilmiş uranyum meselesi 'unutuldu'Çevrecilerin 'altın çocuğunun' Zelenskiy ile görüşmesinde, haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği seyreltilmiş uranyum mermileri gündeme gelmedi. ABD ile müttefiklerinin eski Yugoslavya'ya NATO müdahalesi ve Irak işgalinde kullandığı seyreltilmiş uranyumun, hem insanlara hem çevreye kalıcı zarar verdiği, kanser, sakat doğum ve ölümlere yol açtığı belgelenmişti. Seyreltilmiş uranyumlu mermi ve füzelerden müdahalelerde rol alan Batılı askerler de zarar görmüştü. 2018'den beri dünyayı peşinden koşturuyorThunberg, 2018'de iklim değişikliğini protesto etmek için okulu boykot etmeye başlayan 15 yaşında bir çocuk olarak bir gecede dünya çapında ün kazandı. Özellikle Eylül 2019'da BM Genel Kurulu ve Ocak 2020'de Davos'ta yaptığı konuşmalarla ününe ün katan Thunberg, en çok eleştirdiği liderlerden biri olan önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Dönemin kıyamet peygamberi" diye nitelenmişti. Thunberg, bundan 5 yıl önce attığı '2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği ve dünyanın sonunu getireceğine' dair tweetini bu yıl sildi.
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greta thunberg, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, çevre, zarar, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, aktivist
greta thunberg, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, çevre, zarar, iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, aktivist
Kiev'e gidip Zelenskiy ile görüşen iklim aktivisti Greta Thunberg, 'profesyonel yardım' sağlayacak
13:36 30.06.2023 (güncellendi: 14:39 30.06.2023) Abone ol
ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya karşı Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşıyla kol kola yürütüükleri piar çalışmasının yeni halkası, dünyaca ünlü İsveçli aktivist Greta Thunberg'in Kiev'e gidip Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi oldu.
Greta Thunberg'e Kiev seferinde Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Hautala, eski İsveç Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Margot Wahlström ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson'dan oluşan bir heyet eşlik etti.
Çevrenin aldığı zararla ilgili çalışma grubu önerisi
Heyetin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya çatışmasının neden olduğu çevresel zarar konusunda bir çalışma grubu oluşturma önerisi ele alındı.
Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin paylaştığı videoda, Batılı aktivistlere, "Profesyonel yardımınıza ihtiyacımız var" diye seslenen Zelenskiy, çok somut adımlar taahhüt etmelerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
Thunberg Rusya'ya çattı
Ergenken başlattığı kampanyalar, yaptığı konuşmalarla dünyaca tanınan iklim değişikliğiyle mücadele aktivizminin 'altın çocuğu' da bu vesileyle Rusya'yı suçladı.
Artık 20 yaşında olan Thunberg, "Rusya'yı çevreyi, insanların geçim kaynaklarını ve evlerini kasıtlı olarak hedef alıyor ve dolayısıyla hayatları da mahvediyor. Çünkü bu sonuçta bir insan meselesidir" dedi.
'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' peşinde
Associated Press'in (AP) haberine göre önerilen çalışma grubu, çatışmanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek, Ukrayna'nın ekolojisini eski haline getirmek için çabalar başlatmak ve 'Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar' formüle etmek istiyor.
Kahovka ve Zaporojye de gündemde
Görüşmede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının sonuçları da ele alındı.
Bu ayın başında Kiev'den gelen karşı taarruz başlatma açıklamalarına koşut, Ukrayna'nın daha önce ABD'nin verdiği roketlerle vurmaya çalıştığı Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu Rusya'nın kontrolündeki topraklarda on binlerce ev sular altında kalmış, 50'ye yakın kişi ölmüştü. Batılı hükümetlerin Rusya'yı suçlama anlatısına Batı medyası bile mesafeli durmuştu.
Barajın yıkılması, hem 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'a su sağlayan hem de Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporojye Nükleer Santrali'nin soğutulmasına yardımcı olan rezervuarı da kuruttu.
Karşılıklı suçlamalar neler?
Aynı zamanda Zelenskiy, Rusya'nın Mart 2022'den beri kontrolüne aldığı tesisi nükleer bir felaket yaratmak için havaya uçurmayı planladığı iddiasında. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Kiev'in Zaporojye Nükleer Santrali soğutma havuzunun patlayıcılarla donatıldığı yönündeki imalarını reddetti.
Kiev'in suçlamalarını 'bir başka yalan' diye niteleyen Moskova, Ukrayna liderliğinin Rusya'yı suçlamak ve NATO'nun çatışmaya müdahalesi için bahane yaratmak amacıyla Zaporojye Nükleer Santrali'ne 'sahte bayrak' saldırısı planladığı uyarısı yapıyor.
Görüşmede seyreltilmiş uranyum meselesi 'unutuldu'
Çevrecilerin 'altın çocuğunun' Zelenskiy ile görüşmesinde, haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği seyreltilmiş uranyum mermileri gündeme gelmedi. ABD ile müttefiklerinin eski Yugoslavya'ya NATO müdahalesi ve Irak işgalinde kullandığı seyreltilmiş uranyumun, hem insanlara hem çevreye kalıcı zarar verdiği, kanser, sakat doğum ve ölümlere yol açtığı belgelenmişti. Seyreltilmiş uranyumlu mermi ve füzelerden müdahalelerde rol alan Batılı askerler de zarar görmüştü.
2018'den beri dünyayı peşinden koşturuyor
Thunberg, 2018'de iklim değişikliğini protesto etmek için okulu boykot etmeye başlayan 15 yaşında bir çocuk olarak bir gecede dünya çapında ün kazandı. Özellikle Eylül 2019'da BM Genel Kurulu ve Ocak 2020'de Davos'ta yaptığı konuşmalarla ününe ün katan Thunberg, en çok eleştirdiği liderlerden biri olan önceki ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Dönemin kıyamet peygamberi" diye nitelenmişti.
Thunberg, bundan 5 yıl önce attığı '2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği ve dünyanın sonunu getireceğine' dair tweetini bu yıl sildi.