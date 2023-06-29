https://sputniknews.com.tr/20230629/uaek-baskani-grossi-ukrayna-ordusunun-taarruzu-zaporojye-ngsdeki-durumu-olumsuz-etkileyebilir-1073009676.html
UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna ordusunun taarruzu Zaporojye NGS’deki durumu olumsuz etkileyebilir
UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna ordusunun taarruzu Zaporojye NGS’deki durumu olumsuz etkileyebilir
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Grossi, Ukrayna’nın karşı taarruzunun, halihazırda Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) olan nispeten sakin... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:07+0300
2023-06-29T22:07+0300
2023-06-29T22:07+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
zaporojye
rafael grossi
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UAEK Başkanı Rafael Grossi, BBC’ye verdiği demeçte “Zaporojye NGS’ye ziyaretim sırasında, mevcut suyu tutmaya yönelik önlemlerin alındığına ikna oldum. Bu anlamda durumunda yeterince stabil olduğunu doğrulayabilirim” diye konuştu.“Ama Ukrayna’nın karşı taarruzu ile ilgili sorunlar var” diyen Grossi, “Zaporojye NGS ön cephede bulunuyor. Bu yüzden en az daha önce olduğum kadar endişeliyim” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), zaporojye, rafael grossi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), zaporojye, rafael grossi
UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna ordusunun taarruzu Zaporojye NGS’deki durumu olumsuz etkileyebilir
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Grossi, Ukrayna’nın karşı taarruzunun, halihazırda Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) olan nispeten sakin durumu olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
UAEK Başkanı Rafael Grossi, BBC’ye verdiği demeçte “Zaporojye NGS’ye ziyaretim sırasında, mevcut suyu tutmaya yönelik önlemlerin alındığına ikna oldum. Bu anlamda durumunda yeterince stabil olduğunu doğrulayabilirim” diye konuştu.
“Ama Ukrayna’nın karşı taarruzu ile ilgili sorunlar var” diyen Grossi, “Zaporojye NGS ön cephede bulunuyor. Bu yüzden en az daha önce olduğum kadar endişeliyim” diye ekledi.