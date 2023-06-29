https://sputniknews.com.tr/20230629/uaek-baskani-grossi-ukrayna-ordusunun-taarruzu-zaporojye-ngsdeki-durumu-olumsuz-etkileyebilir-1073009676.html

UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna ordusunun taarruzu Zaporojye NGS’deki durumu olumsuz etkileyebilir

UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna ordusunun taarruzu Zaporojye NGS’deki durumu olumsuz etkileyebilir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Grossi, Ukrayna’nın karşı taarruzunun, halihazırda Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) olan nispeten sakin... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T22:07+0300

2023-06-29T22:07+0300

2023-06-29T22:07+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

zaporojye

rafael grossi

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UAEK Başkanı Rafael Grossi, BBC’ye verdiği demeçte “Zaporojye NGS’ye ziyaretim sırasında, mevcut suyu tutmaya yönelik önlemlerin alındığına ikna oldum. Bu anlamda durumunda yeterince stabil olduğunu doğrulayabilirim” diye konuştu.“Ama Ukrayna’nın karşı taarruzu ile ilgili sorunlar var” diyen Grossi, “Zaporojye NGS ön cephede bulunuyor. Bu yüzden en az daha önce olduğum kadar endişeliyim” diye ekledi.

zaporojye

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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), zaporojye, rafael grossi