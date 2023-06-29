https://sputniknews.com.tr/20230629/eski-cia-danismani-kiev-zaporojye-santralini-hedef-alarak-cevre-teroru-eylemi-gerceklestirebilir-1073009764.html
Eski CIA danışmanı: Kiev, Zaporojye santralini hedef alarak çevre terörü eylemi gerçekleştirebilir
Eski CIA danışmanı: Kiev, Zaporojye santralini hedef alarak çevre terörü eylemi gerçekleştirebilir
Eski CIA danışmanı Rickards, Kiev’in Zaporojye Nükleer Santrali’ni hedef alarak bir çevre terörü eylemi gerçekleştirebileceğini ifade etti. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:11+0300
2023-06-29T22:11+0300
2023-06-29T22:11+0300
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Eski CIA danışmanı James Rickards, The Daily Reckoning için kaleme aldığı makalede, daha önce çevre terörü eylemleri gerçekleştiren Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santralini havaya uçurabileceği konusunda uyardı.Rickards, "Giderek umutsuzluğa kapılan Ukrayna'nın ‘sahte bayrak altında’ Zaporojye Nükleer Santraline saldırı düzenleme olasılığı var” ifadelerini kullandı.Kiev rejiminin önceki eylemleri göz önüne alındığında, Ukrayna'nın böyle bir adım atıp atamayacağına dair tüm soruların ortadan kalktığına vurgu yapan Rickards, “Şimdiye kadar işlenen en büyük çevre terörü eylemi olan Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yönelik sabotajdan Ukrayna istihbarat servislerinin sorumlu olduğuna dair (Alman istihbaratına göre) güvenilir kanıtlar olduğunu hatırlatmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.Rickards, Kiev'in Rusya'nın NATO üyelerinin topraklarında radyasyon yaymakla suçlanmasıyla ilgilendiğini belirterek "Romanya, Polonya ve Slovakya topraklarına bulaşma, ittifaka yönelik bir saldırı olarak değerlendirilecek ve bu da Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.Rickards, Rusya'nın bölgedeki konumunu zayıflatmak için bir çevre felaketine yol açan Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin havaya uçurulmasına Kiev’in olası katılımına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ukrayna umutsuzluğa düşüyor ve umutsuz anlar umutsuz önlemlere itiyor. Yani önümüzdeki günlerde Zaporojye Nükleer Santraline bir saldırı olursa, bundan kimin sorumlu olduğunu bileceksiniz.”
https://sputniknews.com.tr/20230629/uaek-baskani-grossi-ukrayna-ordusunun-taarruzu-zaporojye-ngsdeki-durumu-olumsuz-etkileyebilir-1073009676.html
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ukrayna, rusya, zaporojye, nükleer, saldırı
ukrayna, rusya, zaporojye, nükleer, saldırı
Eski CIA danışmanı: Kiev, Zaporojye santralini hedef alarak çevre terörü eylemi gerçekleştirebilir
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Eski CIA danışmanı Rickards, Kiev’in Zaporojye Nükleer Santrali’ni hedef alarak bir çevre terörü eylemi gerçekleştirebileceğini ifade etti.
Eski CIA danışmanı James Rickards, The Daily Reckoning için kaleme aldığı makalede, daha önce çevre terörü eylemleri gerçekleştiren Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Santralini havaya uçurabileceği konusunda uyardı.
Rickards, "Giderek umutsuzluğa kapılan Ukrayna'nın ‘sahte bayrak altında’ Zaporojye Nükleer Santraline saldırı düzenleme olasılığı var” ifadelerini kullandı.
Kiev rejiminin önceki eylemleri göz önüne alındığında, Ukrayna'nın böyle bir adım atıp atamayacağına dair tüm soruların ortadan kalktığına vurgu yapan Rickards, “Şimdiye kadar işlenen en büyük çevre terörü eylemi olan Kuzey Akım 2 gaz boru hattına yönelik sabotajdan Ukrayna istihbarat servislerinin sorumlu olduğuna dair (Alman istihbaratına göre) güvenilir kanıtlar olduğunu hatırlatmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Rickards, Kiev'in Rusya'nın NATO üyelerinin topraklarında radyasyon yaymakla suçlanmasıyla ilgilendiğini belirterek "Romanya, Polonya ve Slovakya topraklarına bulaşma, ittifaka yönelik bir saldırı olarak değerlendirilecek ve bu da Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Rickards, Rusya'nın bölgedeki konumunu zayıflatmak için bir çevre felaketine yol açan Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin havaya uçurulmasına Kiev’in olası katılımına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Ukrayna umutsuzluğa düşüyor ve umutsuz anlar umutsuz önlemlere itiyor. Yani önümüzdeki günlerde Zaporojye Nükleer Santraline bir saldırı olursa, bundan kimin sorumlu olduğunu bileceksiniz.”